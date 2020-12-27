Посол США в РФ Салліван "попросив Санта-Клауса" про вакцину проти COVID-19, у МЗС Росії запропонували "Спутник V", але дипломат відмовився
Посол США в Росії Джон Салліван відмовився робити щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V".
Про це у твітері повідомила прессекретарка американської дипмісії в Москві Ребекка Росс, передає Цензор.НЕТ.
"Посол Салліван дякує Міністерству закордонних справ Росії за пропозицію щодо вакцини, проте він не хотів би приймати дозу "Sputnik V", призначену для громадян Росії", - написала вона.
Ребекка Росс також нагадала, що дві вакцини в США вже схвалено і "вже допомагають людям боротися з COVID-19 у ЄС, Великій Британії, Латинській Америці та США".
Раніше на сторінці посольства США у фейсбуці було опубліковано лист Саллівана до Санта-Клауса, в якому він заявив, що "поводився дуже добре, носив маску, дотримувався дистанції", і попросив як подарунок вакцину, хокейну ключку і кросівки для бігу.
У МЗС РФ відреагували на цю публікацію в коментарях, запропонувавши Саллівану зробити щеплення російською вакциною.
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По теме: лапти просты, как трехструнная балалалалайка. Когда Европа и мир озабочены криотехнологиями для сохранности вакцины при перевозке, лапти этим не заморачиваются. Можно переносить в кармане, в рюкзаке, в гульфике - на вакцину кацапскую это никак не влияет. Кацапская вакцина крепка и монументальна, как мавзолей, кутафья или водовозная башня кремля...
Как-к-кая там вацина у мордвы???? Они ж в дырку срут, облодойбы...
раха априори ее сделать не могла.за неимением ученых.даже новичок-и тот совковый юзают
А насчет кацапских сказок - посмотри на петуза из говна. Вот это и есть уровень раисивперде. Петух из говна. А тебе предложат ширнуться боярой в лучшем случае.
Короче, кацап, вычисти дырку во дворе, слепи вакцину и оповести мир...
пусть сами спутничают
🤣
а то - на тебе Боже шо нам негоже ))))
Хааррошей свинособачке усьо на пользу...
😇
Щас прививаться не буду -- хотя и пригласят, недельки через две -- почекаю трошки.
Не то, что не верю, а: Кому суждено быть повешенным, тот не уедет...*)
Тут, на Форуме, уже один Человек пропал -- киевлянин, почти моих лет. Жалко.
А всем советую привиться -- ...приличным ширевом, а не парашной сивухой...
30 тысяч доз вакцины производимой фирмой, с оплатой на условиях 50% наценки от объявленной коммерческой цены. В заявке сказано, что вакцина приобретается с гуманитарной целью.
- Ах, о чём вы батенька?
- Что такого я сказал? Это ж математика"