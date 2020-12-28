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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп підписав бюджет на 2021 рік, що містить пакет допомоги американцям в умовах пандемії COVID-19

Трамп підписав бюджет на 2021 рік, що містить пакет допомоги американцям в умовах пандемії COVID-19

Президент США Дональд Трамп підписав бюджет країни на 2021 фінансовий рік у розмірі $2,3 трлн, який містить пакет заходів з підтримки економіки в умовах пандемії в розмірі $900 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал CNN.

Згідно з численними джерелами телеканалу, Трамп підписав масивний законопроєкт про допомогу в період пандемії COVID-19 і державне фінансування в розмірі $2,3 трлн в неділю ввечері, запобігши тим самим закриттю уряду, яке мало розпочатися у вівторок.

Зі свого боку, про підписання законопроєкту повідомив представник Білого дому Джадд Дір.

"Президент Дональд Трамп підписав законопроєкт про бюджет на фінансовий рік, який закінчується 30 вересня 2021 року, що передбачає надзвичайне реагування на коронавірус і надання надзвичайної допомоги", - повідомив він у своєму твітері.

"Президент підписує цей законопроєкт, щоб відновити допомоги з безробіття, припинити виселення, надати допомогу в оренді житла, (...) додати значно більше грошей на поширення вакцин і багато іншого", - додав він.

Також читайте: Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки

Раніше Трамп заявив, що повідомить хороші новини щодо раніше розкритикованого ним законопроєкту про стимулювання економіки в період пандемії COVID-19.

"Хороші новини щодо законопроєкту про допомогу в умовах COVID-19. Інформація буде", - написав Трамп у своєму твітері.

Тим часом, за даними телеканалу CNN, помічники Трампа готувалися до того, що президент підпише законопроєкт напередодні Різдва у своєму клубі Мар-а-Лаго у Флориді, де він проводить канікули.

Однак, як повідомили обізнані джерела телеканалу, в останній момент президент передумав робити це.

Раніше законодавці США з двох партій закликали Трампа підписати законопроєкт щодо стимулювання економіки в період пандемії COVID-19 або накласти на нього вето.

"Якщо ваше несхвалення законопроєкту про допомогу в період COVID-19 завадить вам його підписати, будь ласка, негайно накладіть на нього вето. Ви ясно виклали свою позицію, і швидка відмова від законопроєкту дозволить тим, хто за нього виступає, діяти, поки не стало надто пізно", - йдеться у зверненні конгресменів, яке цитує видання The Hill.

Трамп прямо не погрожував накласти вето на законопроєкт, який був ухвалений Конгресом США після кількох місяців переговорів. Замість цього він заявив, що хоче, щоб Конгрес вніс поправки в законопроєкт про допомогу в період пандемії COVID-19 і збільшив виплати американцям і малому бізнесу.

Автор: 

бюджет (2998) карантин (18172) США (23105) Трамп Дональд (5846) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
додавили говнюка
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28.12.2020 07:59
+2
Скоро будет явку с повинной подписывать.
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28.12.2020 07:37
+2
Прям як в Україні у 2019 році))
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28.12.2020 08:00
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Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет помощи американцам в условиях пандемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 4618
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28.12.2020 08:08 Відповісти
Скоро будет явку с повинной подписывать.
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28.12.2020 07:37 Відповісти
Тепер Трампу лишається купувати кисневі концентратори для лікарень в Америці))Досвідос Трампампам))
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28.12.2020 07:41 Відповісти
По аналогії з ким?
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28.12.2020 08:01 Відповісти
Всі великі екс президенти так роблять.
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28.12.2020 08:04 Відповісти
Великі?
За розміром?
Так, один вже схуд і втратив великість.
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28.12.2020 08:07 Відповісти
Це тому шо він зараз їсть за свої гроші,а на казенних харчах гарний був))
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28.12.2020 10:41 Відповісти
додавили говнюка
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28.12.2020 07:59 Відповісти
Прям як в Україні у 2019 році))
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28.12.2020 08:00 Відповісти
иди работай шахтер-электрик-строитель
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28.12.2020 08:01 Відповісти
Я сьогодні у другу зміну,а тобі мабуть у нічь,сторожувати магазин?
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28.12.2020 08:02 Відповісти
Будки.
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28.12.2020 09:25 Відповісти
Умножение на -1, и будет правильный результат!
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28.12.2020 08:02 Відповісти
Ти хотів сказати просто як Україну в 2019 році?
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28.12.2020 08:09 Відповісти
Ее, ти схоже виборець зелені, якщо порівнюєш Трампа з Порошенком, а не Трампа з зеленим. Те що клоун, якого вибрали в США зараз все робить для того, щоб підірвати країну зсередини і відмовляється визнати свій програш на виборах. БО КЛОУНАМ НАПЛЮВАТИ НА КРАЇНУ І ОВОЧІВ, ЩО ЇХ ОБИРАЮТЬ!
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28.12.2020 12:38 Відповісти
Гоаорят,собирается куда то за границу... Интересно,куда? В Венесуэлу,или в Сирию,или на Кубу?
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28.12.2020 08:00 Відповісти
Кто говорит?
Голоса?
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28.12.2020 08:02 Відповісти
Кажется,я слышал это у А. Пионтковского...
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28.12.2020 08:28 Відповісти
Они с Пионтковским друзья?
Делятся личными планами?
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28.12.2020 08:54 Відповісти
У Пионтковского много друзей,но рыжей белки среди них нет. Готовить выезд за границу одному невозможно,потому наверное и пошли слухи. Мы же знаем про всяких Ассанджей,Сноуденов...
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28.12.2020 09:24 Відповісти
Он же не мышка в норке, а публичный деятель, так что голоса с разных сторон говорят.
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28.12.2020 11:48 Відповісти
У Румунію,інфа 100%
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28.12.2020 08:03 Відповісти
Ты Зин,Румынию не тронь! Так,для личной эрудированности,посмотри выступление М. Солонина в Одессе,где-то под конец встречи,его кто-то спросил про "героическую оборону Одессы",на что он ответил: - Южному фронту был нанесен ГРАНДИОЗНЕЙШИЙ РАЗГРОМ и это РУМЫНСКОЙ АРМИЕЙ... А ведь тут,напротив Румынии стояли советские войска огромнейшей мощи,(одна лишь 9-я Армия чего стоила!).Да и освобождение в 1944 году Восточной Европы "освободительной красной армией" происходило через несколько дней,после прохождения румынской армии (в том числе и захвата Будапешта!)...Так что,скромнее надо быть.
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28.12.2020 08:25 Відповісти
Я зрозумів,Румунія перемогла у Другій Світовій Війні))
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28.12.2020 10:39 Відповісти
И в первой тоже,-до сих пор Европа смеется над тем,как Красная Армия драпала от румын в 1918 году. Во второй мировой войне,Румыния просто испугалась,что утонет в руССкой крови и.Румынская Армия,по приказу Короля Михая повернула оружие против Гитлера. А боевые советские лемминги шли за ней "освобождая" Европу. Чему подтверждение Орден Победа,врученный сссры Королю Михаю.
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28.12.2020 14:44 Відповісти
молодец Трамп, всё верно делает.
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28.12.2020 08:10 Відповісти
Что верно? Что топит себя в унитазе?
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28.12.2020 08:29 Відповісти
Всё верно. Что топит тебя в унитазе.
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28.12.2020 08:46 Відповісти
Это не получится,потому что ты уже там. А,вообще то,для тебя лично,так сказать персонально,я укажу тебе дорогу, - Фарштейн швайне?
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28.12.2020 09:28 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало, хвалю.
на вот прочти ещё раз само себе о себе: "Это не получится,потому что ты уже там. А,вообще то,для тебя лично,так сказать персонально,я укажу тебе дорогу, - Фарштейн швайне? "
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29.12.2020 05:34 Відповісти
Из бюджета 2,3 триллиона 900 млрд. на поддержку бизнеса? Жесть какая-то.
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28.12.2020 08:36 Відповісти
Тут 1.3 млрд $ это украденные форбсскими холопами денег у тебя! Так что,вполне возможно...
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28.12.2020 09:30 Відповісти
Че ты быкуешь Дракулеску?
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28.12.2020 10:01 Відповісти
Это ТЫ БЫК! Где украденные руССкими ворюгами,больше триллиона долларов? Разве не в экономике США?
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28.12.2020 14:47 Відповісти
Стоп, стоп. Так писали ж що Трамп наклав вето на цей бюджет !? А виявляється що вето не було накладене, просто він його (бюджет) ще не підписав. От як маніпулюють тонко гади кацапські і їхні підгавкувачі !
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28.12.2020 08:37 Відповісти
Да, наложил. Но сказали, как не стыдно на бюджет такое класть. Извинился, прибрал за собой и подписал.
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28.12.2020 09:30 Відповісти
 
 