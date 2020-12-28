За тиждень вогонь забрав життя пів сотні людей, на водних об'єктах загинули 10, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 21.12 по 27.12) під час пожеж загинуло 50 людей, на водних об'єктах - 10.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, від початку тижня зареєстровано 1 тис. 221 надзвичайну подію. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 36 осіб.

Ліквідовано 941 пожежу, врятовано під час пожеж 32 людини і не допущено знищення вогнем 477 будинків і 48 од. техніки. Під час пожеж загинуло 50 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 913 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 246 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 406 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 10 осіб.

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