Російське судно "Онега" обледеніло і затонуло в Баренцевому морі: на борту перебувало 19 осіб (оновлено)
Російське риболовецьке судно затонуло в акваторії Баренцева моря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі МНС РФ.
"Надійшла інформація про затоплення судна "Онега" в акваторії Баренцева моря поблизу Нової Землі Архангельської області через обледеніння. Судно здійснювало рибальський промисел", - сказали в пресслужбі.
Екіпаж судна - 19 осіб. Врятовано двох людей, пошуки решти проводяться судном "Войкове".
Додатково до місця аварії направлено три судна. Час прибуття - 3-6 годин.
Як повідомляє ТАСС із посиланням на інформоване джерело, за попередніми даними 17 членів екіпажу затонулого судна загинули.
"За попередніми даними, живих, крім двох врятованих моряків, немає", - сказало джерело.
Також джерело додало, що обледеніле судно миттєво затонуло під час шторму, майже не залишивши шансів на порятунок у крижаній воді.
Попередньо відомо, що всі члени екіпажу - громадяни Росії.
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Тож якщо ти не в змозі зрозуміти, що саме я маю на увазі, то краще помовчи
Але тепер маю змогу розгледіти вас краще.. То ж таки ваша првда, ви - збоченець
А якщо вони з тупості і скупості продовжували промисел, то абсолютно нічого дивного, що судно швидко обледеніло і зробило оверкіль, тобто перевернулось із-за зміни центра тяжіння. Всі, хто не втонув, кого не розчавило зміщеним вантажем - опинились в воді температурою 1°С. Протриматись в такій воді можна хвилин 10. Це максимум. Далі зупинка дихання і серця.
...А, оно вище бачу - вже прийшов єнотик