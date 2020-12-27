Зайнято 38,4% ліжок для хворих на COVID-19 в українських лікарнях, - МОЗ

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі для хворих на COVID-19 або з підозрою в середньому в Україні становить 38,4%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

У зведеній таблиці станом на 27 грудня зазначається, що в Україні під COVID-19 виділено 64 526 ліжок.

Найбільша завантаженість - у Миколаївській області (61,5%). На другому місці - Одеська область (52,1%).

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В інших областях завантаженість не перевищує 50%.