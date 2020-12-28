Глава МЗС ФРН Маас про "Північний потік-2": Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо робитимемо все за вказівкою Вашингтона

Берлін не має наміру змінювати свою позицію щодо питання про добудову трубопроводу "Північний потік-2" на тлі підготовлюваного приходу до влади нової адміністрації в США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю агентству dpa, яке наводить його слова в понеділок, 28 грудня.

"Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо під цим буде розумітися, що ми надалі робитимемо все лише так, як цього хоче Вашингтон", - наголосив він.

"Федеральний уряд не змінить свого ставлення до "Північного потоку-2", - зазначив німецький міністр.

Як уточнює агентство dpa, обраний президент США Джозеф Байден, як і чинний глава Білого дому Дональд Трамп, виступає проти будівництва газопроводу. Офіційно демократ поки ніяк не коментував це питання, хоча деякі західні експерти і зауважували, що тема продовжить залишатися "болючою" і після зміни американської адміністрації. У Кремлі зі свого боку висловлювали сподівання, що нове керівництво Сполучених Штатів поставиться до своїх партнерів "з повагою".

За словами Мааса, проблеми, в оцінках яких Вашингтон і Берлін будуть розходитися, залишаться і надалі.

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"Важливо, що ми щодо центральних стратегічних і геополітичних питань дотримуємося єдиної лінії, перебуваємо на одному боці", - резюмував він.

Компанія Nord Stream 2 у грудні відновила прокладання труб у німецькій частині Балтійського моря, а з 15 січня планує розпочати роботи у водах Данії. Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків, залишилося прокласти лише ділянку завдовжки приблихно 160 кілометрів.

Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2), запровадження яких передбачено в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

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Очікується, що нову хвилю обмежень запровадить чинна адміністрація Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 27 грудня назвав санкції проти трубопроводу рейдерською атакою.