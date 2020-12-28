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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191

В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191

За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 4385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 196 дітей і 141 медпрацівник.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"4385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 02госпіталізовано – 1 588 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 02летальних випадків – 75;

В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 02одужало – 7 191 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 02здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Японія тимчасово призупиняє в'їзд до країни іноземних громадян з усього світу до кінця січня

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 07захворіло – 1 030 374 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 07одужало – 665 729 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 07летальних випадків – 17 849;

В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 07проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 12

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Чувствую что 8 января Степанов объявит что от коронавируса родилось 200 человек, а умерло 199 и в Украине начнётся прирост населения.
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28.12.2020 08:18
+11
Всі на концерти ;Квартал-95;!
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28.12.2020 08:13
+8
В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 - Цензор.НЕТ 3947
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28.12.2020 08:26
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Побідили корону чи не здають аналізи?
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28.12.2020 08:11 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 - Цензор.НЕТ 3947
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28.12.2020 08:26 Відповісти
Показники летальності засекречені: лікар розповів, що не так зі статистикою по COVID-19 в Україні
.
https://uainfo.org/blognews/1609073419-pokazniki-letalnosti-zasekrecheni-likar-rozpoviv-shcho-ne.html
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28.12.2020 08:27 Відповісти
Летальных случаев 75??? Четыре дня тому было200+. Похоже, что старуха в чёрном и с косой на уикенд слетала в Египет
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28.12.2020 08:28 Відповісти
Всі на концерти ;Квартал-95;!
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28.12.2020 08:13 Відповісти
Чувствую что 8 января Степанов объявит что от коронавируса родилось 200 человек, а умерло 199 и в Украине начнётся прирост населения.
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28.12.2020 08:18 Відповісти
В 4 раза меньше тестирований - в 4 раза меньше выявлено случаев ковида. Ну вот и о чем говорит эта статистика?
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28.12.2020 08:20 Відповісти
Тестирований меньше чем в 5 раз!!! Несколько раз было по 75-76 тыс. и тогда фиксировали по 16 тыс. +
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28.12.2020 08:24 Відповісти
Говорит о том, что меньше стали болеть, только и всего. Людей не хватают на улицах что бы делать тест. Тестируют лишь тех у кого кого состояние хуже среднего. Эпидемия не может длиться вечно. По официальным данным было заражено 1м человек, но в реальности думаю миллионов 5-6. Медленно но уверенно создается тот самый коллективный иммунитет. Как говорят китайцы не ищите зеленую обезьяну в зарослях бамбука особенно если её там нет.
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28.12.2020 08:31 Відповісти
Меньше смотри 1+1, меньше слушай Степанова и Ляшка, а особенно пресс-мандель Мендель
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28.12.2020 08:39 Відповісти
Побольше пятый и прямой? Истина только там?
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28.12.2020 14:04 Відповісти
и короновирус стал уже не тем что в начале, идет естественный отбор и вирусы короны которые вызывают легкие симптомы распространяются быстрее чем те которые тяжелые, с легкой формой люди не то что обращаются к врачам а и не идут на самоизоляцию
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28.12.2020 08:42 Відповісти
Что ты несешь...
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28.12.2020 10:20 Відповісти
Ви праві. Реальні цифри перехворівших в рази більші від статистичних. В мене купа знайомих перехворіли, не роблячи ніяких тестів. Я сам так перехворів. Є цілі родини, які злягали з однаковими симптомами, а тест робив хтось один із сім'ї, і якщо він виявлявся позитивним, всі інші члени сім'ї не тестувались, бо й так все було зрозуміло.
Мені здається, що в Україні вже частково колективний імунітет виробився, але проблема у тому, що можливі повторні інфікування вже через 3-5 місяців після первинного, а тому скоро можемо отримати другу хвилю.
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28.12.2020 10:21 Відповісти
а умерших тоже меньше тестировали ?
на работе из 24 человек на участке переболело за декабрь 8, по тяжести говорят что легче чем грипп
Людям если не нужен больничный и нету тяжелой формы болезни просто не обращаются к врачам как смысла туда при легкой форме болезни нету, кроме как спрашивать по телефону как самочувствие врач ничего не делает.
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28.12.2020 08:35 Відповісти
Оце динаміка ! До нового року народ перестане мерти від ковіду !
Медики усього світу мають ломитись в Україну,-досвід переймати !!!
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28.12.2020 08:27 Відповісти
да-да, 4300, конечно...
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28.12.2020 08:29 Відповісти
7000 выздоровели...,а заболели 4000...значит Зеля чемпион асфальта
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28.12.2020 08:33 Відповісти
Так может и не надо локдаунт объявлять? А 8000 грн уже раздали ..
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28.12.2020 08:33 Відповісти
Тепер скажуть повернути.
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28.12.2020 08:49 Відповісти
от я головний спрінтер бориться з пандемвєю! Всього навсього 4385! А давайте його в Британію відправим не хай повчить оленів, як потрібно боротись! Бажано на місяців три..
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28.12.2020 08:40 Відповісти
Желаю всем людям, чтобы ковид ушел в Новом Году! А принципиально пожелание украинцам...
В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 - Цензор.НЕТ 2849
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28.12.2020 08:48 Відповісти
Ринат Амедов, чий Крим?
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28.12.2020 09:18 Відповісти
На дебильные вопросы не отвечаю, надоело.
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28.12.2020 10:07 Відповісти
Кого ви, в контексті фото яке виклали в 08:48, бачите наступним президентом України після Зеленського?
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28.12.2020 11:04 Відповісти
Проукраінського президента, поки з того що є, нікого не бачу.
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28.12.2020 15:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/377092 русишь швайне
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28.12.2020 11:15 Відповісти
От такого слышу.
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28.12.2020 15:25 Відповісти
Они хоть сами понимают насколько нелепо их статистика выглядит.
24 декабря - протестировали 66358 чел. выявили 11490 - это 17 % от протестированных.
Сейчас - протестировали 15332 чел. Выявили - 4385 заболевших, это - 28% от протестированных.
Вопрос. Что изменилось в тестировании, что на столько вырос процент положительных результатов?
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28.12.2020 08:49 Відповісти
Вроде и хорошо поначалу а потом смотришь что сделано только 15 тыс тестов и все становится понятно.
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28.12.2020 08:51 Відповісти
А может больше не делают потому, что никто больше не обращается? Или насильно вылавливать на улице и тащить в лабораторию, чтобы удовлетворить количеством тестов зрадоботов?
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28.12.2020 14:08 Відповісти
В Израиле за первую неделю кампании вакцинации населения прививку от коронавируса COVID-19 получили почти 300 тысяч граждан.

О высоком показателе рассказал в воскресенье, 27 декабря, министр здравоохранения Юли Эдельштейн.

"Мы завершаем первую неделю вакцинации невероятным количеством привитых - 280 тысяч человек, из которых 68 тысяч - только за прошлые выходные. Мы продолжаем вакцинацию, мы продолжаем защищать Израиль", - сказал Эдельштейн.
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28.12.2020 08:58 Відповісти
15 332 тестов сегодня и 60 089 19 декабря, есть разница. Вся эта статистика, имитация бурной деятельности.
В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 - Цензор.НЕТ 8381 В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 - Цензор.НЕТ 8957
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28.12.2020 09:01 Відповісти
Надо побыстрее вводить полный локдаун, а то через 2 недели больных совсем не будет!
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28.12.2020 09:03 Відповісти
У меня знакомой сделали рентген,лёгкие-труба,пневмония,но тест на "корону" не делали,сказали-"А зачем вам расстраиваться,всё равно мы вас будем лечить от воспаления лёгких",вот вам и "статистика".
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28.12.2020 09:15 Відповісти
у коронобесов паника , а как хочется продолжения банкета , сколько всего вкусненького
впереди : вакцинация, гранты, кредиты, запреты и поборы, других болезней больше нет
Есть только святой ковид. Религии без чудес не бывает,что дальше сочинять будут?
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28.12.2020 09:22 Відповісти
 
 