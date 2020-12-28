У Києві до 10,5 років позбавлення волі засуджено розбійника, який нападав на жінок у Голосіївському районі, - прокуратура

Суд виніс обвинувальний вирок чоловіку, який в 2019 році здійснював розбійницькі напади на жінок у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-річний обвинувачений упродовж червня-липня 2019 року нападав на потерпілих у безлюдних місцях, під’їздах та ліфтових кабінах будинків, де ті проживали", - йдеться в повідомленні.

Жертвами нападника стали 5 жінок віком від 66 до 77 років. Зловмисник наносив удари жінкам, та користуючись їх безпорадним станом, відбирав у них золоті прикраси та інші цінні речі, які у подальшому здавав у місцеві ломбарди.

В результаті неправомірних дій нападник завдав матеріальної шкоди потерпілим на суму понад 54 тисячі гривень.

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"Вироком Голосіївського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винними та засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинуваченого залишено під вартою до набрання вироком законної сили", - йдеться в повідомленні.