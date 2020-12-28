Російські слідчі не зазначили, що фігуранти кримської "справи Хізб ут-Тахрір", - громадяни України, - адвокат Семедляєв

У фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Бекірова, Раїма Айвазова, Шабана Умерова та Фархода Базарова в обвинувальному висновку не вказано наявність українського громадянства.

Про це повідомив адвокат Бекірова Едем Семедляєв, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Взагалі логіку слідства не зрозуміти, тому що у всіх процесуальних документах, протоколах затримання і допитів всюди вказано, що підсудні є громадянами України. Чому за підсумком слідчий не вніс це в обвинувальний висновок - незрозуміло. Це може бути пов'язано з тим, що у слідства немає оригіналу українського паспорта або з іншими причинами", - припускає адвокат.

При цьому в іншого фігуранта справи - Різи Ізетова - українське громадянство все-таки вписано в справу.

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Зазначається, що наявність громадянства України часто використовується обвинуваченням під час продовження запобіжного заходу у судах як аргумент, що обвинувачувані можуть сховатися і виїхати. Але при цьому те, що на них поширюється дія четвертої Женевської конвенції, повністю ігнорується під час винесення судових рішень.

Попереднє слухання у цій справі відбудеться 28 грудня в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону.

Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема представників громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом було затримано 24 особи. Їх звинувачують у створенні та участі осередку "Хізб ут-Тахрір".

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів "Кримської солідарності" і цивільних журналістів. Він закликав до їхнього негайного звільнення з СІЗО.

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У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають "здивування".

Правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня в Криму.