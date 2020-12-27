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Знятий із головної ялинки країни капелюх повернули на Софійську площу в Києві, під ним можна загадати бажання, - КМДА

Конструкцію у формі капелюха, яку раніше зняли з верхівки головної ялинки в Києві, повернули на Софійську площу.

Про це повідомила у фейсбуці директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова, інформує Цензор.НЕТ.

"Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим артоб'єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни", - повідомила Попова і розмістила під повідомленням кілька фотографій.

На фото видно, як капелюх підноситься над кріслом, до якого підходять для зйомки відвідувачі святкового міста.

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Знятий із головної ялинки країни капелюх повернули на Софійську площу в Києві, під ним можна загадати бажання, - КМДА 01

Нагадаємо, за кілька днів до відкриття головної ялинки в Києві з її верхівки зняли конструкцію у формі капелюха. Замінити її на зірку вирішили організатори після критики в мережі та серед духовенства.

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Автор: 

КМДА (2372) Київ (19541) Новий рік (551) ялинка (115)


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Топ коментарі
+32
Толпа дебилов стоит в очереди, чтобы напялить на себя колпак дурака.
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27.12.2020 22:43
+30
Такая же толпа на днях провожала дурака в последний путь... под слезы и фейерверк...
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27.12.2020 22:50
+26
а сразу нельзя так было сделать?
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27.12.2020 22:41
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Сторінка 3 з 3
Иудоглобализаторская власть превратила сакральное место перед главным храмом некогда христианского государства в место сатанинских ритуалов. То памятник Хмельницкого экранируют и проведут за ним каббалисткий ритуал, то на стены Софии проектором выведут оккультные символы, то фемены вылезут на колокольню, теперь магическая шляпа, хотя христианство строго отвергает магию. Нужно народу ясно сказать, что светское государство это каббалисткое государство, в котором христианские основы заменены каббалистким оккультизмом.
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28.12.2020 04:45 Відповісти
Кроме всего прочего - нагороджена Почесною відзнакою Святої Праведної Анни ІІ ступеня (2014), Орденом Святої великомучениці Варвари (2019), Орденом Святої рівноапостольної княгині Ольги (2020). Если про 2014 год еще можно понять, то награды 2019 и 2020 говорят сами за себя.
Вот вам и пример, когда тамада 80-уровня занимает пост директора Департамента культуры, то будьте готовы к некоторому символизму в виде шляпы! А за нею шут, за шутом певец (не твоя война), а за ними кот задом наперед...
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28.12.2020 05:14 Відповісти
Символ язичників - ряжена ялинка - Є! Символ муслімів - восьмикінечна зірка - Є! Символ магії і містики - капелюх - Є! а де менора? НЕПОРЯДОК!
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28.12.2020 05:39 Відповісти
А восьмиконечная звезда - это Вифлеемская звезда, символ Нового года и символ, что Христос народился . Сияла эта звезда, когда он народился. И это символ возраждающейся каждый год жизни.
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28.12.2020 07:04 Відповісти
сумасшедшие идиоты
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28.12.2020 05:54 Відповісти
В очереди стоят? А что , в Киеве карантин отменили, или ковид заснул?
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28.12.2020 07:46 Відповісти
И все не то, и все не так, и ялинка не такая , и шляпа, и солнце уже светит не так , как полтора года назад, и везде зрада зрадная.
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28.12.2020 06:17 Відповісти
Без Питра нема життя )
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28.12.2020 06:24 Відповісти
Увы, но ты прав!
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28.12.2020 06:37 Відповісти
Але ж ти тіпа якось вижив? )
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28.12.2020 06:39 Відповісти
До конца срока Зеленского могу и не дожить. Целых 3,5 года!
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28.12.2020 07:09 Відповісти
Не мучайся! Поступай по Высоцкому,-если хилый -...
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28.12.2020 07:21 Відповісти
Я пожалуй посопротивляюсь. Посмотрим кто раньше в гроб.
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28.12.2020 07:33 Відповісти
Похоже,что ты уже одной ногой там...Вот,просто интересно,так сказать для когнитивности -как можно сопротивляться,стоя на коленях?
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28.12.2020 07:53 Відповісти
Вся ********* под ******.и учи узский - название других стран пишется с большой буквы, кроме ********* .
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28.12.2020 07:06 Відповісти
Это у него из-за нехватки витаминов в детстве,-тундра,понимаешь...
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28.12.2020 07:19 Відповісти
очень хорошая сказочная идея для детей.
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28.12.2020 06:43 Відповісти
Выражение "дело в шляпе" во времена торжества безумного пиара приобретает совершенно новый смысл. Деньги за посещение шляпы берут? Согласно Остапу Бендеру, членам профсоюза (в наших реалиях - тем, кто голосовал за "якобы слуг" "якобы народа" полагается скидка.
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28.12.2020 07:20 Відповісти
Будут говорить : Мы все под колпаком Зеленского.
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28.12.2020 07:28 Відповісти
Или просто:Колпак Зе.🎩🔔
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28.12.2020 07:31 Відповісти
Не там поставили, на Банковій, на катку треба.
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28.12.2020 07:21 Відповісти
Даже Вифлеемскую звезду , символ Нового года и возраждающейся жизни, и то не смогли на елку повесить, пока люди не возмутились. Креативный наш
Лишь бы не по- украински, лишь бы не по-христиански.
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28.12.2020 07:26 Відповісти
Лєнка! Ти різницю між словами «вещать» та «вешать» відчуваєш?
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28.12.2020 09:14 Відповісти
загадую бажання -щоб в новому році зеленої плісняви і сліду в Україні не залишилось
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28.12.2020 08:31 Відповісти
Знятий із головної ялинки країни капелюх повернули на Софійську площу в Києві, під ним можна загадати бажання, - КМДА - Цензор.НЕТ 7613
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28.12.2020 08:35 Відповісти
Деньги потрачены, нужные люди охвачены благодарностью - продолжайте, товарищи.
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28.12.2020 08:53 Відповісти
Сором, ладно діти вірять в різну халявну муйню але ж там і дорослі в черзі. Ілюстрація виборців зебобіка
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28.12.2020 10:06 Відповісти
А можна голосно загадувати? Наприклад проволати: "Зєлю геть!", - наприклад?
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28.12.2020 21:11 Відповісти
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