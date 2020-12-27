Люди в ресторанах спілкуються, випивають, голосно розмовляють - це ідеальні умови для поширення COVID-19, - лікарка-пульмунологиня Гук

Українцям не варто відвідувати ресторани під час епідемії коронавірусу.

Про це заявила лікарка-пульмунологиня Світлана Гук в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Ресторани я вважаю тим необов’язковим елементом, яким ми могли б пожертвувати з огляду на суспільство і стан медичної системи. Ресторан - це ж не перша лінія необхідності. До того ж люди в ресторанах спілкуються, випивають, голосно розмовляють - це ідеальні умови для поширення вірусу", - сказала вона.

За словами лікарки, піти в ресторан небезпечніше, ніж у супермаркет.

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"Навіть якщо ви зайдете до супермаркету в масочці та ні з ким не будете розмовляти, у вас буде менший ризик захворіти, ніж ви підете до ресторану на 5 хвилиночок, де дуже погана вентиляція, зачинено вікна, і навпаки, працює кондиціонер та створено специфічні потоки повітря, які можуть якраз посилювати коронавірус", - пояснила вона.