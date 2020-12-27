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Новини Коронавірус і карантин
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Зайнято 38,4% ліжок для хворих на COVID-19 в українських лікарнях, - МОЗ

Зайнято 38,4% ліжок для хворих на COVID-19 в українських лікарнях, - МОЗ

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі для хворих на COVID-19 або з підозрою в середньому в Україні становить 38,4%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

У зведеній таблиці станом на 27 грудня зазначається, що в Україні під COVID-19 виділено 64 526 ліжок.

Найбільша завантаженість - у Миколаївській області (61,5%). На другому місці - Одеська область (52,1%).

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 72 людини, виявлено 6113 нових випадків, одужали - 6621

В інших областях завантаженість не перевищує 50%.

Автор: 

лікарня (1363) карантин (18172) МОЗ (5399) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
не звиздите!
пройдитесь по больничкам - в некоторых заняты и коридоры...а некоторые просто не принимают придерживая резерв для...для кого то...
статистика и явь - совсем разные... (как средняя температура по госпиталю)
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27.12.2020 22:17
+2
Показатели летальности засекречены: врач рассказал, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине

https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-27/pokazateli-letalnosti-zasekrecheny-vrach-rasskazal-chto-ne-tak-so-statistikoj-po-covid19-v-ukraine/218814
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27.12.2020 22:04
+2
Этоты про что. Горе Мордовское)))
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27.12.2020 22:42
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Показатели летальности засекречены: врач рассказал, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине

https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-27/pokazateli-letalnosti-zasekrecheny-vrach-rasskazal-chto-ne-tak-so-statistikoj-po-covid19-v-ukraine/218814
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27.12.2020 22:04 Відповісти
Медведчуковцам и Порошенко мы не нужны, у них свои телеканалы и медиаресурсы. Мы нужны условному избирателю Зеленского и его политической силе, но там все еще верят, что «видосики» сработают. Думаю, когда-нибудь центристские политические силы активизируются и начнут работать с медиа и избирателями, а не будут надеяться на своих лидеров. Если слухи о парламентских выборах в следующем году сбудутся, то, возможно, активизируется и рынок политической рекламы.
Василий Филипчук, основатель Апостроф TV
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27.12.2020 22:31 Відповісти
В 2015 году -- тёщу мою с Донецка -- во Львове в детскую инфекционную больницу положили -- надо было недельку перекантоваться до операции... -- я её оттуда забирал. Там жуть!

Я такого, даже в Африке не видел... ...и там дети. Пыздець полный...
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27.12.2020 22:10 Відповісти
По цифрам, если локдаун не отменят, то вся эта статистика - это манипуляция!
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27.12.2020 22:14 Відповісти
не звиздите!
пройдитесь по больничкам - в некоторых заняты и коридоры...а некоторые просто не принимают придерживая резерв для...для кого то...
статистика и явь - совсем разные... (как средняя температура по госпиталю)
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27.12.2020 22:17 Відповісти
Розкладушки підрахуйвали??
Нардеп рассказал о заоблачных ценах на лечение в "Феофании" для простых украинцев. ФОТО
Народный депутат Антон Поляков рассказал, какие условия пациентам предлагают в больнице "Феофания", которой президент Владимир Зеленский поручил лечить всех украинцев.
https://uainfo.org/blognews/1608972809-nardep-rasskazal-o-zaoblachnyh-tsenah-na-lechenie-v-feofanii-.html
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27.12.2020 22:19 Відповісти
Зайнято 38,4% ліжок для хворих на COVID-19 в українських лікарнях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2165
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27.12.2020 22:22 Відповісти
Навіщо тоді лохдаун?
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27.12.2020 22:29 Відповісти
Заняты все места с кислородом и немножко коридоров. Остальные проценты это лежаки без ничего и одной санитаркой на 50человек, про врача молчу.
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27.12.2020 22:39 Відповісти
Этоты про что. Горе Мордовское)))
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27.12.2020 22:42 Відповісти
Про 38,4% коек. В подсчет вошли лежаки, раскладушки, коридоры
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27.12.2020 22:45 Відповісти
Я ухо ходил промывать в больницу поликлиника и стационар все вместе 7 этажей специально шел с 1-7этаж.
Да ****** лежит в коридоре для интереса заглядывал в отделения кроме гинекологии и реантмации никто в коридорах нележит так что пиз-жь.
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27.12.2020 22:58 Відповісти
А ну-ка холоп,расскажи,почему в Хабаровске люди мрут так,что не успевают хоронить?
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28.12.2020 07:12 Відповісти
бо хабаровск украина, геноцид по методике сралина
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02.01.2021 15:34 Відповісти
Это ты про рфию? Знаешь,что еще нашли у Навального,кроме Новичка? Нашли огромное количество бактерий,которые появились от грязи и антисанитарии в Омской больнице! И бывшего (во время лечения Навального), главного врача больницы,сделали Министром Здравоохранения Омской больницы! Ты понял холоп,почему у вас люди мрут как мухи?
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27.12.2020 22:51 Відповісти
А в мене вдома 5 койок, це теж не значить, що до них підведено кисень і чергує достатня кількість лікарів і медсестер.
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27.12.2020 23:01 Відповісти
зрадулька.
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28.12.2020 06:39 Відповісти
 
 