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Новини Агресія Росії проти України
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Стан травмованого внаслідок обстрілу воїна задовільний. Направлено ​​ноту місії ОБСЄ, - українська делегація в ТКГ

Стан травмованого внаслідок обстрілу воїна задовільний. Направлено ​​ноту місії ОБСЄ, - українська делегація в ТКГ

Учора, 27 грудня, приблизно о 23:00 внаслідок обстрілу з боку противника зазнав бойової травми один з військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Стан його здоров'я задовільний, він евакуйований до медичного закладу. Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - наголошує українська сторона в ТКГ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що український воїн зазнав бойової травми на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС

Автор: 

бойовик (3414) ОБСЄ (3507) обстріл (28725) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+13
А може краще було "направити" пакет "Града" назустріч? Здається, що це було б більш дієвим заходом...
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28.12.2020 08:51
+10
Знову терри неприцільно стріляли ?
Так наші написали ?
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28.12.2020 08:46
+9
Я теж впевнений, що якби на кожен поодинокий постріл з боку сепарів Україна відповідала повним пакетом "Граду", а краще "Смерчу", то даунбасята боялись би брати у руки зброю. Один раз знести усе під корінь, а потім нехай вони пишу ноти.
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28.12.2020 08:57
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написали в Спортлото
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28.12.2020 08:44 Відповісти
Знову терри неприцільно стріляли ?
Так наші написали ?
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28.12.2020 08:46 Відповісти
Опочленцы "процветающей" Лугандонии чётко соблюдают самое мирное в мире перемирие. Если стреляют то только не прицельно и воздух. А когда они стреляют в воздух и в это время сильные порывы ветра приносия плотные атмосферные образования (дождевые облака), то пули рикошетят от облаков и происходят ранения солдат ВСУ - Начальник штаба Хомчак
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28.12.2020 08:55 Відповісти
нота какая? си или ля? а может надо было бемолем выделить? музыканты херовы
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28.12.2020 08:48 Відповісти
"ля-ля"
Про "!язакончиилвайнууувсваеейгалавеее"
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28.12.2020 08:52 Відповісти
Нота СИ из под зелиной пиСИ на пианине .
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28.12.2020 08:57 Відповісти
Стан травмованого внаслідок обстрілу воїна задовільний. Направлено ​​ноту місії ОБСЄ, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 7365
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28.12.2020 09:09 Відповісти
А може краще було "направити" пакет "Града" назустріч? Здається, що це було б більш дієвим заходом...
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28.12.2020 08:51 Відповісти
Я теж впевнений, що якби на кожен поодинокий постріл з боку сепарів Україна відповідала повним пакетом "Граду", а краще "Смерчу", то даунбасята боялись би брати у руки зброю. Один раз знести усе під корінь, а потім нехай вони пишу ноти.
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28.12.2020 08:57 Відповісти
Наших оштрафуют....
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28.12.2020 10:04 Відповісти
Ну хорошо, что хоть не ноту протеста передали в ОБСЕ.
Хотя было бы ПО ПРИКОЛУ.
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28.12.2020 09:03 Відповісти
Я что-то не понял, что там с режимом тишины? СТАБИЛЬНЫЙ? Миру зелёный свет?
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28.12.2020 09:07 Відповісти
Це вже не нота, а симфонія "Режим тиші", композитора ВАЗеленського.
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28.12.2020 09:20 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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28.12.2020 09:21 Відповісти
"Задовільний" стан пораненого воїнів - кого це задовільняє ?! Я здогадуюся , хто отримує задоволення від подібного !!!
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28.12.2020 09:20 Відповісти
хуже плохих новостей, недоновости. какая травма? как получил? не пишут ничего. или на Винничине в одной из отг некий чиновник погорел на взятке. это где и это кто? фото преступников с закритыми мордами. интрига никому не нужна. или пишите новость которую знаете или не пишите ее вообще. не полная информация порождает слухи. уже слышал. Наверное нажрался и упал с БТРа иеще всякую хрень. и все благодаря недоновостям!!!!!!!!!!!!1
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28.12.2020 09:41 Відповісти
Стан травмованого внаслідок обстрілу воїна задовільний. Направлено ​​ноту місії ОБСЄ, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 5568
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28.12.2020 10:00 Відповісти
 
 