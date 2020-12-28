За добу у світі виявили 410,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 81,1 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 грудня у світі зареєстрували 410 132 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7041 особа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 81 145 397 випадків інфікування, з них 410 132 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 771 982 особи, з них 7041 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 57,2 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Нідерланди, Італія та Франція.
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