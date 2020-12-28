В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191

За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 4385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 196 дітей і 141 медпрацівник.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"4385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 588 осіб;

летальних випадків – 75;

одужало – 7 191 особа;

здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 030 374 особи;

одужало – 665 729 осіб;

летальних випадків – 17 849;

проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - розповів Степанов.







