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Новини Коронавірус і карантин
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На коронавірус захворіють не всі, але деякі можуть бути розповсюджувачами, - академік НАНУ Комісаренко

На коронавірус захворіють не всі, але деякі можуть бути розповсюджувачами, - академік НАНУ Комісаренко

На COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система. Втім, ці люди можуть бути розповсюджувачами інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив академік НАН Сергій Комісаренко.

На COVID-19 можуть не захворіти люди із сильним імунітетом, або це може залежати від дози вірусу, зазначив вчений. За його словами, люди хворіють на сім типів коронавірусу: чотири можуть спокійно перехворіти, а три - небезпечні.

"Тобто, можливо, у людей існує перехресний імунітет - тобто імунітет проти тих менш небезпечних коронавірусів, який дозволяє імунній системі реагувати як захист проти останнього коронавірусу", - зазначив Комісаренко.

Також, за словами вченого, якщо в людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, який потрапив до її організму, наприклад, від тих людей, які живуть поруч із ними.

На уточнювальне запитання журналіста про те, чи є люди, які ніколи не захворіють на COVID-19, Комісаренко відповів: "Є. Також є люди, які можуть самі не хворіти, а бути розповсюджувачами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні, можливо, завершується перша хвиля коронавірусу, - Нацакадемія наук

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Не прошло и года, как академик Комиссаренко пришёл к такому революционному выводу. Несомненно его фраза войдёт в аналы (не путать с аналом, впрочем КАКАЯ РАЗНИЦА?), как отечественной науки по вирусологии, таки и мировой!
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28.12.2020 09:25
+10
А кто у нас в НАНУ сидит?

Совковые реликты, которым жить осталось фиг да нефига, и лузеры, которые не смогли уехать, когда отсюда сманивали тех ученых, кто имел хоть какую-то ценность.

Вот и выковыривают с умным видом козюльки из носа.
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28.12.2020 09:29
+3
Это применимо к любому-другому респираторному вирусному заболеванию, пооткрывали Америку заново.
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28.12.2020 09:34
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Не прошло и года, как академик Комиссаренко пришёл к такому революционному выводу. Несомненно его фраза войдёт в аналы (не путать с аналом, впрочем КАКАЯ РАЗНИЦА?), как отечественной науки по вирусологии, таки и мировой!
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28.12.2020 09:25 Відповісти
А кто у нас в НАНУ сидит?

Совковые реликты, которым жить осталось фиг да нефига, и лузеры, которые не смогли уехать, когда отсюда сманивали тех ученых, кто имел хоть какую-то ценность.

Вот и выковыривают с умным видом козюльки из носа.
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28.12.2020 09:29 Відповісти
була хороша ідея...
"прочистити " НАНУ від пенсіонерів...

але ні..вСІ ВОНИ ЗАСЛУЖЕНІ І ГЕНІАЛЬНІ...
тому маємо,що маємо...
НАНУ,що мохом поросло...НУль ідей..нуль перспективи... може щось і буде..колись..

але тут вже скороченням лише пенсіонерів не обійтися...
необхідно..
-повна ревізія всіх наукових ступенів..
-скорочення вишів.
-перехід на західні зразки фінансування науки
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28.12.2020 09:37 Відповісти
Іншими словами академік НАНУ Комисаренко заявив, що сам нічого толком про коронавірус не знає. Питання тільки в тому, навіщо він при цьому щось заявляє?
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28.12.2020 09:28 Відповісти
"Мені сказали, щоб я щось сказав".


ЗЕленым лядям надо как-то объяснять почему статистика стала уменьшаться и вакцину мы увидим тогда, когда весь Мир уже про вирус уже забудет.
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28.12.2020 09:31 Відповісти
Еще одно отмароженное говно всплыло,дануна это нану...
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28.12.2020 09:33 Відповісти
Это применимо к любому-другому респираторному вирусному заболеванию, пооткрывали Америку заново.
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28.12.2020 09:34 Відповісти
Щось відразу нагадало:" А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
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28.12.2020 09:34 Відповісти
Тобто, як можуть не хворіти, але вірус розповсюджувати ?
Давайте говорити правду, а не маячню.
Людина, яка розповсюджує вірус, це носій вірусу і фабрика для його виготовлення.
Просто симтоматики не відчуває.
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28.12.2020 09:35 Відповісти
Распространяют ВСЕ.
Вирус живет на одежде до недели ...
Если заболевший чихнул на автомобиль или животное - они тоже будут распространителями.
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28.12.2020 09:42 Відповісти
строго говоря,чих не является доминирующим симптомом при ковиде...
скорее кашель
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28.12.2020 12:07 Відповісти
Ошибся. "Начихал" - был без маски.
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28.12.2020 13:18 Відповісти
ця заява науковця мені подобається більше , ніж попередня . Як хто знає більше , нехай каже , а не плює в академіка фекаліями .
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28.12.2020 09:45 Відповісти
із обгрунтуванням і посиланням на джерела .
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28.12.2020 09:46 Відповісти
Долго ваш сракадемик раскачивался,
Но ничего, теперь дасть дрозда ...
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28.12.2020 10:46 Відповісти
«Розумний, аж страшно». (с)
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28.12.2020 09:46 Відповісти
акамедики включились...
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28.12.2020 09:47 Відповісти
Це "останній аргумент " блазнів 95 кварталу!
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28.12.2020 11:08 Відповісти
Коронавирусом заболеют не все, точнее все не заболеют, а те кто заболеют не смогут не заболеть, как и те кто не заболеют не смогут не выздороветь🙂
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28.12.2020 09:55 Відповісти
77 лет, твою мать
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28.12.2020 10:45 Відповісти
Коронавирусом заболеют не все, но некоторые могут быть распространителями


Распространителями - это как, флаеры в переходах раздавать?
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28.12.2020 14:39 Відповісти
 
 