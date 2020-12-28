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Новини Коронавірус і карантин
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Росія передасть Білорусі першу партію вакцини "Супутник V" на початку 2021 року, - посол Мезенцев

Росія передасть Білорусі першу партію вакцини

Перша партія російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V" надійде в Білорусь на початку 2021 року.

Про це розповів посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев у програмі "Неделя" на телеканалі СТВ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Незабаром, на початку року, перша партія вакцини надійде в республіку для вакцинації", - сказав Дмитро Мезенцев.

"Ми вдячні за професійну оцінку, яку дали санітарні лікарі Республіки Білорусь, оцінивши ефективність і успішність проведення експериментального циклу з апробації вакцини, який засвідчив, що її можна проводити спільно", - зазначив посол.

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Видання зазначає, що Міністерство охорони здоров'я Білорусі видало реєстраційне посвідчення на вакцину "Супутник V". Після цього вона може бути допущена до реалізації та медичного застосування на території країни. Раніше Білорусь стала першою країною, яка взяла участь у клінічних випробуваннях вакцини "Супутник V".

Автор: 

Білорусь (7941) вакцина (4419) карантин (18172) росія (65442) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
То, что РОССИЯ ПЕРЕДАСТ, мы знаем и так.
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28.12.2020 02:02
+9
В числе первых ею собираются привить лукашенковских ментов. А их то как раз и не жалко.
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28.12.2020 05:53
+6
Ну що сябри ,перетворились в піддослідних тваринок !!!)))
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28.12.2020 00:54
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Ну що сябри ,перетворились в піддослідних тваринок !!!)))
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28.12.2020 00:54 Відповісти
А какой у них выбор? От запада ждать вакцину бесполезно и в лучшем случае покупать вакцину у Китая, да и то не понятно когда. А тут есть возможность самим производить, а я так думаю будут еще и продавать на сторону (всем известно о великой морской державе) и на этом заработать.
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28.12.2020 05:51 Відповісти
Дзюдоистический презик сначала хотел попробовать на "бацьке",но тот отказался, тогда попробуют на протестантах.
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28.12.2020 08:16 Відповісти
В числе первых ею собираются привить лукашенковских ментов. А их то как раз и не жалко.
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28.12.2020 05:53 Відповісти
Россия передаст Беларуси первую партию вакцины "Спутник V" в начале 2021 года, - посол Мезенцев - Цензор.НЕТ 9091
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28.12.2020 00:59 Відповісти
Россия передаст Беларуси первую партию вакцины "Спутник V" в начале 2021 года, - посол Мезенцев - Цензор.НЕТ 8437
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28.12.2020 01:08 Відповісти
То, что РОССИЯ ПЕРЕДАСТ, мы знаем и так.
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28.12.2020 02:02 Відповісти
а самий головний ПЕРЕДАСТ в кремлі сидить....
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28.12.2020 05:45 Відповісти
Нет. В бункере,-говорят в Сочи.
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28.12.2020 07:25 Відповісти
На этом проект этой "сциклины" и закончиться.
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28.12.2020 02:34 Відповісти
Теперь лукашенковская мусорня будет винтить недовольных и "на укольчик".
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28.12.2020 03:08 Відповісти
ЦАР - наша! Цікаво, чому московитів так тягне на дружбу до людожерів?
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28.12.2020 05:38 Відповісти
пєсдець бульбашам...без єдиного пострілу
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28.12.2020 05:49 Відповісти
так вони не проти мишебратья для быльшості білорусів кацапи адін ізик адінарот, читав на їхніх форумах які навіть антилукашенковські дякують браттям росіянам за підтримку і вакцину що нібито ьрат пізнається в біді вони нажаль нічого так і не зрозуміли в тому числі що кульками і квітами Луку не прогнати нажаль для більшості сомоідентичність знищена проросійською політикою Луки
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28.12.2020 06:18 Відповісти
А на заборе ещё х.. написано, а там дрова. Некоторые ещё пишут, что Земля плоская, примите и это за правду.
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28.12.2020 06:40 Відповісти
Праўда вочы коле?
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28.12.2020 07:11 Відповісти
А праўда такая-тыя, што дзякуюць расіі гэты ольгінаўскія і лукашысцкія боты. Вам можа такая праўда і коле, а беларусы і іншыя людзі гэта разумеюць. Беларусы за незалежнасць Беларусі, больш за 80%.
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28.12.2020 17:12 Відповісти
А сам Лукашенко будет прививаться? Вроде отказался. Категорически.
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28.12.2020 06:16 Відповісти
Обязательно уколите идиота литвин,а то смердит от него!
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28.12.2020 07:16 Відповісти
Слово "вакцина" у даному випадку треба писати у лапках.
Амінь.
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28.12.2020 08:26 Відповісти
лозунг "жыве Беларусь" похоже теряет свою актуальность. после "вакцинации" роSSийской "вакциной" все может стать с точностью до наоборот.
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28.12.2020 08:31 Відповісти
Батька про всяк випадок ще завчасно повідомив, що не буде вакцінуватись. Але проти російської вакцини, вважаю, не встоїть, та й кремль йому не дозволить капризувати. *Партия сказала - надо, комсомол ответил - есть!*.
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28.12.2020 08:40 Відповісти
Боюсь, теперь к лозунгу Жыве Беларусь, надо добавлять знак вопроса. Печально.
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28.12.2020 08:47 Відповісти
"Новичек" для бунтующих?
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28.12.2020 09:43 Відповісти
Білоруси були зомбовані "русским миром" а нині ще будуть ним і вакциновані.
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28.12.2020 09:53 Відповісти
А как же свои 149 миллионов холопов.. в очереди будут стоять.. Странно и подозрительно и это если мягко сказать. В Крым например поставили 500 доз, это означит что смогут привиться 250 человек всего. Смешно.
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28.12.2020 10:44 Відповісти
Нас.ать и на вашу вакцину,и на тебя!
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28.12.2020 14:29 Відповісти
білоруси, як і малороси, повністю перетворились на людинобаранів, на підвид кацапів
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28.12.2020 11:09 Відповісти
подопытные кролики......
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28.12.2020 14:12 Відповісти
То пустяки, что от той вакцины через неделю выпадают волосы, через две зубы. Самое страшное чего в Украине боятся, это, то, что на 21й день пациенты признают крым российским, а на 28й начинают учить русский язык.
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28.12.2020 19:09 Відповісти
 
 