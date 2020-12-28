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Новини Коронавірус і карантин
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Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу

Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу

У Національній академії наук України назвали причини спаду коронавірусу в Україні. Зокрема, люди почали розуміти небезпеку вірусу і виконують рекомендації фахівців.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за його словами, головний чинник - це поведінка самого вірусу. Він стає то більш контагіозний, то менш контагіозний.

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"Поки що немає новин про те, що вірус стає більш чи менш летальний, що він спричиняє більш жорстке чи полегшене захворювання. Його поведінка щодо перебігу захворювання поки що не змінилася. Але його контагіозність змінюється", - пояснив він.

Науковець вважає, що в Україні розповсюджений штам коронавірусу, який не такий уже й контагіозний, як віруси в інших країнах на заході Європи. Втім, за його словами, є ще одна причина спаду COVID-19.

"Другий чинник, також вкрай важливий, - це те, що наші люди поступово починають розуміти небезпечність вірусу та захворювання COVID-19, яке він викликає, і починають більш ретельно виконувати рекомендації карантину: маски, миття рук і дистанціювання", - додав він.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Любой думающий человек скажет, что информация о распространености Ковид в Украине просто отсутствует. То что мы видим -- это то, что нам разрешают увидеть. Становимся частью Королевства кривых зеркал, аля Россия.
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28.12.2020 08:46
+7
Я не жартую на подібних темах, але так і крутиться ...

А шо оце усе було про локдаун (Гетьманцев, чи як там його, транспорт зупинять хотів) і майже нестачу місць у лікарнях ? Що мали розгортати мобільні шпиталі.

Чи: на замовлення - готові надати будь-яку інформацію ?
Отож-то.
Крутять статистикою (скрізь), як вигідно. Аргументики, "поясненнення" - все знайдуть.
А потім вимагають довіри до уряду, "експертів" і "науковців".
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28.12.2020 08:47
+7
А хтось ще довіряє цим брехливим і продажним гівнюкам з НАНУ? Верзуть вже таке, що на голову не налазить і лишень за гроші... Гадалки на утриманні у виродків при владі...
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28.12.2020 08:49
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А іншого штаму не завезли ?
Якась неправдоподібна маячня.
Ви тести мало робите.
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28.12.2020 08:44 Відповісти
Сравнивать надо смертность с предыдущими годами, а не бред сивой кобылы, НАНУ Украины.
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28.12.2020 08:48 Відповісти
Смертність теж можна розписати на інші хвороби.
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28.12.2020 08:54 Відповісти
Так смертность не в пользу ковида, вот и не сравнивают! А указка из МВФ и прочих "доноров" статистику повышать, так что тут дилемма - либо получаешь бабло и врешь, экономику гнобишь окончательно, либо не дают денег и говоришь правду про ковид, пока что выбрали вариант по средине!
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28.12.2020 08:55 Відповісти
А причем здесь МВФ? С точностью до наоборот. Президент у нас, куда не крути, проолигархический и пророссийский.
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28.12.2020 08:57 Відповісти
Президент у нас непонятно какой, но от кредитов МВФ мы не можем отказаться.
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28.12.2020 09:02 Відповісти
Новый Британский Ковид переплыл Ла-Манш на лодке и напал на Европу....
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28.12.2020 08:45 Відповісти
Любой думающий человек скажет, что информация о распространености Ковид в Украине просто отсутствует. То что мы видим -- это то, что нам разрешают увидеть. Становимся частью Королевства кривых зеркал, аля Россия.
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28.12.2020 08:46 Відповісти
Или заплатили или надавили, третьего не дано!!
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28.12.2020 11:53 Відповісти
Я не жартую на подібних темах, але так і крутиться ...

А шо оце усе було про локдаун (Гетьманцев, чи як там його, транспорт зупинять хотів) і майже нестачу місць у лікарнях ? Що мали розгортати мобільні шпиталі.

Чи: на замовлення - готові надати будь-яку інформацію ?
Отож-то.
Крутять статистикою (скрізь), як вигідно. Аргументики, "поясненнення" - все знайдуть.
А потім вимагають довіри до уряду, "експертів" і "науковців".
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28.12.2020 08:47 Відповісти
*пояснення
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28.12.2020 08:47 Відповісти
так Зе команда введет жесткий карантин что бы " не такой уж и контагиозный " короновирус не распостранялся а пришел с Европы вирус с более тяжелыми заболевание. Источник: https://censor.net/ru/n3239327
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28.12.2020 08:47 Відповісти
А хтось ще довіряє цим брехливим і продажним гівнюкам з НАНУ? Верзуть вже таке, що на голову не налазить і лишень за гроші... Гадалки на утриманні у виродків при владі...
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28.12.2020 08:49 Відповісти
Не такой уж он и контактный
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28.12.2020 08:49 Відповісти
Вообще страшно,что такая чудовищная по своим масштабам ложь нагло распространяется по всем сми
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28.12.2020 08:51 Відповісти
Вчені Академії наук Задзеркалля після всебічного вивчення Злопастного Брандашмига дійшли висновку, - не такий вже він і злопастний...
Ох уж еті сказочнікі! )))

Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 970
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28.12.2020 09:15 Відповісти
Ковиды летают по планете Земля быстрее самолетов и ракет космических...странные микробы пошли в моду....летать по воздуху быстрее молнии...
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28.12.2020 08:50 Відповісти
Доброе утро.
Соточку уже принял?
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28.12.2020 08:57 Відповісти
Ага! У нас самый лучший зеленый штамм, его вывела наша безмозглая власть своей брехней.
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28.12.2020 08:51 Відповісти
Реклама двигатель торговли ...
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28.12.2020 08:55 Відповісти
Влада зелених ублюдків захопила країну - от Вам і все пояснення...
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28.12.2020 08:57 Відповісти
Есть на Свете белом стадо баранов управляемые тиливизором.... Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 2568
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28.12.2020 09:00 Відповісти
НАНУ может объяснить что угодно. Собственно, для того там яйцеголовых и держат.
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28.12.2020 09:02 Відповісти
Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 1252 пустые полки советских магазинов скоро придут...
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28.12.2020 09:02 Відповісти
Лучше бы ты не похмелялся.
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28.12.2020 09:05 Відповісти
У украинцев более высокая сопротивляемость на генном уровне.
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28.12.2020 09:04 Відповісти
Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 6296
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28.12.2020 09:05 Відповісти
Хватит постить всякую чушь, старый идиот.
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28.12.2020 09:06 Відповісти
Ну, нє такой уж і старий.
Це в них наслєдствєнне.
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28.12.2020 09:17 Відповісти
Вот интересно...
У нас в стране такие картинки постить не запрещено?
Или некоторым можно?
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28.12.2020 09:21 Відповісти
Цензура, - негативне явище, - у більшості випадків.
Виправдана тільки в часи війни, наприклад. Так що, кацапську пропаганду, звісно, треба забороняти. І набагато жорсткіше, ніж тепер.
Цікавлюся, взагалі, плакатним мистецтвом. Хоча я абсолютний противник совка, але, треба визнати, що художній рівень радянських плакатів, - особливо другої половини 1920-х, 1945-1965 років в цілому надзвичайно високий. Твори художників Родченка, братів Стенбергів, - то шедеври світового рівня, що визнається тепер більшістю західних експертів-мистецтвознавців.
Саме цей плакат, - 1950 року, автор - один з найвідоміших радянських плакатистів Корецький Віктор Борисович.
Маю його в набагато кращій електронній якості:

Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 8312
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28.12.2020 14:30 Відповісти
Спасибо.
Не интересуюсь. Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 4916
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28.12.2020 14:40 Відповісти
Картина Родченка в стилі "конструктивізм". Була продана в 2016 році за 4,5 мільйонів доларів.
Якщо знайдете на горищі у бабусі плакат Родченка, не поспішайте викидати, - він коштує не менше кількох тисяч доларів.
Зможете продати за грубі гроші колекціонерам, і будете далі не цікавитись цим мистецтвом.

Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 5368
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28.12.2020 15:05 Відповісти
Куди дивиться адміністратор?
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28.12.2020 09:22 Відповісти
Подивимось на цей спад пiсля Нового року..
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28.12.2020 09:06 Відповісти
Эти "академики" забыли упоминуть более серьёзное заболевание в Украине, - "ЗЕлёную плесень". Этот штамм разъедает кору головного мозга и поражает не только оба полушария но и мозолистое тело, что в свою очередь понижает умственные способности человека. Отягчающим моментом в заболевании, - присутствие вирусов "сРуский мир" и "опзЖОПА2, с гнойником "Старуха-колясочница, а также высыпаниями "Голосящий пивун", "Памперс полковника" с незначительными фурункулами на голове вызывающими голюцинации и неприятный, до противности смех "Смешок". Эпидения этой заразы началась ещё в конце 2018 года, мгновенно распространилась по стране и поразила к маю 2019 года, к счастью не все население страны, а только 73% от числа пришедших на выборы. К концу 2020 года мы наблюдаем прогресс в лечении больных с помощью паров гудрона, испарений криворожского шлака, и компрессов, на лобную часть мозга, из холодного асфальта. Однака поражение ЗЕлёной плесенью настолько глубоко проникло в кору головного мозга определённого (упоротого) % несёления, что медикаментозные методы лечения уже не эффективны. Остаётся только удаление "ЗЕлёной плесени" хирургическим путём с последующей фитотерапией. Фитотерапия подразумевает под собой посадку в весенний период огромного колличества ЗЕлёни, что естественным путём приведёт к оздоровлению страны.
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28.12.2020 09:09 Відповісти
скажите нану шоб больше не камловала, им лучше пойти на курсы астрологов и звездотолкователей
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28.12.2020 09:15 Відповісти
Сопротивляемость у нас выше потому что не принято у нас рассовое смешивание
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28.12.2020 09:16 Відповісти
вирус понял , что монеты для его обслуживания и рекламы заканчиваются а посему решил двинуть к богатым бритам
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28.12.2020 09:16 Відповісти
Акадєміки, я так пойняв, пройшли курси підвищення кваліфікації в Трускавці.
Іншого пояснення не бачу...
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28.12.2020 09:20 Відповісти
Три святкових доби (лабораторії не працювали) підняли дисципліну людей й перемогли короновірус.
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28.12.2020 10:33 Відповісти
СРАКОДЕМИЯ
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28.12.2020 10:53 Відповісти
як сказала одна поважна людина: вірус хоче стати як звичайний нежить, тож, не в його інтересах вбивати "хазяїна". Його мета співіснувати разом з нами, в наших клітинах, не завдаючи великого клопоту своєму "дому".
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28.12.2020 11:10 Відповісти
Вирус тоже человек.
человек тоже вирус
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28.12.2020 11:36 Відповісти
ну те, що і вони і ми одна з форм життя, це точно ))
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28.12.2020 13:41 Відповісти
В Україні коронавірус не може вижити. тому що люди на пів вареника живуть місяць
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28.12.2020 11:35 Відповісти
В академии сидят одни дедули.. Но не совсем.. Они дбають про своих внучек и дочек.. И не переживайте боя них у них все есть... А для вас и простых смертных ничегошеньки..
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28.12.2020 14:13 Відповісти
 
 