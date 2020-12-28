Росія передасть Білорусі першу партію вакцини "Супутник V" на початку 2021 року, - посол Мезенцев

Перша партія російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V" надійде в Білорусь на початку 2021 року.

Про це розповів посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев у програмі "Неделя" на телеканалі СТВ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Незабаром, на початку року, перша партія вакцини надійде в республіку для вакцинації", - сказав Дмитро Мезенцев.

"Ми вдячні за професійну оцінку, яку дали санітарні лікарі Республіки Білорусь, оцінивши ефективність і успішність проведення експериментального циклу з апробації вакцини, який засвідчив, що її можна проводити спільно", - зазначив посол.

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Видання зазначає, що Міністерство охорони здоров'я Білорусі видало реєстраційне посвідчення на вакцину "Супутник V". Після цього вона може бути допущена до реалізації та медичного застосування на території країни. Раніше Білорусь стала першою країною, яка взяла участь у клінічних випробуваннях вакцини "Супутник V".