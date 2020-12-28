Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу
У Національній академії наук України назвали причини спаду коронавірусу в Україні. Зокрема, люди почали розуміти небезпеку вірусу і виконують рекомендації фахівців.
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, за його словами, головний чинник - це поведінка самого вірусу. Він стає то більш контагіозний, то менш контагіозний.
"Поки що немає новин про те, що вірус стає більш чи менш летальний, що він спричиняє більш жорстке чи полегшене захворювання. Його поведінка щодо перебігу захворювання поки що не змінилася. Але його контагіозність змінюється", - пояснив він.
Науковець вважає, що в Україні розповсюджений штам коронавірусу, який не такий уже й контагіозний, як віруси в інших країнах на заході Європи. Втім, за його словами, є ще одна причина спаду COVID-19.
"Другий чинник, також вкрай важливий, - це те, що наші люди поступово починають розуміти небезпечність вірусу та захворювання COVID-19, яке він викликає, і починають більш ретельно виконувати рекомендації карантину: маски, миття рук і дистанціювання", - додав він.
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Якась неправдоподібна маячня.
Ви тести мало робите.
А шо оце усе було про локдаун (Гетьманцев, чи як там його, транспорт зупинять хотів) і майже нестачу місць у лікарнях ? Що мали розгортати мобільні шпиталі.
Чи: на замовлення - готові надати будь-яку інформацію ?
Отож-то.
Крутять статистикою (скрізь), як вигідно. Аргументики, "поясненнення" - все знайдуть.
А потім вимагають довіри до уряду, "експертів" і "науковців".
Ох уж еті сказочнікі! )))
Соточку уже принял?
Це в них наслєдствєнне.
У нас в стране такие картинки постить не запрещено?
Или некоторым можно?
Виправдана тільки в часи війни, наприклад. Так що, кацапську пропаганду, звісно, треба забороняти. І набагато жорсткіше, ніж тепер.
Цікавлюся, взагалі, плакатним мистецтвом. Хоча я абсолютний противник совка, але, треба визнати, що художній рівень радянських плакатів, - особливо другої половини 1920-х, 1945-1965 років в цілому надзвичайно високий. Твори художників Родченка, братів Стенбергів, - то шедеври світового рівня, що визнається тепер більшістю західних експертів-мистецтвознавців.
Саме цей плакат, - 1950 року, автор - один з найвідоміших радянських плакатистів Корецький Віктор Борисович.
Маю його в набагато кращій електронній якості:
Не интересуюсь.
Якщо знайдете на горищі у бабусі плакат Родченка, не поспішайте викидати, - він коштує не менше кількох тисяч доларів.
Зможете продати за грубі гроші колекціонерам, і будете далі не цікавитись цим мистецтвом.
Іншого пояснення не бачу...
человек тоже вирус