УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13409 відвідувачів онлайн
Новини
11 697 80

ЗНО потрібно залишити, але в специфічній формі. Вже є напрацювання, - Шкарлет

ЗНО потрібно залишити, але в специфічній формі. Вже є напрацювання, - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначає, що в Міносвіти є напрацювання щодо трансформації зовнішнього незалежного оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він розповів в інтерв'ю одному з українських видань.

За його словами, ЗНО вже в цьому році через пандемію було оформлено в рамках Державної підсумкової атестації, і ДПА у формі ЗНО.

"ЗНО - інструмент антикорупційної політики зі вступу до закладів вищої освіти. Але воно було введено, коли ліцензійних місць у вишах було значно менше, ніж охочих вступати. Сьогодні картина прямо протилежна. Я завжди підтримував ЗНО, але воно не повинно бути тільки елементом вступу до університету", - говорить Шкарлет.

Також читайте: Платне ЗНО з додаткових предметів розширить можливості претендентів освіти, - УЦОЯО

Також він додав, що ЗНО - це інструмент оцінки якості знань, отриманих під час навчання за конкретною освітньою програмою. Зі спілкування з роботодавцями зрозуміло, що їм на роботу потрібні не ті випускники, які тільки склали ЗНО, а ті, хто володіє певними навичками.

"У нас вже є напрацювання щодо трансформації ЗНО. Його, звичайно ж, потрібно залишити, але в специфічній формі. Наприклад, у вигляді тесту на здатність до навчання - як варіант для людей, у яких вже є страховий стаж. Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно. А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть складати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання", - заявив глава Міносвіти.

Автор: 

Міносвіти (1415) ЗНО (323) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Ще тупий плагіатор буде вирішувати як навчати дітей.
показати весь коментар
28.12.2020 08:55
+22
От і стає ясно, для чого прокацапське лобі на чолі з Зелохом цього плагіатора в міністри проштовхувало.
показати весь коментар
28.12.2020 08:56
+16
Може треба було організувати для шкарлета екзамен з української мови - привселюдний, щоб не змахлював.
показати весь коментар
28.12.2020 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще тупий плагіатор буде вирішувати як навчати дітей.
показати весь коментар
28.12.2020 08:55 Відповісти
Так от для цього він і потрібен. Вступати знову будуть за бабло. Вчитися теж. Конкуренція виключається. Загальна деградація. Саме у такій атмосфері плаіатор Шкарлєт матиме вигляд науковця.
показати весь коментар
28.12.2020 09:19 Відповісти
Може треба було організувати для шкарлета екзамен з української мови - привселюдний, щоб не змахлював.
показати весь коментар
28.12.2020 08:56 Відповісти
От і стає ясно, для чого прокацапське лобі на чолі з Зелохом цього плагіатора в міністри проштовхувало.
показати весь коментар
28.12.2020 08:56 Відповісти
системне знищення освіти -- один із ворожих пріорітетів. ЗЕти, яку чергову гадость ви ще придумає-те??
показати весь коментар
28.12.2020 09:08 Відповісти
поступове зниження рівня освіти триває всі роки Незалежності..

і окремі особи НІЯК не можуть вплинути на цей "процес"...

ЗНО лише трішки прибрало корупцію..
АЛЕ.. корупція ПОТІМ у Вузах залишилась..

наприклад,у Львові давно відомо,що ті,хто справді хочуть ВЧИТИСЯ на медика ,ТО ЦЕ КРАЩЕ РОБИТИ НЕ У скорумпованому на амінь ЛЬВІВСЬКОМУ МЕДУНІВЕРСИТЕТІ...
У ТІЙ САМІЙ ПОЛЬЩІ ЦЕ І ДЕШЕВШЕ І ЯКІСНІШЕ...
показати весь коментар
28.12.2020 09:13 Відповісти
Емм, я за 5,5 років навчання в КНУ Шевченка ЖОДНОГО РАЗУ не давав хабар і ЖОДНОГО РАЗУ ніхто його не вимагав!

І ЗНО не трішки прибрало корупцію, а майже повністю прибрало корупцію при вступі... А при вступі була основна корупція, потім у вузах - там уже зовсім інші суми хабарів і значно менші!
показати весь коментар
28.12.2020 09:19 Відповісти
В Каразина (ХНУ) покупают экзамены и зачеты только те, кто появляется от сессии к сессии, пропускает занятия и не желает учиться. Много студентов работает, предпочитая работу учебе, но хотят обладать "корочками" стационарными, не заочными. Небольшая категория манкирует посещением в силу врожденрого идиотизма (родик - пасынок гепы. Маленький мусиев, например, учился в НУА и, кстати, очень неплохо, несмотря на всю одиозность...). Вот и впаривают откупные/взятки...
ВНО открыло двери любому. Хуторянин, горожанин, селянин, заключенный - любой имеет возможность учиться и получить высшее образование. Другое дело, что преподавателей все меньше, а все больше бесталанных овец, которые пишут "подумать" через дефис после "по" и "в течение" (о времени) с окончанием "и"...
Шкарлет - мудак...
показати весь коментар
28.12.2020 09:38 Відповісти
Шкарлет - мудак...😀😀😀
показати весь коментар
28.12.2020 10:05 Відповісти
Тюашо...
показати весь коментар
28.12.2020 10:09 Відповісти
син навчається на третьму курсі Київського політеху, про слово хабар - там взагалі не чути! На моє питання , чи можна щось купити - так, фізкультуру! я навчався в Богомольця - там можна купити ВСЕ!
показати весь коментар
28.12.2020 09:28 Відповісти
Ну, дивлячись на якому факультеті. Здав на високу оцінку ЗНО - ще не означає, що потягнеш програму, насиченою математикою. Все залежить від програми навчання на певну спаціальність. Здатність логічно мислити і хороша память - це ще не все. Ще потрібно, аби мозок працював настільки ж швидко, настільки швидко лектор пояснює курс, який читає.
Хоча, як виявляється, для більшості спеціалістів такі здібності не дуже потрібні.
Про фізкультуру: навіщо здавати фізкультуру людям, що вичають історію чи хімію? Заняття для загального розвитку - так, оцінки - ?
показати весь коментар
28.12.2020 12:18 Відповісти
факультет ІПСА ( інститут прикладного системного аналізу).
перший курс був суцільний треш, другий не кращий, нині трошки легче. З 98 студентів з 1 вересня вступу, залишилось 54. За фізкультуру я написав тому, що це єдиний предмет де можна домовитись за гроші. Є такий викладач Чаповський Ю А ( математика) , при спробі два роки тому йому дати хабар - викликав поліцію.
показати весь коментар
28.12.2020 15:06 Відповісти
Мої троє дітей мають вищу освіту .Вчилися у різних вузах. Доця кандидат наук. Ні за кого не платив ні копійки хабаря. Єдине дав гроші на банкет доці після захисту дисертації.
показати весь коментар
28.12.2020 10:19 Відповісти
Абы перднуть
показати весь коментар
28.12.2020 10:33 Відповісти
поступове зниження рівня освіти триває з сімдесятих років попереднього століття.Вчилася в інституті 59-64.Викладала в іиституті 66-78.Так що це все бачила на свої очі.
показати весь коментар
28.12.2020 11:13 Відповісти
ЗНО потрібно залишити, але в специфічній формі. Вже є напрацювання, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2451
показати весь коментар
28.12.2020 12:34 Відповісти
Шо у рыговского плагиатора уже есть наработки? Небось Табачник прислал...
показати весь коментар
28.12.2020 09:00 Відповісти
Правильно.
Экзамен по танцам и пению и достаточно.
показати весь коментар
28.12.2020 09:00 Відповісти
Это еще сложнее. Хоть какие-то способности нужны.
показати весь коментар
28.12.2020 09:06 Відповісти
Ни фига.
Не главное как.
Главное - что танцевать и что петь.
показати весь коментар
28.12.2020 09:09 Відповісти
Что только этот вор не придумает, лишь бы не оставить прежний вариант.
Дебилы, .лять!
показати весь коментар
28.12.2020 09:04 Відповісти
Прежний вариант всегда лучше?
показати весь коментар
28.12.2020 09:10 Відповісти
Ще один рехворматор.
показати весь коментар
28.12.2020 09:04 Відповісти
А кто главный рехформатор в нашей стране?
И есть ли позитив от его рехформ?
показати весь коментар
28.12.2020 09:12 Відповісти
У РЕФОРМАТОРІВ(сОРОСЯТ) НА ЧОЛІ З ГРИНЕВИЧ БУЛА СВОЯ ФІШКА -ГЕНДЕР )))
показати весь коментар
28.12.2020 09:23 Відповісти
Тільки бачу слово " соросята" починаю сумніватись в рівні розумового розвитку автора допису.
показати весь коментар
28.12.2020 10:22 Відповісти
Так то ж свинособака
показати весь коментар
28.12.2020 10:34 Відповісти
Маячня контуженого кремлівським агітпропом.
показати весь коментар
28.12.2020 10:28 Відповісти
То в нього вроджене.
показати весь коментар
28.12.2020 12:17 Відповісти
Дебіліно вже взялось за реформування...
показати весь коментар
28.12.2020 09:07 Відповісти
"ВНО - инструмент антикоррупционной политики по поступлению в учреждения высшего образования. Но оно было введено, когда лицензионных мест в вузах было значительно меньше, чем желающих поступать. Сегодня картина прямо противоположная. Я всегда поддерживал ВНО, но оно не должно быть только элементом поступления в университет", - говорит ШкарлетИсточник: https://censor.net/ru/n3239330


ну то скорочуй кількість ВУЗів рази в три, придурок,а не відмінюй ЗНО !
показати весь коментар
28.12.2020 09:09 Відповісти
100%! Заберіть ліцензії у тих вузів, які 20 років тому були ПТУ - як от універ Поплавського! Із утворених за часи незалежності вузів дійсно гідні ЛИШЕ ДВА - Могилянка і Острозька академія! І то вони не нові, а відроджені...
показати весь коментар
28.12.2020 09:20 Відповісти
Защищу Поплавского - да, это не технический ВУЗ . Но за годы существования они вырастили специалистов для телевиденья( операторов, сценаристов, ведущих , дизайнеров ) - ЧЕГО НЕ БЫЛО ДО НЕЗАВИСИМОСТИ , бо всем командовала мацква
показати весь коментар
28.12.2020 10:10 Відповісти
Я теж не на технічному факультеті вчився - істфак... Але у Києві коли бачать резюме і там написано, що закінчив кульок Поплавського, то навіть на співбесіду не кличуть!
показати весь коментар
28.12.2020 10:50 Відповісти
На историков выпускники может и не годятся 😀😀😀
Но свою украинскую элиту , А НЕ ПРОМОСКОВСКУЮ , Поплавский выращивает . Надо отдать ему должное
За это его лютой ненавистью ненавидят наследники кгбистов, живущие в Украине
показати весь коментар
28.12.2020 10:54 Відповісти
Він вирощує може і українську еліту, але колхозну, 73-процентну переважно... Випускники Шевченка, Могилянки чи КПІ - більші інтелектуали і обидва Майдани починали саме вони!
показати весь коментар
28.12.2020 11:51 Відповісти
Это у Вас пережиток совка - ТАМ КГБИСТЫ ВСЕ УКРАИНСКОЕ НАЗЫВАЛИ КОЛХОЗНЫМ 😀😀😀
показати весь коментар
28.12.2020 11:59 Відповісти
Розумієте, для мене ******* українське сценічне мистецтво - це Плач Єремії чи там Пікардійська Терція, а не випускники Поплавського Козловський, Полякова і Анал Бадоєв...
показати весь коментар
28.12.2020 12:22 Відповісти
Вы неправы .
Проблема украинцев в том, ЧТО С ПОДАЧИ КГБИСТОВ ИЗ КРЕМЛЯ, они постоянно грызутся.

Задумайтесь об этом . Институт культуры при Поплавском превратился из заурядного института библиотекарей , в институт ГДЕ учат специалистов для радио и телевидения
Другого такого нет в Украине. И надо поддерживать своих , а не цкуваты
показати весь коментар
28.12.2020 12:44 Відповісти
Як це нема? У нас при КНУ є окремий факультет Інститут журналістики... Там купа спеціальностей - окремо для преси, телебачення, радіо, реклами і тд!
показати весь коментар
28.12.2020 13:04 Відповісти
и в Институте Карпенко- Карого.
показати весь коментар
28.12.2020 15:07 Відповісти
З "кохозу" вийшли: Білаш, Майбороди, Кириченко (співачка), Білик (письменник), РОговий (ще дехто). І це люди народжені в окрузі тридцяти ківлометрів у сільській місцевості
показати весь коментар
28.12.2020 12:52 Відповісти
"Колхоз" - не дорівнює село...З села і Шевченко з Франком вийшли!
показати весь коментар
28.12.2020 12:58 Відповісти
тредік для любителів совка імєні поплавскава - це пише музикант, змушений працювати айтішником https://mobile.twitter.com/seitodanemo/status/1291076430948962305
показати весь коментар
28.12.2020 15:00 Відповісти
Примітивний поплавський не може виховувати щось вище за себе, менш примітивне. І справа не в тому, що він випускник культ-просвіт училища (Олександрійського здається). Сама людина така. Для бізнесу - годиться. Як культурний діяч - ні.
Якщо правда, що на телебаченні багато випусників кулька, то стає зрозумілим те нне володіння українською. Коли слідом за степановим повторяють "ліжкА". Та інші неприродні наголоси. Видно, що люди не читали жодного класика ( не ******** матюкальщиків) української лютератури. Ніколи не перебували в україномовному середовищі. За совка хоч і один-два українські канали були взірцем літературної української. Як і центральні - російської. Я російську вимову вчив із телевізора - передач, фільмів. А читаючи російських класиків писав сочінєніє хоча б на чотири. Тоді як ******* москалі таке б і на трійку нне змогли.
показати весь коментар
28.12.2020 12:30 Відповісти
Повторюсь
Надо поддерживать украинцев , а не цкуваты .
Иначе государство национальное не построить
В Словакии национальные передачи по тв тоже бывают совсем примитивные , НО СЛОВАКИ УПОРНО ИХ делают, а в Украине по тв показывают все что угодно ( мальдивы, Грецию) , но только не Украину .
показати весь коментар
28.12.2020 12:48 Відповісти
то Ви не ті канали дивитесь. Навіть іноземні передачі озвучені компанією КІТ (вона не одна така) - це просто ковток свіжого українсько-озвученого питва. Багато є зроблених якісних передач на регіональних ОРТ. 5 канал (порошенківський) весь час транслює зарубіжні документальні фільми про другу світову, про кращі зразки озброєнь (з їх погляду звичайно ж) якісною українською мовою. Це вам не москаль портніков чи хто там ганнопольський. котрі ніби й володіють українською, але видно, що перекладають її зі свайой радной рєчі.
Є багато блогерів, що спілкуються вишуканою українською. Найдіть в ЮТУБі дядька максима. ТОкар, циган, що демонструє як виробничу майстерність, так і прекраснне володіння мовою. Приємно дивитись на роботу і слухати пояснення.
показати весь коментар
28.12.2020 13:16 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2020 12:20 Відповісти
Можна тішити своє самолюбство, стверджуючи про якесь відродження, скажімо, Острозької академії. Але про який зв'язок нового навчального закладу з тим який проіснував кілька десятків років і зник на 350 років можна говорити?
показати весь коментар
28.12.2020 10:36 Відповісти
Ви мабуть праві, але тут мова про інше - рівень Могилянки чи Острозької академії все-таки значно вищий, аніж у інших вузів, які з'явилися як гриби після дощу останнім часом...
показати весь коментар
28.12.2020 12:36 Відповісти
ЯК МОЖЕ БУТИ В УКРАЇНІ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МІКРОЕЛЕКТРОНІКА,якщо НЕМАЄ жодного ПОДІБНОГО ПІДПРИЄМСТВА ..
аБО НА..УЯ МІСТУ ЕКОНОМІСТИ,якщо в місті лише фопи,супермаркети і ресторани...
показати весь коментар
28.12.2020 09:30 Відповісти
Кацап уже все все поняли. Иди домой водки нет
показати весь коментар
28.12.2020 13:43 Відповісти
"На спосрбность"- это ,что поступающий не дебил?
показати весь коментар
28.12.2020 09:12 Відповісти
З ЧАСОМ ЕКЗАМЕН СУМІСТЯТЬ З ПРИЙОМОМ ДОКУМЕНЕТІВ НА ВСТУП.
ВДАЛОСЯ ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ -ПРИЙНЯТИЙ...
показати весь коментар
28.12.2020 09:14 Відповісти
ну я вам хочу сказать, что в полицию сейчас так и набирают.
показати весь коментар
28.12.2020 09:56 Відповісти
Можна ще удосконалитиЗ ЧАСОМ ЕКЗАМЕН СУМІСТЯТЬ З ПРИЙОМОМ конвертів НА ВСТУП.ВДАЛОСЯ ЗАПОВНИТИ конверт -ПРИЙНЯТИЙ
показати весь коментар
28.12.2020 10:24 Відповісти
Лет 10 назад Кремль через своих агентов хотел перемешать типы школ в Германии. Чтобы все вместе учились. Немцы сначала спали, а как поняли какой п. грядет - проснулись. Думай те о "реформах" и "реформаторах".
показати весь коментар
28.12.2020 09:13 Відповісти
Табачника назначал хремль - его даже янек не имел право убрать
Надо смотреть правде в глаза - Со Шкарлетом видимо такая же история , иначе бы слуги не подставлялись с этим скандалом
показати весь коментар
28.12.2020 10:15 Відповісти
По общению с работодателями понятно, что им на работу требуются не те выпускники, которые только сдали ВНО, а те, кто обладает определенными навыками. подобные тем,которые усвоил Шкарлет - выдавать чужие мысли ,за свои собственные
показати весь коментар
28.12.2020 09:34 Відповісти
Так роботодавець не бере одразу після школи, він бере після вищої чи профосвіти, після якої з зно чи без зно - нова освітня корочка грає роль для роботодавця. Яким боком роботодавець до зно не зрозуміло. Способность обучаться ще розвивається викладачами вуза чи технікуму профосвіти. Якщо препод каже "випишіть із робіт педагога Макаренка те, що вам по душі", замість розробити комплекс завдань, при вирішенні яких і викорисиайте роботи Макаренка як одно із джерел, то так і "розвиватиметься уміння навчатися".
показати весь коментар
28.12.2020 14:53 Відповісти
я роботодавець,а Ти прийшов до мене на роботу із корочкою коваля і кажеш,що ним працював.Найперше ,на що я зверну увагу ,не на корочку котру Ти маєш ,а на те,чи Ти маєш мозолі на руках.Це перше.А друге я місяць подивлюся на працю людини без корочки і на її бажання бути ковалем, якщо вона виявить зацікавленість у праці ,мене не буде цікавити ні ВНО ,ані корчка.Така людина отримає працю і добру зарплатню...
показати весь коментар
28.12.2020 15:26 Відповісти
Заміть ти пишеш "прийшов із корочкою коваля", не з атестатом після зно чи дпа, я коваля, яка вже обнулила умовно атестат.
показати весь коментар
28.12.2020 15:56 Відповісти
У специфічній формі шкарлет попав у міністри,дуже специфічно і сумнівно підтриманий радою. Який піп така його й парафія.
показати весь коментар
28.12.2020 09:34 Відповісти
революціонер, першовідкривач...?
показати весь коментар
28.12.2020 09:39 Відповісти
Ось Зе відшукав інструмент для знищення освіти і якщо що, то це не він - це права рука табаки. А ми знаємо, як той любив Україну і особливо українську мову. Пам'ятаю, як виїходили вчителі і діти з плакатами "фашизм не пройдет" і наслідки в Криму і Донбасі.
показати весь коментар
28.12.2020 09:43 Відповісти
какой специфической форме? Надо еще ответственность внести преподам за то что оценка промежуточная(в четверти , в году) ниже чем бал за ВНО, и делать срезы каждые полгода что б дети не боялись ВНО, и страх не влиял на сдачу этих экзаменов при окончании школы.
показати весь коментар
28.12.2020 09:55 Відповісти
знову "як хочеться бабла на дурняк"..

ЗНО майже ні на що, крім вступу не впливає,
і залиште ЗНО у спокою..

Спробуйте поміняти навчальний процес, коли роками вивчають
не потрібні речі, тільки тому, що є велика купа преподів і методистів, які
можуть викладати застарілі непотрібні знання ні про що..

Цей весь млрдний бюджет освіти існує не для дітей-учнів, а для
натовпу бездарних чиновників від освіти..
Діти тільки привід для попиляти гроші..
показати весь коментар
28.12.2020 09:59 Відповісти
Партия регионов во всей красе! Бабло перемагае зло)))
показати весь коментар
28.12.2020 10:13 Відповісти
ВЫ уловили суть его риформы?
". Для тех, кто поступает на бюджет, ВНО нужно точно. А те, кто планирует учиться на платной основе, на контракте, могут сдавать это ВНО в виде теста на способность к обучению"
Т.е. если есть бабло - никаких экзаменов, плати и поступай..
Следующий этап риформы Шмыгаля - сразу покупка диплома, без этого дурацкого "обучения"!
показати весь коментар
28.12.2020 10:16 Відповісти
Т.е. мажорные девочки и мальчики с деньгами родителей и двумя извилинами(а что тесты от шкарлета на "способность к обучению)попадают в институты( к примеру, международных отношений, юридические, медицинские) чего греха таить появляются они там чтобы забрать зачетки с оценками, а потом папы,мамы устраивают их прокурорами,судьями и т.д.Любую нацию можно уничтожить путем деградирования и качество образования один из инструментов.
показати весь коментар
28.12.2020 10:48 Відповісти
Одним словом, Шкарлет пропонує брати на навчання всіх, хто зможе самостійно поставити підпис у відомості.
показати весь коментар
28.12.2020 12:20 Відповісти
Но при этом у кого родители в состоянии оплатить контракт) Ну и сопутствующие расходы по типу "на канцелярию кафедры"
показати весь коментар
28.12.2020 12:51 Відповісти
Между строк это просто продажа высшего образования и сим полное его обесценивание.
Коррупция и низкое его качество будуь там до тех пор, пока государство не выйдет из прямого финансового участия в нем, оставив лишь некую форму кредита, сделав тем самым "деньги идут за студентом"
показати весь коментар
28.12.2020 12:23 Відповісти
Введение ВНО было декларировано ради ликвидации коррупции в сфере образования, не так ли? И по этой же причине было введено минимальный порог баллов для поступления. Ты можешь иметь родителей миллионеров, но если настолько тупой, что не сдал ВНО на 124-140 баллов - в ВУЗ ты не попадаешь, даже на контракт.
А что предлагает этот деятель? В основном это словесная чепуха, основное - введение непонятного "теста на обучаемость", который, видимо, разве что глубокие имбецилы не сдадут. И его использование для тех, кто хочет идти на контракт.
И это старая-добрая коррупция, потому что теперь дети в неравноценных условиях. У которых нет денег на контракт - зубрят до посинения материал ради высоких баллов. А у которых эти деньги есть - прохлаждаются, посылают учителей на три буквы, потому что на контракт пройдут по любому.
Что такое, профессора и доценты забили тревогу, что меньше стало из-за ВНО "платежеспособных", но не очень умных студентов учиться?
показати весь коментар
28.12.2020 12:50 Відповісти
Лучше бы отменили тупое совковое распределение после медвузов для бюджетников и дали возможность выпускникам-медикам, которые проучились на контракте, возможность сдать экзамен на бесплатное обучение в интернатуре, по конкурсу.
Кто не знает поясню - допустим, школьник сдал ВНО не очень хорошо и пошел учится в медвуз на контракт. Там взялся за голову, стал достаточно сильным студентом, заканчивает чуть ли не с красным дипломом - все-таки учиться 6 лет, каждый может поменяться. Но после медвуза он должен еще закончить интернатуру, год-полтора. Так вот, студент-контрактник не имеет права претендовать на бюджетную интернатуру. Только контракт с ценами, по сравнению с которыми оплата обучения в ВУЗе - мелочи. Иными словами, то, как человек сдал химию, биологию и украинский влияет не только на его поступление, но и через 6 лет влияет на его поступление на узкую специальность
показати весь коментар
28.12.2020 12:57 Відповісти
ВНО нужно оставить, но в специфической, взяточной, форме. Уже есть наработки, - Шкарлет
показати весь коментар
28.12.2020 13:29 Відповісти
Чем меньше нароботок у нынешних неучей во власти, тем легче будет последующим поколениям украинцев.
показати весь коментар
28.12.2020 13:46 Відповісти
А що мішає роботодавцю брати без зно? Чи що заставляє брати із зно? Це він роботодавцями вузи називає? Каша якась!
показати весь коментар
28.12.2020 14:30 Відповісти
 
 