Знятий із головної ялинки країни капелюх повернули на Софійську площу в Києві, під ним можна загадати бажання, - КМДА
Конструкцію у формі капелюха, яку раніше зняли з верхівки головної ялинки в Києві, повернули на Софійську площу.
Про це повідомила у фейсбуці директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова, інформує Цензор.НЕТ.
"Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим артоб'єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни", - повідомила Попова і розмістила під повідомленням кілька фотографій.
На фото видно, як капелюх підноситься над кріслом, до якого підходять для зйомки відвідувачі святкового міста.
Нагадаємо, за кілька днів до відкриття головної ялинки в Києві з її верхівки зняли конструкцію у формі капелюха. Замінити її на зірку вирішили організатори після критики в мережі та серед духовенства.
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Вот вам и пример, когда тамада 80-уровня занимает пост директора Департамента культуры, то будьте готовы к некоторому символизму в виде шляпы! А за нею шут, за шутом певец (не твоя война), а за ними кот задом наперед...
Лишь бы не по- украински, лишь бы не по-христиански.