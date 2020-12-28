ЗНО потрібно залишити, але в специфічній формі. Вже є напрацювання, - Шкарлет
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначає, що в Міносвіти є напрацювання щодо трансформації зовнішнього незалежного оцінювання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він розповів в інтерв'ю одному з українських видань.
За його словами, ЗНО вже в цьому році через пандемію було оформлено в рамках Державної підсумкової атестації, і ДПА у формі ЗНО.
"ЗНО - інструмент антикорупційної політики зі вступу до закладів вищої освіти. Але воно було введено, коли ліцензійних місць у вишах було значно менше, ніж охочих вступати. Сьогодні картина прямо протилежна. Я завжди підтримував ЗНО, але воно не повинно бути тільки елементом вступу до університету", - говорить Шкарлет.
Також він додав, що ЗНО - це інструмент оцінки якості знань, отриманих під час навчання за конкретною освітньою програмою. Зі спілкування з роботодавцями зрозуміло, що їм на роботу потрібні не ті випускники, які тільки склали ЗНО, а ті, хто володіє певними навичками.
"У нас вже є напрацювання щодо трансформації ЗНО. Його, звичайно ж, потрібно залишити, але в специфічній формі. Наприклад, у вигляді тесту на здатність до навчання - як варіант для людей, у яких вже є страховий стаж. Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно. А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть складати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання", - заявив глава Міносвіти.
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і окремі особи НІЯК не можуть вплинути на цей "процес"...
ЗНО лише трішки прибрало корупцію..
АЛЕ.. корупція ПОТІМ у Вузах залишилась..
наприклад,у Львові давно відомо,що ті,хто справді хочуть ВЧИТИСЯ на медика ,ТО ЦЕ КРАЩЕ РОБИТИ НЕ У скорумпованому на амінь ЛЬВІВСЬКОМУ МЕДУНІВЕРСИТЕТІ...
У ТІЙ САМІЙ ПОЛЬЩІ ЦЕ І ДЕШЕВШЕ І ЯКІСНІШЕ...
І ЗНО не трішки прибрало корупцію, а майже повністю прибрало корупцію при вступі... А при вступі була основна корупція, потім у вузах - там уже зовсім інші суми хабарів і значно менші!
ВНО открыло двери любому. Хуторянин, горожанин, селянин, заключенный - любой имеет возможность учиться и получить высшее образование. Другое дело, что преподавателей все меньше, а все больше бесталанных овец, которые пишут "подумать" через дефис после "по" и "в течение" (о времени) с окончанием "и"...
Шкарлет - мудак...
Хоча, як виявляється, для більшості спеціалістів такі здібності не дуже потрібні.
Про фізкультуру: навіщо здавати фізкультуру людям, що вичають історію чи хімію? Заняття для загального розвитку - так, оцінки - ?
перший курс був суцільний треш, другий не кращий, нині трошки легче. З 98 студентів з 1 вересня вступу, залишилось 54. За фізкультуру я написав тому, що це єдиний предмет де можна домовитись за гроші. Є такий викладач Чаповський Ю А ( математика) , при спробі два роки тому йому дати хабар - викликав поліцію.
Экзамен по танцам и пению и достаточно.
Не главное как.
Главное - что танцевать и что петь.
Дебилы, .лять!
И есть ли позитив от его рехформ?
ну то скорочуй кількість ВУЗів рази в три, придурок,а не відмінюй ЗНО !
Но свою украинскую элиту , А НЕ ПРОМОСКОВСКУЮ , Поплавский выращивает . Надо отдать ему должное
За это его лютой ненавистью ненавидят наследники кгбистов, живущие в Украине
Проблема украинцев в том, ЧТО С ПОДАЧИ КГБИСТОВ ИЗ КРЕМЛЯ, они постоянно грызутся.
Задумайтесь об этом . Институт культуры при Поплавском превратился из заурядного института библиотекарей , в институт ГДЕ учат специалистов для радио и телевидения
Другого такого нет в Украине. И надо поддерживать своих , а не цкуваты
Якщо правда, що на телебаченні багато випусників кулька, то стає зрозумілим те нне володіння українською. Коли слідом за степановим повторяють "ліжкА". Та інші неприродні наголоси. Видно, що люди не читали жодного класика ( не ******** матюкальщиків) української лютератури. Ніколи не перебували в україномовному середовищі. За совка хоч і один-два українські канали були взірцем літературної української. Як і центральні - російської. Я російську вимову вчив із телевізора - передач, фільмів. А читаючи російських класиків писав сочінєніє хоча б на чотири. Тоді як ******* москалі таке б і на трійку нне змогли.
Надо поддерживать украинцев , а не цкуваты .
Иначе государство национальное не построить
В Словакии национальные передачи по тв тоже бывают совсем примитивные , НО СЛОВАКИ УПОРНО ИХ делают, а в Украине по тв показывают все что угодно ( мальдивы, Грецию) , но только не Украину .
Є багато блогерів, що спілкуються вишуканою українською. Найдіть в ЮТУБі дядька максима. ТОкар, циган, що демонструє як виробничу майстерність, так і прекраснне володіння мовою. Приємно дивитись на роботу і слухати пояснення.
аБО НА..УЯ МІСТУ ЕКОНОМІСТИ,якщо в місті лише фопи,супермаркети і ресторани...
ВДАЛОСЯ ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ -ПРИЙНЯТИЙ...
Надо смотреть правде в глаза - Со Шкарлетом видимо такая же история , иначе бы слуги не подставлялись с этим скандалом
ЗНО майже ні на що, крім вступу не впливає,
і залиште ЗНО у спокою..
Спробуйте поміняти навчальний процес, коли роками вивчають
не потрібні речі, тільки тому, що є велика купа преподів і методистів, які
можуть викладати застарілі непотрібні знання ні про що..
Цей весь млрдний бюджет освіти існує не для дітей-учнів, а для
натовпу бездарних чиновників від освіти..
Діти тільки привід для попиляти гроші..
". Для тех, кто поступает на бюджет, ВНО нужно точно. А те, кто планирует учиться на платной основе, на контракте, могут сдавать это ВНО в виде теста на способность к обучению"
Т.е. если есть бабло - никаких экзаменов, плати и поступай..
Следующий этап риформы Шмыгаля - сразу покупка диплома, без этого дурацкого "обучения"!
Коррупция и низкое его качество будуь там до тех пор, пока государство не выйдет из прямого финансового участия в нем, оставив лишь некую форму кредита, сделав тем самым "деньги идут за студентом"
А что предлагает этот деятель? В основном это словесная чепуха, основное - введение непонятного "теста на обучаемость", который, видимо, разве что глубокие имбецилы не сдадут. И его использование для тех, кто хочет идти на контракт.
И это старая-добрая коррупция, потому что теперь дети в неравноценных условиях. У которых нет денег на контракт - зубрят до посинения материал ради высоких баллов. А у которых эти деньги есть - прохлаждаются, посылают учителей на три буквы, потому что на контракт пройдут по любому.
Что такое, профессора и доценты забили тревогу, что меньше стало из-за ВНО "платежеспособных", но не очень умных студентов учиться?
Кто не знает поясню - допустим, школьник сдал ВНО не очень хорошо и пошел учится в медвуз на контракт. Там взялся за голову, стал достаточно сильным студентом, заканчивает чуть ли не с красным дипломом - все-таки учиться 6 лет, каждый может поменяться. Но после медвуза он должен еще закончить интернатуру, год-полтора. Так вот, студент-контрактник не имеет права претендовать на бюджетную интернатуру. Только контракт с ценами, по сравнению с которыми оплата обучения в ВУЗе - мелочи. Иными словами, то, как человек сдал химию, биологию и украинский влияет не только на его поступление, но и через 6 лет влияет на его поступление на узкую специальность