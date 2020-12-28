На коронавірус захворіють не всі, але деякі можуть бути розповсюджувачами, - академік НАНУ Комісаренко
На COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система. Втім, ці люди можуть бути розповсюджувачами інфекції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив академік НАН Сергій Комісаренко.
На COVID-19 можуть не захворіти люди із сильним імунітетом, або це може залежати від дози вірусу, зазначив вчений. За його словами, люди хворіють на сім типів коронавірусу: чотири можуть спокійно перехворіти, а три - небезпечні.
"Тобто, можливо, у людей існує перехресний імунітет - тобто імунітет проти тих менш небезпечних коронавірусів, який дозволяє імунній системі реагувати як захист проти останнього коронавірусу", - зазначив Комісаренко.
Також, за словами вченого, якщо в людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, який потрапив до її організму, наприклад, від тих людей, які живуть поруч із ними.
На уточнювальне запитання журналіста про те, чи є люди, які ніколи не захворіють на COVID-19, Комісаренко відповів: "Є. Також є люди, які можуть самі не хворіти, а бути розповсюджувачами".
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Совковые реликты, которым жить осталось фиг да нефига, и лузеры, которые не смогли уехать, когда отсюда сманивали тех ученых, кто имел хоть какую-то ценность.
Вот и выковыривают с умным видом козюльки из носа.
"прочистити " НАНУ від пенсіонерів...
але ні..вСІ ВОНИ ЗАСЛУЖЕНІ І ГЕНІАЛЬНІ...
тому маємо,що маємо...
НАНУ,що мохом поросло...НУль ідей..нуль перспективи... може щось і буде..колись..
але тут вже скороченням лише пенсіонерів не обійтися...
необхідно..
-повна ревізія всіх наукових ступенів..
-скорочення вишів.
-перехід на західні зразки фінансування науки
ЗЕленым лядям надо как-то объяснять почему статистика стала уменьшаться и вакцину мы увидим тогда, когда весь Мир уже про вирус уже забудет.
Давайте говорити правду, а не маячню.
Людина, яка розповсюджує вірус, це носій вірусу і фабрика для його виготовлення.
Просто симтоматики не відчуває.
Вирус живет на одежде до недели ...
Если заболевший чихнул на автомобиль или животное - они тоже будут распространителями.
скорее кашель
Но ничего, теперь дасть дрозда ...
Распространителями - это как, флаеры в переходах раздавать?