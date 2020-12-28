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Глава МЗС ФРН Маас про "Північний потік-2": Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо робитимемо все за вказівкою Вашингтона

Глава МЗС ФРН Маас про

Берлін не має наміру змінювати свою позицію щодо питання про добудову трубопроводу "Північний потік-2" на тлі підготовлюваного приходу до влади нової адміністрації в США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю агентству dpa, яке наводить його слова в понеділок, 28 грудня.

"Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо під цим буде розумітися, що ми надалі робитимемо все лише так, як цього хоче Вашингтон", - наголосив він.

"Федеральний уряд не змінить свого ставлення до "Північного потоку-2", - зазначив німецький міністр.

Як уточнює агентство dpa, обраний президент США Джозеф Байден, як і чинний глава Білого дому Дональд Трамп, виступає проти будівництва газопроводу. Офіційно демократ поки ніяк не коментував це питання, хоча деякі західні експерти і зауважували, що тема продовжить залишатися "болючою" і після зміни американської адміністрації. У Кремлі зі свого боку висловлювали сподівання, що нове керівництво Сполучених Штатів поставиться до своїх партнерів "з повагою".

За словами Мааса, проблеми, в оцінках яких Вашингтон і Берлін будуть розходитися, залишаться і надалі.

Також читайте: Російське судно "Фортуна", що прокладало труби для "Північного потоку-2", покинуло місце будівництва газопроводу

"Важливо, що ми щодо центральних стратегічних і геополітичних питань дотримуємося єдиної лінії, перебуваємо на одному боці", - резюмував він.

Компанія Nord Stream 2 у грудні відновила прокладання труб у німецькій частині Балтійського моря, а з 15 січня планує розпочати роботи у водах Данії. Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків, залишилося прокласти лише ділянку завдовжки приблихно 160 кілометрів.

Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2), запровадження яких передбачено в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

Також читайте: У водах Данії можуть відновити прокладання "Північного потоку-2" із 15 січня

Очікується, що нову хвилю обмежень запровадить чинна адміністрація Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 27 грудня назвав санкції проти трубопроводу рейдерською атакою.

Автор: 

США (23105) Північний потік (2465) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+38
Краще діяти по вказівці пуйла.
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28.12.2020 09:50
+28
Мощности действующих газопроводов в два раза превышают прогнозируемое потребление Европы, что там с головой?
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28.12.2020 09:57
+20
Деньги не пахнут
Глава МИД ФРГ Маас
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28.12.2020 09:56
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А хто вас відбудовував і відгодовував після 2 світової ? Нехай США непрофінансують цих пі...ів - подивимось на їхній суверенітет !
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28.12.2020 10:40 Відповісти
К сожалению, узколобых немцев у власти еще достаточно много, и с этим надо работать нашему миду.
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28.12.2020 10:45 Відповісти
Маас лихо подменил ВЛИЯНИЕ ГЕРМАНИИ В ЕВРОПЕ на СУВЕРЕНИТЕТ ЕВРОПЫ, ведь Германия хочет стать главным газовым хабом в Европе.
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28.12.2020 10:47 Відповісти
Підкуп чиновників,це один з методів ведення війни започаткований Чінгізханом і успадкований московитами його улусниками.
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28.12.2020 10:56 Відповісти
Якщо будете все робити по вказівці фєдєрашки, то не стане і самої Європи...
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28.12.2020 11:03 Відповісти
Поддерживать оккупантов финансово, поставлять турбины, делая вид, что вас "жестоко" обманули, держа весь мир за дураков? Это нормально?
Фашисты рашистов в беде не бросят, это называется! Войну можно было остановить еще в 14 году, введя жесткие санкции и ограничения, а не растягивать на десятилетия своей никому не нужной озабоченностью.
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28.12.2020 11:05 Відповісти
Так с турбинами хоть какой-то скандал был, даже вроде обращения в суд. И, якобы, теперь немцы не станут эти турбины обслуживать. Но эти турбины, с натяжкой конечно, шли на гражданскую инфраструктуру. А немцы потом уже без скандалов и судебных процессов стали напрямую поддерживать и оборонку кацапии...
В 2018-м году концерн МАН поставил на завод Залив дизель-генераторы стоимостью примерно 43 млн. баксов. На тот самый завод, где строятся сейчас малые ракетные корабли (по типу тех, кто отстреливался по Сирии из Каспия), а этим летом заложены для универсальных десантных корабля, по проекту и характеристикам подозрительно похожие на французские Мистрали. Даже у нас эта новость не вызвала ажиотажа - на Цензоре только написали "победную новость", что финская Wartsilla отказалась поставлять генераторы Заливу. А то что месяцем позже этот заказ исполнили МАН - не написали.
Интересно, что на вопросы европейских и рассеянских СМИ немцы из концерна ответили просто - в Крым ничего не поставляли, санкции и все дела. Могли поставлять другому заказчику, а как он распорядился - его дело. Аналогично, кстати, ответили и в правительстве Германии - мол, мы вообще не комментируем экспортные операции частных компаний.
Вот такие вот санкции от Германии
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28.12.2020 12:24 Відповісти
Смотри какой ты смелый, мля!
Вы без Вашингтона (и плана Маршалла) еще долго бы ходили строем и пели Интернационал. А так в вас денег вложили и много чего другого. Но тяга к халявным деньгам всё равно перевешивает здравый смысл...
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28.12.2020 11:06 Відповісти
Федеральное правительство идет найух с откровенным лизанием *****
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28.12.2020 11:11 Відповісти
Главным виновником прихода Гитлера к власти в Германии были тамошние социал-демократы. Это правительства Веймарской республики из их партии после 1018 года сделали все возможное, чтоб население положительно среагировало на демагогию нацистов.
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28.12.2020 11:15 Відповісти
Та да, вони ж політологію тоді не вивчали
Це зараз, через 100 років, можна давати поради керівникам Веймарської республіки, як їм потрібно буле себе вести, щоб до влади не прийшли нацисти, про яких весь тодішній світ нічого не знав...
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28.12.2020 11:32 Відповісти
Людоедов лакей отозвался.
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28.12.2020 11:15 Відповісти
Да эта балтийская труба уже работает с прибылью в 100 млрд. Примерно столько стоит раскол союзников в лице ЕС и США.
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28.12.2020 11:29 Відповісти
Когда советские войска подходили к Германии в 1945-м, немцы бежали к американцам в плен. Когда Германия капитулировала, и СССР закрыл границы Берлина, американцы своими самолетами спасали немцев от голода. Когда Германию поделили, ФРГ развивалась как свободное демократическое государство с разрешения и с помощью западных союзников, ГДР же была дырой аж до падения берлинской стены. Какой уро немцы вынесли из этого? Хрен его знает, но мне кажется, пряником их учить нехера, они только ******* понимают
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28.12.2020 11:31 Відповісти
Может быть не хотят быть дырой как ГДР? Всё ж таки себестоимость Немецкого товара будет дороже при дорогом газе, а значит и менее конкурентоспособным на мировом рынке.
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28.12.2020 11:48 Відповісти
А сейчас где берут газ? Не ли через украинскую ГТС? СП - это политический проект.
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28.12.2020 11:56 Відповісти
Вообще то штаты втюхивают свой сжиженный сланцевый. Но даже и через Украинскую ГТС, тоже за транспортировку надо чужому дяде платить.
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28.12.2020 12:38 Відповісти
А за постройку СП-2 не надо платить? А за зависимость от окров не надо будет потом платить? Придет час "Ч" и кремляди разорвут ЕС на части. Чтобы этого не случилось надо сейчас думать, т.к. потом будет слишком поздно.
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28.12.2020 14:59 Відповісти
За оплату трёх лет аренды Украинской ГТС такая же сумма набегает. К тому же она и старая уже и транзитёр не спокойный. А зависимость от россии, она взаимная. А если российский газ никто не станет покупать, то у России будет преимущество в развитии своей промышленности. Нефтехимия, удобрения, производство цемента и прочее, будет развиты там где есть и газ и сырьё и потребность в нём. А ещё Китай нависает. Вот Немцы и считают всё, и по своему, они правы.
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28.12.2020 15:12 Відповісти
Ты рассуждаешь, или как русский шлюха лоббист, или русский кремлядь скрепоносец. Если по твоему Германия так зависима, то лучше зависить от надежного партнера США и покупать газ там, чем у ненадежного партнера *****, который спит и видит, как ЕС разваливается. С точки зрения стабильного будущего и безопасности ФРГ надо сотрудничать с США. Ниже я написал, чем отличается ГДР и ФРГ. Нынешнее руководство ФРГ кажись жаждет оказаться в ГДР. СП-2 - это политический проект. Для кремлядей. Они его строят, как политический проект. А отупевшие немцы видят в нем экономический, не замечая, что кремляди его считают 100% политическим.
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28.12.2020 16:03 Відповісти
Возить в термосах через океан, газ, который изначально дорогостоящий, потому, что добыт нетрадиционными методами из осадочных пород, это ты называешь надёжно? А шторма, поломки, пожары, мины, ракеты, повышают надёжность партнёра? Да и партнёр ли это, если он нагло, бесцеремонно, разрушает налаженные каналы поставок, ради собственной выгоды? А Украина? Какая польза Украине от Американского газа в Европе? Хм! Политический, экономический! Политики, для того и живут, что бы приносить пользу, а не вред экономике.
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28.12.2020 16:53 Відповісти
Много принесло ***** пользы экономике засрешке за двадцать лет? И это при том, что все богатства мира в его руках. Клочок земли Сингапур окруженный водой и без полезных ископаемых живет в 100500 раз лучше лаптей. Как такое может быть? Вопрос риторический. Правда заключается в том, что окри самые ненадежные партнеры в мире. Шторм говоришь? да тут без штормов каждый год под ёлочку ***** вентиль газовой трубы Украине закручивало требуя что-то в замен. Сейчас такого нет, но может ждать бюргеров и всю Европу, если не диверсифицируют поставки газа и нефти.
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29.12.2020 01:39 Відповісти
А я и не знал, что китайцы уже Расию оккупировали и оставили вам клочок земли не крайнем севере, где один лед. А Канада с Аляской, Норвегией, Швецией, Финляндией и Исландией тоже наверное в рваных лаптях, как вы ходят?
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29.12.2020 15:30 Відповісти
Если бы не США, то что бы вы вообще делали? Трабанты до сих пор строили, причем в ГДР в рамках границ всей Германии, а не половины. Где бы вы были, если бы не план Маршалла? Вас тупиц и сейчас США защищают и вы под ядерным зонтиком, неблагодарные, ожиревшие колбаскожеры.
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28.12.2020 11:53 Відповісти
Ще одна газпромівська консерва
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28.12.2020 12:08 Відповісти
Если бы не США, то Германии давно бы не было как государства.
Но по мнению Главы МИД ФРГ Мааса, лежать под Путиным это и есть европейский суверенитет.
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28.12.2020 12:42 Відповісти
Очень правильная и принципиальная позиция немцев - если все делать по указке из Кремля, то очень быстро можно стать миллионером. Пример Шредера очень заразительный.
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28.12.2020 12:52 Відповісти
сосать газ из мордора -это суверенитет???? а штаты при этом должны охранять их от одичалых??? классная позиция ..вернее поза...
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28.12.2020 13:11 Відповісти
НІМЕЦЬКА ПРОСТИТУЦІЯ ЦЕ ВЖЕ ЯК ПРАВИЛО В ПОЛІТИЦІ
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28.12.2020 13:16 Відповісти
Да как вы посмели? Независимость? Надо как Украина - полностью стать вассалом США, вот тогда же всё точно будет хорошо.
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28.12.2020 13:19 Відповісти
А может как бацька полностью стать вассалом засРашки ? Не слабо фрицам стать федеральным округом орды ? Фрау Штази тогда сможет до конца жизни сидеть на должности Канцлера а ее партия будет стабильно набирать на всех выборах 89, 6 % как лука .Это же так выгодно продать свою страну кацапской орде , чего же тогда фрицы имеют против луки и петуховича ? Пусть их усыновят и начнут коммуниздить оппозицию и гейпарады омоном на немецких площадях
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28.12.2020 15:06 Відповісти
И памятник адольфу шикльгрубберу и его дидам из сс которые ваевали . Они бы 100% были сегодня за путенскую рашку ибо она и х.йло их прилежный ученик хоть и прикрывается былым саветским вЯличием
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28.12.2020 15:10 Відповісти
А вариант не быть ничьей собакой на привязи, я так понимаю, принципиально не рассматривается?
Обязательно быть чьей-то шестёркой?
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28.12.2020 15:43 Відповісти
Они и без рашки могут себе рисовать проценты на выборах . полиция немецкая правые демонстрации молотит не хуже омона , а геев ни там ни там не трогают .
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29.12.2020 05:13 Відповісти
О каком суверенитете говорит этот фриц!! Если США до сих пор обеспечивает 100 % безопасность в Европе!! Свои то танки "Леопарды", фрицы давно продали , а новых так и не купили!! Чем свою жопу будете защищать фрицы??!! Особенной озабоченностью???
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28.12.2020 13:27 Відповісти
Немцы-идиоты.Вашингтон не дает вам никаких указок,он просто обвешал санкциями кацапский проект СП-2.А вот лезть под эти санкции или нет это уже ваш суверенный выбор.
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28.12.2020 13:30 Відповісти
Актуальна карикатура з американського журналу позаминулого століття.
Кацапія тримає за ниточки своїх європейських маріонеток.
Підписано, - Європейський "концерт".
Нічого не змінилося, крім декорацій.

Глава МЗС ФРН Маас про "Північний потік-2": Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо робитимемо все за вказівкою Вашингтона - Цензор.НЕТ 9408
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28.12.2020 15:23 Відповісти
Назло мамці відморозю собі вуха.
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28.12.2020 15:55 Відповісти
Якби у нас був президент можна було б на дипломатичному рівні вести переговори з США про перебазування американської бази з Рамштайн-Мізенбах у Гостомель чи Старокостянтинів наприклад..
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28.12.2020 20:05 Відповісти
не пойму , в Ерманиях тоже есть зебики, бо не помнят, шо совкокремлядь всегда спекулировала углеводородами перед Западом... Хотела стравить евроэкономику с амерской, совкокремлядь начинала отпускать Зап.Евпропе углеводороды дешевле мировых цен. Тогда амер продукция становилась неконкурентноспособной с западноевропейской. А меняла кремлядь вектор в сторону амеров, поднимала цены на энергоносители для Зап.Европы, тогда амерпродукция заполоняла Западную Европу. Вдвойне не пойму германозебика, на кой лях ему сдался нарабсейский, некачественный углеводород, когда норвежский, да и южноазийский (ненарабсейский) углеводород - кечественней и в обилии.
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28.12.2020 20:52 Відповісти
Ты со своим куриными мозгами не допер до сих пор ? А я ж тебе объяснял . Германия хочет стать крупнейшим энергохабом в евросоюзе . Это даст ей возможность влиять на политику ЕС и замолачивать кучу денег . Думаю ты опять не поймешь и будешь преимущества углеводородов обсуждать .
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29.12.2020 05:08 Відповісти
ЕВРЕЙСКИЙ НЕМЕЦ ЗАЩЕБЕТАЛ !)
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29.12.2020 01:00 Відповісти
кричали байден придэ порядок наведэ ? Джо еще с Меркелихой будет делить прибыль от северного потока 2 . наслаждайтесь .
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29.12.2020 05:04 Відповісти
Будет. Если сынка назад в Бурисму не возьмут, точно будет. 78 лет, а нужно успеть нагоношить...
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29.12.2020 06:10 Відповісти
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