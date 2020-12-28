Стан травмованого внаслідок обстрілу воїна задовільний. Направлено ноту місії ОБСЄ, - українська делегація в ТКГ
Учора, 27 грудня, приблизно о 23:00 внаслідок обстрілу з боку противника зазнав бойової травми один з військовослужбовців Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані української делегації в Тристоронній контактній групі.
"Стан його здоров'я задовільний, він евакуйований до медичного закладу. Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - наголошує українська сторона в ТКГ.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що український воїн зазнав бойової травми на Донбасі.
Топ коментарі
+13 Said_
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+10 Ksenia VB
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+9 Александр Иовица #470862
показати весь коментар28.12.2020 08:57
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Про "!язакончиилвайнууувсваеейгалавеее"
Хотя было бы ПО ПРИКОЛУ.