За добу у світі виявили 410,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 81,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 грудня у світі зареєстрували 410 132 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7041 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 81 145 397 випадків інфікування, з них 410 132 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 771 982 особи, з них 7041 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 57,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Нідерланди, Італія та Франція.