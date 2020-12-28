Із 1 січня оклади вчителів збільшаться на 20%. Підготовлено законопроєкт про соцгарантії для педагогів в разі захворювання на коронавірус, - Шкарлет
З 1 січня 2021 року посадові оклади педагогів збільшаться на 20%. Передбачається також збільшення зарплати медичним працівникам, задіяним в установах освіти.
Порівняно з 1 квітня 2020 року, станом на 1 грудня 2021 року збільшення становитиме 30%. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв'ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
Сергій Шкарлет розповів, що МОН підготувало законопроєкт щодо соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам у разі захворювання на коронавірус. "Ця пропозиція погоджена і ми чекаємо від Пезидента внесення її до Парламенту. Я думаю, що коли Парламент запрацює, Президент внесе цю пропозицію", – підкреслив міністр.
Окрім того, Сергій Шкарлет повідомив, що розроблено проєкт постанови Уряду, яким передбачається збільшити зарплати медичним працівникам закладів освіти на 20%. Він надісланий на погодження до центральних органів виконавчої влади.
"Із профспілками абсолютно тісна взаємодія щодо поступового збільшення коштів на оплату праці", – наголосив Міністр.
Також Сергій Шкарлет розповів, що бюджет освіти на 2021 рік у першому читанні був найбільшим із 2012 року.
"Ми отримали плюс 50-100% за всіма показниками, статтями й субвенціями. Ті скорочення, які відбулись між першим і другим читанням, залежать не від того, що в нас забрали кошти. А від того, що збільшення мінімальної заробітної плати з 1 липня було перенесено на 1 грудня. Тобто це операційна різниця. В освіти майже нічого не забрали. Забрали 500 мільйонів, тобто капітальні видатки. Але я впевнений, що впродовж 2021 року зможемо дещо надолужити, певним чином перерозподілити бюджет, і ми за це будемо боротися", – наголосив Міністр освіти і науки України.
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и сравнивает бюджет с 2012 г. Красавчик, еще бы с 1913 сравнил как его учителя
Не ту специальность я выбрал...
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