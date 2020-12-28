Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор". ФОТО
У столиці України триває превентивна обробка доріг і тротуарів. Сьогодні близько 7 ранку в деяких районах Києва почалися опади: дощ при температурі -1 ° С.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київавтодор".
"До початку опадів дорожники столиці почали превентивну обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами. Спочатку обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари, сходи підземних переходів. Також техніка виїхала на вихідні позиції в місто для чергування. Зараз задіяно 56 одиниць спецтехніки", - підкреслюється в повідомленні.
Топ коментарі
+3 раша в перде
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+2 Василь Худотеплий
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+1 Евген Каминский
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Гололёд получается при дожде на ПРОМЁРЗШУЮ землю!