Люди в ресторанах спілкуються, випивають, голосно розмовляють - це ідеальні умови для поширення COVID-19, - лікарка-пульмунологиня Гук
Українцям не варто відвідувати ресторани під час епідемії коронавірусу.
Про це заявила лікарка-пульмунологиня Світлана Гук в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Ресторани я вважаю тим необов’язковим елементом, яким ми могли б пожертвувати з огляду на суспільство і стан медичної системи. Ресторан - це ж не перша лінія необхідності. До того ж люди в ресторанах спілкуються, випивають, голосно розмовляють - це ідеальні умови для поширення вірусу", - сказала вона.
За словами лікарки, піти в ресторан небезпечніше, ніж у супермаркет.
"Навіть якщо ви зайдете до супермаркету в масочці та ні з ким не будете розмовляти, у вас буде менший ризик захворіти, ніж ви підете до ресторану на 5 хвилиночок, де дуже погана вентиляція, зачинено вікна, і навпаки, працює кондиціонер та створено специфічні потоки повітря, які можуть якраз посилювати коронавірус", - пояснила вона.
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У нас з такими "експертними" вересками і під таким же соусом закрили ресторани і джими в кінці вересня, як страшне джерело поширення вірусу.
Люди просили: надайте підтвердження. Ага, зараз.
Так от, к-ть позитивних тестів (не пишу хворих) і госпіталізованих , від того часу подвоїлася.
Але "діячі", які так =піклуються=, =борються= і =переймаються= мовчать ...
І попробуй їм скажи. Все одно у них в усьому винні люди.
Тільки дуже голосно вищали, що мета закриттів - привести к-ть позитивних тестів нижче 1000.
А тепер горлають про "рекорди".
Ханжество и брехня на 100%. В ресторанах столики разнесены на 3 метра. А вот маршрутки, особенно в часы пик, которые перевозят большинство пассажиров Украины, набиты битком. И сидячие и стоячие места. Люди зачастую стоят впритык друг другу и дышат в затылок и ничего! По сути то же самое в метро
Ну что за бред, ну как это может усилить коронавирус?!
А по теме: мы готовы оставить без работы от 500 000 до 1 200 000 (смежники и неофициально трудоустроены) человек без средст к существованию! Вы же согласны?
А как же без локдаунов...если их не вводить, то все увидят, что разницы нету (не путать с - какая разница)?!
кожен день бачу як тролейбус біля метро стоїть поки не наб'ється повним (10-15 хвилин) і тільки потім їде....
Метро у день збільшує проміжок між потягами до 7-8 хвилин ...
(Харків м. Студенська)
Обмежене приміщення з купою людей ось де ідеальне середовище для поширення інфекції (будь якої). Але про це ніхто з можновладців не згадує. ... а чому ?! бо з цього нема їм зиску ?!