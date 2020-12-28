В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191
За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 4385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 196 дітей і 141 медпрацівник.
Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"4385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 588 осіб;
летальних випадків – 75;
одужало – 7 191 особа;
здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 030 374 особи;
одужало – 665 729 осіб;
летальних випадків – 17 849;
проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - розповів Степанов.
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https://uainfo.org/blognews/1609073419-pokazniki-letalnosti-zasekrecheni-likar-rozpoviv-shcho-ne.html
Мені здається, що в Україні вже частково колективний імунітет виробився, але проблема у тому, що можливі повторні інфікування вже через 3-5 місяців після первинного, а тому скоро можемо отримати другу хвилю.
на работе из 24 человек на участке переболело за декабрь 8, по тяжести говорят что легче чем грипп
Людям если не нужен больничный и нету тяжелой формы болезни просто не обращаются к врачам как смысла туда при легкой форме болезни нету, кроме как спрашивать по телефону как самочувствие врач ничего не делает.
Медики усього світу мають ломитись в Україну,-досвід переймати !!!
24 декабря - протестировали 66358 чел. выявили 11490 - это 17 % от протестированных.
Сейчас - протестировали 15332 чел. Выявили - 4385 заболевших, это - 28% от протестированных.
Вопрос. Что изменилось в тестировании, что на столько вырос процент положительных результатов?
О высоком показателе рассказал в воскресенье, 27 декабря, министр здравоохранения Юли Эдельштейн.
"Мы завершаем первую неделю вакцинации невероятным количеством привитых - 280 тысяч человек, из которых 68 тысяч - только за прошлые выходные. Мы продолжаем вакцинацию, мы продолжаем защищать Израиль", - сказал Эдельштейн.
впереди : вакцинация, гранты, кредиты, запреты и поборы, других болезней больше нет
Есть только святой ковид. Религии без чудес не бывает,что дальше сочинять будут?