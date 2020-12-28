За тиждень вогонь забрав життя пів сотні людей, на водних об'єктах загинули 10, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 21.12 по 27.12) під час пожеж загинуло 50 людей, на водних об'єктах - 10.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників, від початку тижня зареєстровано 1 тис. 221 надзвичайну подію. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 36 осіб.
Ліквідовано 941 пожежу, врятовано під час пожеж 32 людини і не допущено знищення вогнем 477 будинків і 48 од. техніки. Під час пожеж загинуло 50 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 913 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 246 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 406 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 10 осіб.
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Ну хотя бы у европейцев учились
Совести нет - каждую неделю о смертях отчитываться типа «Бог дал - Бог взял»
Давно пора что-то делать с сетями - они старые . О ПЕРЕПАДЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТЯХ ВСЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО МОЛЧАТ , то ли умышленно , то ли специально. Где лаборатории , чтобы сделать независимые проверки ?
ГСЧС реагирует уже на свершившуюся трагедию и не является ее причиной!
Эта служба никому не вливает водку, чтобы пьяные курили в постелях, сами шли ловить рыбу, или даже купаться зимой, совершенно не думая головой о своей жизни.
ВЫ ПРО ПЕРЕПАДЫ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ЗНАЕТЕ ? Почему гсчс до сих пор раком Ахметова не поставил и других поставщиков?
3. Основними завданнями ДСНС є:
1) реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;
2) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;
Штрих коды ставят на всех скрутках
А в Украине контроль не выгоден прежде всего олигархам , бо тогда больше половины ЧП будут за их счёт . Вот и горят дома от бардака в сетях и перенапряжений.