Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 28 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% в двох областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Миколаївській (62,6%) і Одеській (51,8%) областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 39,2%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.
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Леопольд Пупкин #460500
показати весь коментар28.12.2020 10:02 Відповісти Мені подобається 0
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