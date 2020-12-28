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Новини Коронавірус і карантин
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Новий британський штам коронавірусу на 56% заразніший, ніж попередні варіанти SARS-CoV-2, - дослідження

Новий британський штам коронавірусу на 56% заразніший, ніж попередні варіанти SARS-CoV-2, - дослідження

Новий британський штам коронавірусу, який з'явився на південному сході Англії восени і, схоже, швидко поширюється, на 56% заразніший, ніж попередні варіанти SARS -CoV-2, до того ж це особливо помітно в молодших вікових груп людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, такого висновку дійшли британські епідеміологи, свої докази вони виклали в препринті на medRxiv.

Автори дослідження застосували двоштампову матмодель, де врахували випадки госпіталізації, зайнятість ліжок у лікарнях і реанімаціях, смерті, поширеність вірусу (за тестами ПЛР і ІФА), а також відносну частоту випадків зі штамом VUI-202012/01 (він же B.1.1.7 ) у трьох найбільш постраждалих регіонах - південний схід, схід країни і Лондон.

Дослідники пишуть, що "не вдалося знайти чітких доказів", що B.1.1.7 призводить до більшої або меншої тяжкості захворювання, ніж існуючі раніше варіанти.

Проте, застерігають вони, підвищення заразності, ймовірно, призведе до "значного збільшення кількості хворих". При цьому прогнозується, що в 2021 році кількість госпіталізацій і смертей від COVID-19 досягне більш високих рівнів, ніж спостерігалося в 2020 році, навіть якщо будуть збережені регіональні багаторівневі обмеження, запроваджені в Британії до 19 грудня.

ДОВІДКА. Штам VUI-202012/01 характеризують 17 мутацій (14 несинонімічних і 3 делеції, принаймні, 3 мутації мають потенціал бути "небезпечними"), вісім з яких зачіпають ген, що кодує S-білок коронавірусу: той самий, який чіпляється за клітку і дозволяє вірусній частинці проникати в неї. Мутація N501Y, вважають вчені, може мати найбільше значення для підвищення інфекційності вірусу. Вони також вважають, що штам міг з'явитися в результаті еволюції вірусу в хронічно інфікованої людині. Він вперше виявлений в Англії після розшифровки вересневого зразка генома. До середини грудня штам почав швидко поширюватися.

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"За нашими оцінками, заходи обмеження, такі ж суворі, як і національний локдаун у листопаді, навряд чи опустять репродуктивний індекс вірусу до менш ніж 1.0, якщо тільки не будуть закриті також школи та університети", - підсумовують вчені.

Вони вважають, що після послаблення обмежень, ймовірно, відбудеться великий сплеск захворюваності і наголошують: ймовірно, доведеться значно прискорити вакцинацію населення, щоб зробити помітний вплив на зниження захворюваності.

"Найбільш суворий сценарій обмежень по всій країні із закритими в січні школами, а також 2 млн вакцинацій на тиждень, - єдиний відомий нам сценарій, який знизить пікове навантаження на реанімації нижче рівні першої хвилі", - резюмували автори.

Важливо: викладені вище цифри і прогнози співробітників Центру матмоделювання інфекційних хвороб та Лондонської школи гігієни і тропічної медицини поки не рецензувалися незалежними експертами - дослідження ще на стадії препринту.

Автор: 

Велика Британія (5611) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
вже брехли забрехалися з цими новими вирусами вже нормальні адекватні люди вам не вірять давно . у вас осталась тільки істерика в новинах а нормальних новин вже нема давно
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28.12.2020 07:16
+5
Дурочка,не визжи! Есть легкие формы через которые,например,многие мои знакомые прошли как с гриппом,-но есть тяжелые формы,от которых многие люди которых я знал скончались,хотя могли еще жить и жить.
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28.12.2020 07:38
+2
Но и летальность должна быть ниже, соответственно.
Так испанка трансформировалась в небытие
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28.12.2020 07:11
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Но и летальность должна быть ниже, соответственно.
Так испанка трансформировалась в небытие
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28.12.2020 07:11 Відповісти
В теорії.
В теорії і Президент має захищати країну та спрямовувати свої сили на благо країни. Але практика трохи інша.
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28.12.2020 07:23 Відповісти
А это то тут причем? Или мы и вирусы выбираем как президентов?
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28.12.2020 08:28 Відповісти
Более заразен на 56%,но НЕ более смертоносен чем предыдущие!
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28.12.2020 07:14 Відповісти
То якщо рахувати на кількість заражених у % . . . а якщо по загальному числу - то більше буде жертв.
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28.12.2020 07:24 Відповісти
Я слышал от медиков такой возможный прогноз развития событий. Смертельные формы будут сокращаться по численности,поскольку уходят с телом умершего человека в землю,то есть,он дальше НЕ передается. А легкие формы будут жить дальше,-с чем человечество будет жить в будущем,как с гриппом,Спидом и др.
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28.12.2020 07:33 Відповісти
вже брехли забрехалися з цими новими вирусами вже нормальні адекватні люди вам не вірять давно . у вас осталась тільки істерика в новинах а нормальних новин вже нема давно
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28.12.2020 07:16 Відповісти
Дурочка,не визжи! Есть легкие формы через которые,например,многие мои знакомые прошли как с гриппом,-но есть тяжелые формы,от которых многие люди которых я знал скончались,хотя могли еще жить и жить.
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28.12.2020 07:38 Відповісти
Есть еще эбола,чума легочная,холера и сибирская язва - но это для специалистов...А пугать пересічних в общедоступной статье 17 ю видами мутаций - подлянка...
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28.12.2020 08:33 Відповісти
Нагнетают,шоб вакцину впаривать ле не че было.
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28.12.2020 07:26 Відповісти
Тебе то что? Тебе же вакцину дадут бесплатно! Правда за твои похороны придется платить твоей семье.
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28.12.2020 07:39 Відповісти
Новый британский штамм коронавируса на 56% более заразен, чем прежние варианты SARS-CoV-2, - исследование - Цензор.НЕТ 4440
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28.12.2020 07:31 Відповісти
У ковид 19 смертность 1.7%,а у этого штама должна быть еще меньше
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28.12.2020 08:05 Відповісти
можно я поправлю: на 56,385 % .ему хобот шоле меряли?
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28.12.2020 09:21 Відповісти
И неправда он заразнее на 56,0872%
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28.12.2020 10:33 Відповісти
 
 