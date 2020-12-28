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Новини Пожежі в Україні
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За тиждень вогонь забрав життя пів сотні людей, на водних об'єктах загинули 10, - ДСНС

За тиждень вогонь забрав життя пів сотні людей, на водних об'єктах загинули 10, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 21.12 по 27.12) під час пожеж загинуло 50 людей, на водних об'єктах - 10.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, від початку тижня зареєстровано 1 тис. 221 надзвичайну подію. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 36 осіб.

Ліквідовано 941 пожежу, врятовано під час пожеж 32 людини і не допущено знищення вогнем 477 будинків і 48 од. техніки. Під час пожеж загинуло 50 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 913 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 246 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 406 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 10 осіб.

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Автор: 

пожежа (4342) ДСНС (5127) вода (1180)


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Блин, сколько ещё будет продолжаться эта не профессиональная работа ГСЧС ?

Ну хотя бы у европейцев учились
Совести нет - каждую неделю о смертях отчитываться типа «Бог дал - Бог взял»
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28.12.2020 10:20 Відповісти
Украину опустили уже ниже стран Африки в вопросах технобезопасности , потому что у власти не специалисты , а уклонисты
Давно пора что-то делать с сетями - они старые . О ПЕРЕПАДЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТЯХ ВСЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО МОЛЧАТ , то ли умышленно , то ли специально. Где лаборатории , чтобы сделать независимые проверки ?
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28.12.2020 10:29 Відповісти
В первую очередь, виноваты сами погибшие, в большинстве случаев.
ГСЧС реагирует уже на свершившуюся трагедию и не является ее причиной!
Эта служба никому не вливает водку, чтобы пьяные курили в постелях, сами шли ловить рыбу, или даже купаться зимой, совершенно не думая головой о своей жизни.
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28.12.2020 10:39 Відповісти
Эта служба не работает так , как работают в Европе
ВЫ ПРО ПЕРЕПАДЫ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ЗНАЕТЕ ? Почему гсчс до сих пор раком Ахметова не поставил и других поставщиков?
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28.12.2020 10:57 Відповісти
Может Вы и правы. Оказывается, что в функции ГСЧС входит:
3. Основними завданнями ДСНС є:

1) реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;
2) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;
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28.12.2020 11:22 Відповісти
У нас в Словакии , если снять крышечку выключателя - стоит под ней штрих-код и никто кроме лицинзировангого электрика не может в то соединение лезьть
Штрих коды ставят на всех скрутках
А в Украине контроль не выгоден прежде всего олигархам , бо тогда больше половины ЧП будут за их счёт . Вот и горят дома от бардака в сетях и перенапряжений.
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28.12.2020 11:30 Відповісти
 
 