На коронавірус захворіють не всі, але деякі можуть бути розповсюджувачами, - академік НАНУ Комісаренко

На COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система. Втім, ці люди можуть бути розповсюджувачами інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив академік НАН Сергій Комісаренко.

На COVID-19 можуть не захворіти люди із сильним імунітетом, або це може залежати від дози вірусу, зазначив вчений. За його словами, люди хворіють на сім типів коронавірусу: чотири можуть спокійно перехворіти, а три - небезпечні.

"Тобто, можливо, у людей існує перехресний імунітет - тобто імунітет проти тих менш небезпечних коронавірусів, який дозволяє імунній системі реагувати як захист проти останнього коронавірусу", - зазначив Комісаренко.

Також, за словами вченого, якщо в людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, який потрапив до її організму, наприклад, від тих людей, які живуть поруч із ними.

На уточнювальне запитання журналіста про те, чи є люди, які ніколи не захворіють на COVID-19, Комісаренко відповів: "Є. Також є люди, які можуть самі не хворіти, а бути розповсюджувачами".

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