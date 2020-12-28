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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: Японія тимчасово призупиняє в'їзд до країни іноземних громадян з усього світу до кінця січня

COVID-19: Японія тимчасово призупиняє в'їзд до країни іноземних громадян з усього світу до кінця січня

Японія з 28 грудня заборонила в'їзд всіх іноземних громадян у зв'язку з новим різновидом коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Kyodo

"Японія тимчасово призупиняє в'їзд до країни іноземних громадян з усього світу як запобіжний захід проти нового, потенційно більш заразного варіанта коронавірусу. Правило набуде чинності 28 грудня і діятиме до кінця січня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Японії вперше виявили новий "британський" штам коронавірусу - захворіли п'ять осіб, які повернулися із Сполученого Королівства. Їх помістили на карантин, влада з'ясовує особи тих, з ким вони контактували останнім часом.

За оцінками експертів, новий варіант коронавірусу на 70% більш заразний, ніж початковий штам.

Також читайте: В Японії виявили випадки зараження "британським" типом коронавірусу

Автор: 

карантин (18172) Японія (1206) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Как лучше запомнить японские острова:
"Милая Хоккайдо,я тебя Хонсю,
за твою Сикоку я тебя Кюсю."
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28.12.2020 07:36 Відповісти
От зараза. Хотів полетіти подивитись на іпонумать, а вони не пущають.
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28.12.2020 07:45 Відповісти
А ты вообще летать можешь?
Пенсия позволяет?
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28.12.2020 07:56 Відповісти
Епоха бідності закінчилась, сказав криворогатий шкет. Чув таке? Отож.
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28.12.2020 08:01 Відповісти
Этот может летать даже без пенсии - Карлсон, ёпта!
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28.12.2020 14:01 Відповісти
Камутахеравато...
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28.12.2020 07:48 Відповісти
Камутахеравато...
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28.12.2020 07:49 Відповісти
Їм легше за все визначити хто свій, а хто - ні.
От і немає жодного шансу туди багатьом з нас потрапити.
І залишається купувати ніппонські телевізори та різні дівайси у перекупників.
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28.12.2020 09:51 Відповісти
Японцы в очередной раз подтвердили этим действием на сколько они "глупее" украинцев, и власти в Украине.
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28.12.2020 10:37 Відповісти
 
 