Новий британський штам коронавірусу на 56% заразніший, ніж попередні варіанти SARS-CoV-2, - дослідження

Новий британський штам коронавірусу, який з'явився на південному сході Англії восени і, схоже, швидко поширюється, на 56% заразніший, ніж попередні варіанти SARS -CoV-2, до того ж це особливо помітно в молодших вікових груп людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, такого висновку дійшли британські епідеміологи, свої докази вони виклали в препринті на medRxiv.

Автори дослідження застосували двоштампову матмодель, де врахували випадки госпіталізації, зайнятість ліжок у лікарнях і реанімаціях, смерті, поширеність вірусу (за тестами ПЛР і ІФА), а також відносну частоту випадків зі штамом VUI-202012/01 (він же B.1.1.7 ) у трьох найбільш постраждалих регіонах - південний схід, схід країни і Лондон.

Дослідники пишуть, що "не вдалося знайти чітких доказів", що B.1.1.7 призводить до більшої або меншої тяжкості захворювання, ніж існуючі раніше варіанти.

Проте, застерігають вони, підвищення заразності, ймовірно, призведе до "значного збільшення кількості хворих". При цьому прогнозується, що в 2021 році кількість госпіталізацій і смертей від COVID-19 досягне більш високих рівнів, ніж спостерігалося в 2020 році, навіть якщо будуть збережені регіональні багаторівневі обмеження, запроваджені в Британії до 19 грудня.

ДОВІДКА. Штам VUI-202012/01 характеризують 17 мутацій (14 несинонімічних і 3 делеції, принаймні, 3 мутації мають потенціал бути "небезпечними"), вісім з яких зачіпають ген, що кодує S-білок коронавірусу: той самий, який чіпляється за клітку і дозволяє вірусній частинці проникати в неї. Мутація N501Y, вважають вчені, може мати найбільше значення для підвищення інфекційності вірусу. Вони також вважають, що штам міг з'явитися в результаті еволюції вірусу в хронічно інфікованої людині. Він вперше виявлений в Англії після розшифровки вересневого зразка генома. До середини грудня штам почав швидко поширюватися.

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"За нашими оцінками, заходи обмеження, такі ж суворі, як і національний локдаун у листопаді, навряд чи опустять репродуктивний індекс вірусу до менш ніж 1.0, якщо тільки не будуть закриті також школи та університети", - підсумовують вчені.

Вони вважають, що після послаблення обмежень, ймовірно, відбудеться великий сплеск захворюваності і наголошують: ймовірно, доведеться значно прискорити вакцинацію населення, щоб зробити помітний вплив на зниження захворюваності.

"Найбільш суворий сценарій обмежень по всій країні із закритими в січні школами, а також 2 млн вакцинацій на тиждень, - єдиний відомий нам сценарій, який знизить пікове навантаження на реанімації нижче рівні першої хвилі", - резюмували автори.

Важливо: викладені вище цифри і прогнози співробітників Центру матмоделювання інфекційних хвороб та Лондонської школи гігієни і тропічної медицини поки не рецензувалися незалежними експертами - дослідження ще на стадії препринту.