COVID-19: Японія тимчасово призупиняє в'їзд до країни іноземних громадян з усього світу до кінця січня

Японія з 28 грудня заборонила в'їзд всіх іноземних громадян у зв'язку з новим різновидом коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Kyodo

"Японія тимчасово призупиняє в'їзд до країни іноземних громадян з усього світу як запобіжний захід проти нового, потенційно більш заразного варіанта коронавірусу. Правило набуде чинності 28 грудня і діятиме до кінця січня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Японії вперше виявили новий "британський" штам коронавірусу - захворіли п'ять осіб, які повернулися із Сполученого Королівства. Їх помістили на карантин, влада з'ясовує особи тих, з ким вони контактували останнім часом.

За оцінками експертів, новий варіант коронавірусу на 70% більш заразний, ніж початковий штам.

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