Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор". ФОТО

У столиці України триває превентивна обробка доріг і тротуарів. Сьогодні близько 7 ранку в деяких районах Києва почалися опади: дощ при температурі -1 ° С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київавтодор".

"До початку опадів дорожники столиці почали превентивну обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами. Спочатку обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари, сходи підземних переходів. Також техніка виїхала на вихідні позиції в місто для чергування. Зараз задіяно 56 одиниць спецтехніки", - підкреслюється в повідомленні.











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