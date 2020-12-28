ЗНО потрібно залишити, але в специфічній формі. Вже є напрацювання, - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначає, що в Міносвіти є напрацювання щодо трансформації зовнішнього незалежного оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він розповів в інтерв'ю одному з українських видань.

За його словами, ЗНО вже в цьому році через пандемію було оформлено в рамках Державної підсумкової атестації, і ДПА у формі ЗНО.

"ЗНО - інструмент антикорупційної політики зі вступу до закладів вищої освіти. Але воно було введено, коли ліцензійних місць у вишах було значно менше, ніж охочих вступати. Сьогодні картина прямо протилежна. Я завжди підтримував ЗНО, але воно не повинно бути тільки елементом вступу до університету", - говорить Шкарлет.

Також читайте: Платне ЗНО з додаткових предметів розширить можливості претендентів освіти, - УЦОЯО

Також він додав, що ЗНО - це інструмент оцінки якості знань, отриманих під час навчання за конкретною освітньою програмою. Зі спілкування з роботодавцями зрозуміло, що їм на роботу потрібні не ті випускники, які тільки склали ЗНО, а ті, хто володіє певними навичками.

"У нас вже є напрацювання щодо трансформації ЗНО. Його, звичайно ж, потрібно залишити, але в специфічній формі. Наприклад, у вигляді тесту на здатність до навчання - як варіант для людей, у яких вже є страховий стаж. Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно. А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть складати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання", - заявив глава Міносвіти.