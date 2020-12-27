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Новини Окуповані території
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Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк

Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк

Водосховища в окупованому Криму наступного року не наповняться, навіть якщо взимку та навесні будуть рясні опади.

На цьому наголосив у коментарі Крим.Реалії заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ті опади, які випадають, фактично не є стокоформуючими, вони більше здійснюють зволоженість території і поповнюють вологозапаси ґрунту, але вони не формують стік. І це чітко відображається в тій проблематиці, яка наразі знову постала перед (російською. - Ред.) владою Криму", - сказав Яцюк.

Він також підкреслив, що ситуація з нестачею води в Криму у 2020 році позначатиметься на його забезпеченні водою і в наступні роки.

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Нагадаємо, з опівночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.

Автор: 

Крим (14176) водопостачання (834) вода (1179)


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Топ коментарі
+37
Однозначно !! Перемога крисчан над розумом !!)))
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27.12.2020 23:57
+36
что бы порадоваться..
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27.12.2020 23:38
+30
Водохранилища оккупированного Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, - ученый НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 3906
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27.12.2020 23:37
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27.12.2020 23:36 Відповісти
что бы порадоваться..
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27.12.2020 23:38 Відповісти
це перемога))
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27.12.2020 23:55 Відповісти
Однозначно !! Перемога крисчан над розумом !!)))
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27.12.2020 23:57 Відповісти
не один десяток лет каждый год ездил отдыхать в те края. поверьте розумом там и не пахло.
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27.12.2020 23:59 Відповісти
Мій дядка викладав в Севасе ,підводникам-ядерникам !!)))
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28.12.2020 00:03 Відповісти
теперь наверное підводники -ядерники служать у лавах ВМС України?))
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28.12.2020 00:19 Відповісти
Це було довго до лав ВМС України !!! А ядерний виш,москалі забрали !!))
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28.12.2020 00:28 Відповісти
Там пахло исключительной жадностью и расеянским миром
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28.12.2020 08:20 Відповісти
ну да приезжаешь такой, за 7 дней оставляешь 1к зелени за одного,. а оно еще смотрит на тебя ,типо мне офигенное одолжение сделало. идиоты. сервис го%но местные жадное и ленивое стадо не привыкшее вкладывать силы и средства что бы получать прибыль. тупо сдают туристам те халупы что у татар отжали я еще лет за 7 до отжатия Крыма перестал ездить туда. случайно друзья затянули в Турцию .
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28.12.2020 08:38 Відповісти
Старик Кабаев обещал в 2014 году в интервью международным журналистам сделать из временно оккупированного украинского Крыма витрину «Русского мира». Прошло шесть лет. На лице Владимира Люциферовича врачи обнаружили трупные пятна. В путинской «витрине» не хватает электроэнергии. Назначенный Кремлем глава Крыма пан Сергей Гоблин заявляет о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Как следствие снижения уровня комфорта - с полуострова исчезли туристы, а ржавая вода появляется в кранах только по определенным часам.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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28.12.2020 10:27 Відповісти
https://krym.rabota.ru/
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13.01.2021 04:39 Відповісти
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28.12.2020 21:42 Відповісти
Не бажаєшь знати, то не читай та не слухай !!!)))
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27.12.2020 23:44 Відповісти
Дебилы должны страдать
Только так наступает просветление (хотя иногда оно не наступает никогда)
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28.12.2020 06:31 Відповісти
У дебилов просветление не наступает - на то они и дебилы они же (ЛОХи), чтобы не осознавать, что страдают они от последствий собственной дурости. Для этого нужны хотя-бы зачатки интеллекта.
На всякого лоха, всегда найдется очередной разводила, которой вольет ему в уши, что в его неудаче, виноват не он (лох), а кто то другой (да и вообще в прошлый раз не повезло...). ЛОХ такое воспринимает охотнее, чем признание собственной глупости и опять ведется...и опять.....и опять...На то он и лох!!!!
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28.12.2020 09:38 Відповісти
У нас есть некоторые граждане, которые по глупости еще ездили отдыхать на полуостров, чаще к родственникам. Ну теперь будут знать, что лучше по скайпу или вайберу. Ведь что за отдых, без наличия воды в кране?
Туристический сезон 2021-го года, на полуострове по видимому просто не начнётся. Дотанцевались.
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28.12.2020 15:11 Відповісти
Водохранилища оккупированного Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, - ученый НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 3906
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27.12.2020 23:37 Відповісти
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28.12.2020 00:03 Відповісти
Зачем составы? Они эту божью росу прямо по телевизору каждый день получают
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28.12.2020 10:32 Відповісти
Спасти может только моча отдыхающих.
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27.12.2020 23:41 Відповісти
Уринотерапия-ето страшно пользительная вещч !!!)))
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27.12.2020 23:53 Відповісти
Под видом гуманитарной катастрофы начнёт визжать ООН и сопли урода с радостью начнут поставки воды...
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27.12.2020 23:42 Відповісти
Цілком реальний розвиток подій !!!)))
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27.12.2020 23:47 Відповісти
🖕🖕🖕
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27.12.2020 23:53 Відповісти
Нехватка воды НЕОБХОДИМА кремлядии. В Крыму должны быть (по их замыслам) только воинские части, черноморский флот, военная авиация и, соответственно, полигоны.
"Гражданское население" - только семьи крымской оккупационной армии и их отставники И ВСЕ. Им воды хватит. Остальные самодепортируются в мокшанию.
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28.12.2020 00:45 Відповісти
Кацапы разрушили канал и насосные станции, так что не получится.
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28.12.2020 08:00 Відповісти
Вода - за ціною «Шампанського».
У 2014 році, відразу ж після проведення без «єдиного пострілу» «мирного референдуму» на кримському півострові і оголошення його результатів, кримчани пили «Шампанське» за «каміння з неба» і палилив багаттях українські паспорти, а в 2021 році будуть пити воду за ціною «Шампанського».
Рада Міністрів Самостійной Республіки Крим прийняла рішення в наступному році приймати приїжджаючих гостей на відпочинок тільки з п'ятилітровими бутлями з прісною водою на термін, що дорівнює кількості бутлів у багажі туристів. Щоб «розрулити» проблему з водою, ФСБ дала команду троллям Пригожина вкидати фейки про те, що «Київ погодився подати воду до Криму, а Путін замість перестане стріляти на Донбасі».
Цілюща волога зі Славутича знову потече по Північно-Кримському каналу тільки після повернення Криму в рідну україно-татарську гавань. Анексія українського Криму регулярною армією РФ на мові лікаря-проктолога, це пересадка геморою з української дупи на російський бюджет.
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28.12.2020 10:28 Відповісти
"Моршинской" в 1,5 л. бутылках. А помыться и посрать можно прямо в море
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28.12.2020 10:36 Відповісти
"Однією з найбільших гуманітарних катастроф ********** є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%8F%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 пияцтво в Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0#cite_note-3 [3 "

Кого від кого рятувати?ООН вишле "рассольчику"?
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28.12.2020 21:38 Відповісти
Мрія кожного крисчанина ,каменюка з неба по бестолковці і головна мрія -вмерти в Расєє, здійснилась !!)))
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27.12.2020 23:46 Відповісти
там десь писали шо путєн планує напад на січень.
На той час і Трамп розкручує заварушку.
Так шо січень може виявитись напруженим...
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 7552
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27.12.2020 23:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bT-0tlSwzPI Время зажигать: Трамп сбросил маску и принялся в открытую исполнять задания Москвы

Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 5890
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27.12.2020 23:55 Відповісти
Да уж , бендеровцы паездами всегда ехали и на фсех вады хватало . А кацапня налетела и капец , - себе не хватает .
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27.12.2020 23:52 Відповісти
Помнитца, колдунов з Зимбабви запрошували парашники до Криму..
😀
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27.12.2020 23:52 Відповісти
Хай Шойгу попросят,він їм такого шамана піджене з Тави чи Туви !!!))))
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27.12.2020 23:55 Відповісти
Один шаман на ***** йшов..та не дійшов..на жаль..))
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27.12.2020 23:59 Відповісти
Кого ,кого,а шамана жаль !!)))
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28.12.2020 00:01 Відповісти
Пох на крысчан.
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27.12.2020 23:53 Відповісти
Жопу год не мыли, зато этой вашей мовы нет.
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27.12.2020 23:57 Відповісти
Росія забула,що в 1954 році зі своєї ініціативи передала Кримську область Україні саме через водну проблему та через інфраструктуртурні проєкти по розвитку території!А тепер мають замість прогресу - "камні з неба"!
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27.12.2020 23:57 Відповісти
Путлер планировал захватить весь юговосток, тогда би крим був с водой.
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28.12.2020 01:31 Відповісти
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 427
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27.12.2020 23:58 Відповісти
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 6529
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28.12.2020 00:01 Відповісти
зб мнoие прохвесара - так они триндели про многие вещи, раздует балон и потом те кто верят всему на заборе написанном, оказываеться в луже.
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28.12.2020 00:02 Відповісти
Отец Фьодор, трохи незрозуміло,"раздует балон" ето как ??))
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28.12.2020 00:07 Відповісти
помнишь раздуваие о неустоичивости грунтов в Керченском проливе - вот и проследи от куда ноги росли, а то что многие на это повелись, это закон "стада", или вот гадька и заметь, на неё дали вестись даже Украинским спецслужбам, хотя уверен чт спецы видели это.
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28.12.2020 00:14 Відповісти
Схоже зараз маєма Гадин клон-Гадя-2, Сєнцов !!)))
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28.12.2020 00:25 Відповісти
тоже так думаю и не только, есть один за которого кваков маику рвал - нет мне докозательств, но очень схематично всё произходит.
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28.12.2020 00:30 Відповісти
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 7479
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28.12.2020 00:10 Відповісти
Засыпайте крысчане и просыпайтесь с мыслью, что эту подляну вам сделало *****, а вы повелись.
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28.12.2020 00:11 Відповісти
так ***** бормотал, мол им это подсунули их ловко подвели к наживке и теперь уже хорошо сидят на крючок.
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28.12.2020 00:16 Відповісти
А где танцууУУщий морячок??
😀
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28.12.2020 00:12 Відповісти
Он уже давно в аду на сковородке чечетку голыми пятками отбивает...
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28.12.2020 00:15 Відповісти
Да само видео- приколяєт!!))
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28.12.2020 00:17 Відповісти
абычна марячок с таво свету автаматичски падтягиваецца када енота выпускають ...
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28.12.2020 00:33 Відповісти
Исчо не доплясал..На бис не отпущают..
Прикольна пляска на раскальонной пательне..
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28.12.2020 00:38 Відповісти
ну да, прикольна...
говорят шо е изверги, шо также петухов учат танцевать, как путин- энтих марячков... т.е. ставят их на раскалённую сковородку, те лапы обжигают, а потом снимают их со сковородки и те уже не могут не танцевать на любой поверхности земли
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28.12.2020 00:47 Відповісти
Народ! Поместите, будь ласка, фото танцующего морячка, шоб поржать
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28.12.2020 10:31 Відповісти
Сушняк 2 января у оккупантов в Крыму будет эпичным... Зато в их пересохших ртах русские языки ничто не будет ущемлять...
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28.12.2020 00:24 Відповісти
Это отличная новость! Скажите, а коммуналка в каком году подешевеет?
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28.12.2020 00:46 Відповісти
Має зростати зарплатня, а не дешевшати комуналка.
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28.12.2020 11:23 Відповісти
Уря - уря, в говени будеть пустыня с камнями и верблюдами
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 5705
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28.12.2020 00:49 Відповісти
часами можно смотреть на этого марячка
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28.12.2020 10:32 Відповісти
Особливо зараз, коли знаєш, що вони там "божью росу" п'ють
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28.12.2020 14:29 Відповісти
Танцевали, веселилить, подсчитали - прослезились...
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28.12.2020 15:32 Відповісти
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 6256
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28.12.2020 02:15 Відповісти
Кроме того Днепр впадает в Черное море, и оттуда днепровскую воду можно брать бесплатно и в любом количестве.
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28.12.2020 02:18 Відповісти
Не бесплатно!
"Чёрное море выкопали хохлы"
Так что и здесь нам должны платить за опиресненку 😂
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28.12.2020 04:56 Відповісти
А ще за транспортування води річкою Дніпро через всю Україну. Там тисячі кілометрів. А ще добавка з кожного міста в воду Дніпра різної "начинки", а все це коштує грошей.
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28.12.2020 09:16 Відповісти
Нужно во время интервью править этих мухоморов из НАНУ.Властей в Крыму нет,есть оккупационные администрации РФ.
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28.12.2020 02:45 Відповісти
Поменяв в своих головах отношение к воде, любители крымской дармовщины, стройными рядами двинулись к священному озеру Байкал,неистово и скрепно поклоняются ему, осознав свое отечественное счастье.
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28.12.2020 07:10 Відповісти
З каміння воду будуть віджимати.
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28.12.2020 07:32 Відповісти
Відомий лише один випадок, коли святий Спиридон Тримифунтський взяв у руку цеглу і стиснув, отримавши вогонь, воду і глину.
Але він був канонічним греком, а не сектантом з гундяєвської отари)
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28.12.2020 09:59 Відповісти
Цеглин забракне)).
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28.12.2020 16:41 Відповісти
На замовлення радіослухачів, прохання поставити кримчанам пісню "Вода, вода, кругом вода".
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28.12.2020 07:57 Відповісти
У них есть мост, пусть пьют его!
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28.12.2020 08:18 Відповісти
А в это время полноводный Днепр несет свои воды мимо оккупированного Крыма и впадает в Черное море. Украинцы с интересом наблюдают за потугами оккупантов добыть воду из камней, из солянчатой степи Крыма, где никогда не было пресной воды. И вроде до оккупантов уже стало доходить, что добыть воду там, где ее никогда не было не возможно и что Крым это Украина и без Украины Крым не может жить и развиваться. Сама мать природа позаботилась, что Крым это Украина и ни какие военные базы не сумеет этому помешать.
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28.12.2020 08:55 Відповісти
Навіть їх не шкода. Вони наш шкодували, коли кликали ворога і знали, що він буде вбивати наших? А як нападали на українців своїми поліцайськими патрулями, які назвали "самооборона Криму". Захистилися? А що кацап води не приніс? Зробив уже Лас Вегас? Повірили придурки на всю голову, то хавайте те що вам обіцяли. Зате можете померти у російській підерації. Бажання збуваються. Ми будемо забирати спуштошений моцкалями Крим тільки з кримськими тарарами, остальні через свій міст і в парашу.
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28.12.2020 09:22 Відповісти
Саме так! Крим - Кримсько-татарська культурна автономія у складі України. Свинополю повернуть назву Ак-Яр та збудують найбільший торговий порт. А Керченська протока стане для кацапів Яни Капу, на честь нашого буксиру)
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28.12.2020 10:12 Відповісти
"Осадков не будет." Санта Клаус.
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28.12.2020 10:17 Відповісти
Санті образливо, що вони Різьдво святкують аж після Нового року
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28.12.2020 18:29 Відповісти
А то. Из православных автокефальных церквей ДЕВЯТЬ отмечают 25 декабря ( совпадающему сейчас с католиками) а ШЕСТЬ - 7 января ( русская, сербская, грузинская, украинская, польская, иерусалимская) Так что Санта видимо прав.
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28.12.2020 18:50 Відповісти
ПЦУ не автокефальна, а така, що за томосом підпорядкована Вселенському патріарху Варфоломею, автокефальна то окрема церква, а ще є церкви Київського та москальського патріархатів в Україні, то неможна нажаль казать про якусь єдину українську православну церкву.
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28.12.2020 18:57 Відповісти
Добре, що мітрополит ПЦУ Єпіфаній каже, що можна святкувати і 25 грудня, і 7 січня за бажанням віруючих, і не створює з того проблему. Але б я сказав трошки про святкування 25 грудня. Різьдво Христове відбулось на третій день після дня зимового сонцестояння незалежно від якогось календаря, бо календар це від людини, а зимове сонцестояння від природи, тобто від бога. За яким календарем день зимового сонцестояння припадає на 22 грудня всім відомо. От і робіть висновки самі, коли слід святкувати Різьдво.
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28.12.2020 19:06 Відповісти
на очереди бамбасссс...... и туда надо всё пообрезать
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28.12.2020 11:19 Відповісти
зачем им биндеровская отравленная вода
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28.12.2020 11:20 Відповісти
Какая вода? Что крысчане кукарекали? "Нам хоть камни с неба..."
Камни так камни. Сказала Украина.
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28.12.2020 15:28 Відповісти
"осадкамі" може і не наповняться, а от оссяцьками то може бути
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28.12.2020 18:27 Відповісти
 
 