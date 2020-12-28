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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі виявили 410,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 81,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 грудня у світі зареєстрували 410 132 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7041 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 81 145 397 випадків інфікування, з них 410 132 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 771 982 особи, з них 7041 за минулу добу.

За добу у світі виявили 410,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 81,1 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 57,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

За добу у світі виявили 410,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 81,1 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Нідерланди, Італія та Франція.

За добу у світі виявили 410,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 81,1 млн 03

За добу у світі виявили 410,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 81,1 млн 04

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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коронавирус относительно проверочный вирус - насколько можно заразить людей на планете с таким уровнем заразности вируса. дальше пойдут вирусы еще смертельней и еще заразней! нужно подымать Украинскую медицину и фармацевтические компании норм заработать смогут!
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28.12.2020 09:19 Відповісти
 
 