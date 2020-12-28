Російське судно "Онега" обледеніло і затонуло в Баренцевому морі: на борту перебувало 19 осіб (оновлено)

Російське риболовецьке судно затонуло в акваторії Баренцева моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі МНС РФ.

"Надійшла інформація про затоплення судна "Онега" в акваторії Баренцева моря поблизу Нової Землі Архангельської області через обледеніння. Судно здійснювало рибальський промисел", - сказали в пресслужбі.

Екіпаж судна - 19 осіб. Врятовано двох людей, пошуки решти проводяться судном "Войкове".

Додатково до місця аварії направлено три судна. Час прибуття - 3-6 годин.

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Як повідомляє ТАСС із посиланням на інформоване джерело, за попередніми даними 17 членів екіпажу затонулого судна загинули.

"За попередніми даними, живих, крім двох врятованих моряків, немає", - сказало джерело.

Також джерело додало, що обледеніле судно миттєво затонуло під час шторму, майже не залишивши шансів на порятунок у крижаній воді.

Попередньо відомо, що всі члени екіпажу - громадяни Росії.