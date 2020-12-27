Посол США в РФ Салліван "попросив Санта-Клауса" про вакцину проти COVID-19, у МЗС Росії запропонували "Спутник V", але дипломат відмовився

Посол США в Росії Джон Салліван відмовився робити щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V".

Про це у твітері повідомила прессекретарка американської дипмісії в Москві Ребекка Росс, передає Цензор.НЕТ.

"Посол Салліван дякує Міністерству закордонних справ Росії за пропозицію щодо вакцини, проте він не хотів би приймати дозу "Sputnik V", призначену для громадян Росії", - написала вона.

Ребекка Росс також нагадала, що дві вакцини в США вже схвалено і "вже допомагають людям боротися з COVID-19 у ЄС, Великій Британії, Латинській Америці та США".

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Раніше на сторінці посольства США у фейсбуці було опубліковано лист Саллівана до Санта-Клауса, в якому він заявив, що "поводився дуже добре, носив маску, дотримувався дистанції", і попросив як подарунок вакцину, хокейну ключку і кросівки для бігу.

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У МЗС РФ відреагували на цю публікацію в коментарях, запропонувавши Саллівану зробити щеплення російською вакциною.