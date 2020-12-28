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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів і один проліт БПЛА, - штаб ОС

Український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів і один проліт БПЛА, - штаб ОС

За минулу добу, 27 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 обстрілів і один проліт БПЛА. Усі сім порушень здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120- та 82-мм калібру, а також гранатомети різних систем. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав бойового травмування. Воїна швидко доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів.

Також з міномета 82-мм калібру та стрілецької зброї противник здійснив обстріл і неподалік Лебединського, а біля Мар’їнки - вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Авдіївка противник відкривав вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

"Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але вмілі й оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання", - зазначили в штабі.

У штабі наголосили, що у зв'язку з порушенням припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли зі 120-мм міномета житлові квартали Водяного: "Тільки забігли в підвал - другий постріл, будинок затремтів, скло полетіло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, минулої доби, 27 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 65 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4635 транспортних засобів та 4740 осіб. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 543 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 692 особи.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 28 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь у відповідь українські воїни не відкривали.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів і один проліт БПЛА, - штаб ОС 01

Автор: 

безпілотник (4220) обстріл (28725) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Одужання пораненому військовому.

Добре, що дозволили стріляти у відповідь ...
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28.12.2020 08:05
+10
А наркоша вкурсах що війна, яку він зупинив, продовжується? Чи ВОНО живе на іншій планеті?
Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов и один пролет БПЛА, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5783
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28.12.2020 07:56
+9
Это длится уже с неделю, спросите у любого жителя Левого берега или Кальмиусского района Мариуполя. Не каждый вечер, но твари начали, уже давно, кошмарить наших тяжелым калибром!(((
Я лично это слушаю почти каждый день(((((
Скорейшего и полного выздоровления раненому Брату!
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28.12.2020 08:12
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А наркоша вкурсах що війна, яку він зупинив, продовжується? Чи ВОНО живе на іншій планеті?
Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов и один пролет БПЛА, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5783
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28.12.2020 07:56 Відповісти
Одужання пораненому військовому.

Добре, що дозволили стріляти у відповідь ...
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28.12.2020 08:05 Відповісти
ага, велике досягнення - армії "дозволили" захищатись... отакі в нас зараз "маленькі радощі життя"
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28.12.2020 12:08 Відповісти
"Боевая травма"? Ветка на голову упала? Или перекрытие блиндажа при обстреле? Что за дурацкое словоблудие?
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28.12.2020 08:06 Відповісти
сопли жуём, сопли пережёвываем... и это штаб... так может быть штаб должен не сопли жевать и канстантиравать кое-какие хвакты, а управлять операцией по освобождению оккупированных территорий? или у зеленскага в плане празднование Нового года?
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28.12.2020 08:06 Відповісти
Это длится уже с неделю, спросите у любого жителя Левого берега или Кальмиусского района Мариуполя. Не каждый вечер, но твари начали, уже давно, кошмарить наших тяжелым калибром!(((
Я лично это слушаю почти каждый день(((((
Скорейшего и полного выздоровления раненому Брату!
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28.12.2020 08:12 Відповісти
то есть притензей к оркам или тойстороне нет?была хоть высказана нами озабоченность мол нехорошие они не слушаются обсе и что такое боевая травма-Боевая травма - "психическая травма, вызванная действием длительных или коротких по времени факторов боевой обстановки и проявляющаяся расстройствами психики различной степени тяжести"так говорит гугл
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28.12.2020 08:30 Відповісти
Мені стало відомо з деяких джерел про загибель військових, які приховують чи списують на небойові втрати.
Тобто, це з одної бригади. А скільки ще з інших ?
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28.12.2020 08:48 Відповісти
За 2020 рік.
І до речі, не так давно ця ж бригада поверталась з фронту і було написано - без втрат.
Але ж знайомих то не стало.
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28.12.2020 08:49 Відповісти
мало того що приховують...а як приховати не виходе - брешуть - необережне поводження або ще по-падлючішее - самогубство.... батькам це як ніж у груди - і дитини нема і шани для загиблого...і перед сусідами соромно...(жахливі наслідки тої брехні заради бубочкіного фарсу)
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28.12.2020 10:47 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів і один проліт БПЛА, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6290
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28.12.2020 08:50 Відповісти
боевую???? т.е. этот день из перемирной статистики буба вычеркнет? или такие нет???
..............
найскорішого одужання і повного відновлення нашому захиснику...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата що закликала в наш дім чужого солдата
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28.12.2020 10:43 Відповісти
 
 