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Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор". ФОТО

Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, -

У столиці України триває превентивна обробка доріг і тротуарів. Сьогодні близько 7 ранку в деяких районах Києва почалися опади: дощ при температурі -1 ° С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київавтодор".

"До початку опадів дорожники столиці почали превентивну обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами. Спочатку обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари, сходи підземних переходів. Також техніка виїхала на вихідні позиції в місто для чергування. Зараз задіяно 56 одиниць спецтехніки", - підкреслюється в повідомленні.

Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - Київавтодор 01
Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - Київавтодор 02
Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - Київавтодор 03
Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - Київавтодор 04
Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - Київавтодор 05

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Автор: 

ожеледиця (83) дороги (3066) Київ (19542) Київавтодор (277)


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Топ коментарі
+3
21 век на улице,а они ходят с ведрами и посыпают тротуары,вот это уровень я понимаю...
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28.12.2020 09:49
+2
Коли за справу беруться профессіонали! Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 6629

Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 6702
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28.12.2020 09:27
+1
Ого, аж 56 одиниць спецтехніки на 5 мільйонне місто...
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28.12.2020 09:32
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Коли за справу беруться профессіонали! Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 6629

Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 6702
показати весь коментар
28.12.2020 09:27 Відповісти
насправді непогано , це мій міський голова . Фотографію в ковзанах вважаю добрим жартом .
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28.12.2020 09:38 Відповісти
Ой, не сглазь.
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28.12.2020 10:20 Відповісти
Згоден, козломордим Віталік як кістка в горлі) А насправді - це найкращий мер, що в нас був
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28.12.2020 11:30 Відповісти
Кароче, буде сракопад.
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28.12.2020 09:31 Відповісти
Ого, аж 56 одиниць спецтехніки на 5 мільйонне місто...
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28.12.2020 09:32 Відповісти
21 век на улице,а они ходят с ведрами и посыпают тротуары,вот это уровень я понимаю...
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28.12.2020 09:49 Відповісти
так скоро же это, ну когда сею-сею, повеваю, с вирусом вас всех витаю, кхи-кхи, апчхи(= принес кому-то в хату или дом, не только лишь "бла.гую" весть, но и вирус))
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28.12.2020 10:14 Відповісти
Так придумай автомат для автоматичного розсипання, організуй його виробництво і запропонуй міськраді. В чому проблема?
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28.12.2020 10:18 Відповісти
Ага придумай, а вони прямо одразу його закуплять... Там же завжди одна відповідь немає коштів в бюджеті...
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28.12.2020 10:24 Відповісти
такие преспособления уже имеются и не первый год,только проблема в том что у нас как в каменном пенщерном веке технологии, плюс нищета тотальная чтобы закупать такие вещи,вот и ходят люди по улицах и с ведер из под краски разбрасывают песок,Европа нам завидует молча просто
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28.12.2020 11:07 Відповісти
Ты наверно удивишься, но в Нью-Йорке и Париже так само ходят, о боже, С ВЕДРАМИ, и РУКАМИ посыпают СОЛЬЮ тротуары.
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28.12.2020 11:08 Відповісти
Какая нахрен обработка сегодня при 0С ? К новому году +8 !!!
Гололёд получается при дожде на ПРОМЁРЗШУЮ землю!
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28.12.2020 10:27 Відповісти
Лучше, конечно, перебдеть, чем недобдеть. Но сегодня в Киеве осадки будт к вечеру, и к вечеру же температура будет +2.
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28.12.2020 10:39 Відповісти
правильно.
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29.12.2020 04:55 Відповісти
 
 