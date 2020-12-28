Український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів і один проліт БПЛА, - штаб ОС

За минулу добу, 27 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 обстрілів і один проліт БПЛА. Усі сім порушень здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120- та 82-мм калібру, а також гранатомети різних систем. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав бойового травмування. Воїна швидко доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів.

Також з міномета 82-мм калібру та стрілецької зброї противник здійснив обстріл і неподалік Лебединського, а біля Мар’їнки - вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Авдіївка противник відкривав вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

"Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але вмілі й оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання", - зазначили в штабі.

У штабі наголосили, що у зв'язку з порушенням припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

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Крім того, минулої доби, 27 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 65 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4635 транспортних засобів та 4740 осіб. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 543 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 692 особи.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 28 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь у відповідь українські воїни не відкривали.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.