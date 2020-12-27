Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк
Водосховища в окупованому Криму наступного року не наповняться, навіть якщо взимку та навесні будуть рясні опади.
На цьому наголосив у коментарі Крим.Реалії заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк, передає Цензор.НЕТ.
"Ті опади, які випадають, фактично не є стокоформуючими, вони більше здійснюють зволоженість території і поповнюють вологозапаси ґрунту, але вони не формують стік. І це чітко відображається в тій проблематиці, яка наразі знову постала перед (російською. - Ред.) владою Криму", - сказав Яцюк.
Він також підкреслив, що ситуація з нестачею води в Криму у 2020 році позначатиметься на його забезпеченні водою і в наступні роки.
Нагадаємо, з опівночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.
17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
Только так наступает просветление (хотя иногда оно не наступает никогда)
На всякого лоха, всегда найдется очередной разводила, которой вольет ему в уши, что в его неудаче, виноват не он (лох), а кто то другой (да и вообще в прошлый раз не повезло...). ЛОХ такое воспринимает охотнее, чем признание собственной глупости и опять ведется...и опять.....и опять...На то он и лох!!!!
Туристический сезон 2021-го года, на полуострове по видимому просто не начнётся. Дотанцевались.
"Гражданское население" - только семьи крымской оккупационной армии и их отставники И ВСЕ. Им воды хватит. Остальные самодепортируются в мокшанию.
У 2014 році, відразу ж після проведення без «єдиного пострілу» «мирного референдуму» на кримському півострові і оголошення його результатів, кримчани пили «Шампанське» за «каміння з неба» і палилив багаттях українські паспорти, а в 2021 році будуть пити воду за ціною «Шампанського».
Рада Міністрів Самостійной Республіки Крим прийняла рішення в наступному році приймати приїжджаючих гостей на відпочинок тільки з п'ятилітровими бутлями з прісною водою на термін, що дорівнює кількості бутлів у багажі туристів. Щоб «розрулити» проблему з водою, ФСБ дала команду троллям Пригожина вкидати фейки про те, що «Київ погодився подати воду до Криму, а Путін замість перестане стріляти на Донбасі».
Цілюща волога зі Славутича знову потече по Північно-Кримському каналу тільки після повернення Криму в рідну україно-татарську гавань. Анексія українського Криму регулярною армією РФ на мові лікаря-проктолога, це пересадка геморою з української дупи на російський бюджет.
Кого від кого рятувати?ООН вишле "рассольчику"?
На той час і Трамп розкручує заварушку.
Так шо січень може виявитись напруженим...
😀
😀
Прикольна пляска на раскальонной пательне..
говорят шо е изверги, шо также петухов учат танцевать, как путин- энтих марячков... т.е. ставят их на раскалённую сковородку, те лапы обжигают, а потом снимают их со сковородки и те уже не могут не танцевать на любой поверхности земли
"Чёрное море выкопали хохлы"
Так что и здесь нам должны платить за опиресненку 😂
Але він був канонічним греком, а не сектантом з гундяєвської отари)
Камни так камни. Сказала Украина.