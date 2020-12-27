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Зайнято 38,4% ліжок для хворих на COVID-19 в українських лікарнях, - МОЗ
Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі для хворих на COVID-19 або з підозрою в середньому в Україні становить 38,4%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
У зведеній таблиці станом на 27 грудня зазначається, що в Україні під COVID-19 виділено 64 526 ліжок.
Найбільша завантаженість - у Миколаївській області (61,5%). На другому місці - Одеська область (52,1%).
В інших областях завантаженість не перевищує 50%.
Топ коментарі
+3 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар27.12.2020 22:17
+2 Sophia-Maria Duglass
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+2 vadym sestritsyn
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https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-27/pokazateli-letalnosti-zasekrecheny-vrach-rasskazal-chto-ne-tak-so-statistikoj-po-covid19-v-ukraine/218814
Василий Филипчук, основатель Апостроф TV
Я такого, даже в Африке не видел... ...и там дети. Пыздець полный...
пройдитесь по больничкам - в некоторых заняты и коридоры...а некоторые просто не принимают придерживая резерв для...для кого то...
статистика и явь - совсем разные... (как средняя температура по госпиталю)
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Народный депутат Антон Поляков рассказал, какие условия пациентам предлагают в больнице "Феофания", которой президент Владимир Зеленский поручил лечить всех украинцев.
https://uainfo.org/blognews/1608972809-nardep-rasskazal-o-zaoblachnyh-tsenah-na-lechenie-v-feofanii-.html
Да ****** лежит в коридоре для интереса заглядывал в отделения кроме гинекологии и реантмации никто в коридорах нележит так что пиз-жь.