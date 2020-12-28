Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу

У Національній академії наук України назвали причини спаду коронавірусу в Україні. Зокрема, люди почали розуміти небезпеку вірусу і виконують рекомендації фахівців.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за його словами, головний чинник - це поведінка самого вірусу. Він стає то більш контагіозний, то менш контагіозний.

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"Поки що немає новин про те, що вірус стає більш чи менш летальний, що він спричиняє більш жорстке чи полегшене захворювання. Його поведінка щодо перебігу захворювання поки що не змінилася. Але його контагіозність змінюється", - пояснив він.

Науковець вважає, що в Україні розповсюджений штам коронавірусу, який не такий уже й контагіозний, як віруси в інших країнах на заході Європи. Втім, за його словами, є ще одна причина спаду COVID-19.

"Другий чинник, також вкрай важливий, - це те, що наші люди поступово починають розуміти небезпечність вірусу та захворювання COVID-19, яке він викликає, і починають більш ретельно виконувати рекомендації карантину: маски, миття рук і дистанціювання", - додав він.