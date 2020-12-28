Глава МЗС ФРН Маас про "Північний потік-2": Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо робитимемо все за вказівкою Вашингтона
Берлін не має наміру змінювати свою позицію щодо питання про добудову трубопроводу "Північний потік-2" на тлі підготовлюваного приходу до влади нової адміністрації в США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю агентству dpa, яке наводить його слова в понеділок, 28 грудня.
"Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо під цим буде розумітися, що ми надалі робитимемо все лише так, як цього хоче Вашингтон", - наголосив він.
"Федеральний уряд не змінить свого ставлення до "Північного потоку-2", - зазначив німецький міністр.
Як уточнює агентство dpa, обраний президент США Джозеф Байден, як і чинний глава Білого дому Дональд Трамп, виступає проти будівництва газопроводу. Офіційно демократ поки ніяк не коментував це питання, хоча деякі західні експерти і зауважували, що тема продовжить залишатися "болючою" і після зміни американської адміністрації. У Кремлі зі свого боку висловлювали сподівання, що нове керівництво Сполучених Штатів поставиться до своїх партнерів "з повагою".
За словами Мааса, проблеми, в оцінках яких Вашингтон і Берлін будуть розходитися, залишаться і надалі.
"Важливо, що ми щодо центральних стратегічних і геополітичних питань дотримуємося єдиної лінії, перебуваємо на одному боці", - резюмував він.
Компанія Nord Stream 2 у грудні відновила прокладання труб у німецькій частині Балтійського моря, а з 15 січня планує розпочати роботи у водах Данії. Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків, залишилося прокласти лише ділянку завдовжки приблихно 160 кілометрів.
Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2), запровадження яких передбачено в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.
Очікується, що нову хвилю обмежень запровадить чинна адміністрація Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 27 грудня назвав санкції проти трубопроводу рейдерською атакою.
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Фашисты рашистов в беде не бросят, это называется! Войну можно было остановить еще в 14 году, введя жесткие санкции и ограничения, а не растягивать на десятилетия своей никому не нужной озабоченностью.
В 2018-м году концерн МАН поставил на завод Залив дизель-генераторы стоимостью примерно 43 млн. баксов. На тот самый завод, где строятся сейчас малые ракетные корабли (по типу тех, кто отстреливался по Сирии из Каспия), а этим летом заложены для универсальных десантных корабля, по проекту и характеристикам подозрительно похожие на французские Мистрали. Даже у нас эта новость не вызвала ажиотажа - на Цензоре только написали "победную новость", что финская Wartsilla отказалась поставлять генераторы Заливу. А то что месяцем позже этот заказ исполнили МАН - не написали.
Интересно, что на вопросы европейских и рассеянских СМИ немцы из концерна ответили просто - в Крым ничего не поставляли, санкции и все дела. Могли поставлять другому заказчику, а как он распорядился - его дело. Аналогично, кстати, ответили и в правительстве Германии - мол, мы вообще не комментируем экспортные операции частных компаний.
Вот такие вот санкции от Германии
Вы без Вашингтона (и плана Маршалла) еще долго бы ходили строем и пели Интернационал. А так в вас денег вложили и много чего другого. Но тяга к халявным деньгам всё равно перевешивает здравый смысл...
Це зараз, через 100 років, можна давати поради керівникам Веймарської республіки, як їм потрібно буле себе вести, щоб до влади не прийшли нацисти, про яких весь тодішній світ нічого не знав...
шлюхалоббист, или русский кремлядьскрепоносец. Если по твоему Германия так зависима, то лучше зависить от надежного партнера США и покупать газ там, чем у ненадежного партнера *****, который спит и видит, как ЕС разваливается. С точки зрения стабильного будущего и безопасности ФРГ надо сотрудничать с США. Ниже я написал, чем отличается ГДР и ФРГ. Нынешнее руководство ФРГ кажись жаждет оказаться в ГДР. СП-2 - это политический проект. Для кремлядей. Они его строят, как политический проект. А отупевшие немцы видят в нем экономический, не замечая, что кремляди его считают 100% политическим.
Но по мнению Главы МИД ФРГ Мааса, лежать под Путиным это и есть европейский суверенитет.
Обязательно быть чьей-то шестёркой?
Кацапія тримає за ниточки своїх європейських маріонеток.
Підписано, - Європейський "концерт".
Нічого не змінилося, крім декорацій.