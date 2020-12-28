Трамп підписав бюджет на 2021 рік, що містить пакет допомоги американцям в умовах пандемії COVID-19

Президент США Дональд Трамп підписав бюджет країни на 2021 фінансовий рік у розмірі $2,3 трлн, який містить пакет заходів з підтримки економіки в умовах пандемії в розмірі $900 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал CNN.

Згідно з численними джерелами телеканалу, Трамп підписав масивний законопроєкт про допомогу в період пандемії COVID-19 і державне фінансування в розмірі $2,3 трлн в неділю ввечері, запобігши тим самим закриттю уряду, яке мало розпочатися у вівторок.

Зі свого боку, про підписання законопроєкту повідомив представник Білого дому Джадд Дір.

"Президент Дональд Трамп підписав законопроєкт про бюджет на фінансовий рік, який закінчується 30 вересня 2021 року, що передбачає надзвичайне реагування на коронавірус і надання надзвичайної допомоги", - повідомив він у своєму твітері.

"Президент підписує цей законопроєкт, щоб відновити допомоги з безробіття, припинити виселення, надати допомогу в оренді житла, (...) додати значно більше грошей на поширення вакцин і багато іншого", - додав він.

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Раніше Трамп заявив, що повідомить хороші новини щодо раніше розкритикованого ним законопроєкту про стимулювання економіки в період пандемії COVID-19.

"Хороші новини щодо законопроєкту про допомогу в умовах COVID-19. Інформація буде", - написав Трамп у своєму твітері.

Тим часом, за даними телеканалу CNN, помічники Трампа готувалися до того, що президент підпише законопроєкт напередодні Різдва у своєму клубі Мар-а-Лаго у Флориді, де він проводить канікули.

Однак, як повідомили обізнані джерела телеканалу, в останній момент президент передумав робити це.

Раніше законодавці США з двох партій закликали Трампа підписати законопроєкт щодо стимулювання економіки в період пандемії COVID-19 або накласти на нього вето.

"Якщо ваше несхвалення законопроєкту про допомогу в період COVID-19 завадить вам його підписати, будь ласка, негайно накладіть на нього вето. Ви ясно виклали свою позицію, і швидка відмова від законопроєкту дозволить тим, хто за нього виступає, діяти, поки не стало надто пізно", - йдеться у зверненні конгресменів, яке цитує видання The Hill.

Трамп прямо не погрожував накласти вето на законопроєкт, який був ухвалений Конгресом США після кількох місяців переговорів. Замість цього він заявив, що хоче, щоб Конгрес вніс поправки в законопроєкт про допомогу в період пандемії COVID-19 і збільшив виплати американцям і малому бізнесу.