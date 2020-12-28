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Із 1 січня оклади вчителів збільшаться на 20%. Підготовлено законопроєкт про соцгарантії для педагогів в разі захворювання на коронавірус, - Шкарлет

Із 1 січня оклади вчителів збільшаться на 20%. Підготовлено законопроєкт про соцгарантії для педагогів в разі захворювання на коронавірус, - Шкарлет

З 1 січня 2021 року посадові оклади педагогів збільшаться на 20%. Передбачається також збільшення зарплати медичним працівникам, задіяним в установах освіти.

Порівняно з 1 квітня 2020 року, станом на 1 грудня 2021 року збільшення становитиме 30%. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв'ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Сергій Шкарлет розповів, що МОН підготувало законопроєкт щодо соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам у разі захворювання на коронавірус. "Ця пропозиція погоджена і ми чекаємо від Пезидента внесення її до Парламенту. Я думаю, що коли Парламент запрацює, Президент внесе цю пропозицію", – підкреслив міністр.

Також читайте: Кабмін перерозподілив 51 млн грн освітньої субвенції на зарплати педагогам, - Міносвіти

Окрім того, Сергій Шкарлет повідомив, що розроблено проєкт постанови Уряду, яким передбачається збільшити зарплати медичним працівникам закладів освіти на 20%. Він надісланий на погодження до центральних органів виконавчої влади.

"Із профспілками абсолютно тісна взаємодія щодо поступового збільшення коштів на оплату праці", – наголосив Міністр.

Також Сергій Шкарлет розповів, що бюджет освіти на 2021 рік у першому читанні був найбільшим із 2012 року.

"Ми отримали плюс 50-100% за всіма показниками, статтями й субвенціями. Ті скорочення, які відбулись між першим і другим читанням, залежать не від того, що в нас забрали кошти. А від того, що збільшення мінімальної заробітної плати з 1 липня було перенесено на 1 грудня. Тобто це операційна різниця. В освіти майже нічого не забрали. Забрали 500 мільйонів, тобто капітальні видатки. Але я впевнений, що впродовж 2021 року зможемо дещо надолужити, певним чином перерозподілити бюджет, і ми за це будемо боротися", – наголосив Міністр освіти і науки України.

Автор: 

Міносвіти (1415) вчитель (398) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+5
О! 4800$ это уже не плохо!
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28.12.2020 10:13
+3
Не питайте иллюзий. Этого пассажира не хотят видеть министром образования, потому что он по сути гопник как и многие другие министры.... Его задача сейчас налапшать что он что то там повысит, что бы успокоились учителя.... Через месяц-два, когда все успокоится и он закрепится в министерском кресле, выбирая очередной внедорожник премиум класса, он заявит что в это нелегкое время нет возможности что то повышать.... Терпите и хорошего всем настроения!
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28.12.2020 10:21
+2
Біля 60-70% педагогів вже перехворіли, а ці ідіоти тількі щось розробляють. Тормоза брехливі!
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28.12.2020 11:01
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О! 4800$ это уже не плохо!
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28.12.2020 10:13 Відповісти
Это даже можно сказать ...хорошо...
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28.12.2020 11:00 Відповісти
Їм підвищать оклад саме у день першого січня, коли ніхто не працює. А четвертого січня - знизять взад.
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28.12.2020 12:28 Відповісти
Із 1 січня оклади вчителів збільшаться на 20%. Підготовлено законопроєкт про соцгарантії для педагогів в разі захворювання на коронавірус, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4482
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28.12.2020 10:14 Відповісти
так как сумма зарлаты не указана, значит она составит 4000$ как и обещал ВЕЛИКИЙ ЗЕ!!!!!!!!!
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28.12.2020 10:14 Відповісти
Не питайте иллюзий. Этого пассажира не хотят видеть министром образования, потому что он по сути гопник как и многие другие министры.... Его задача сейчас налапшать что он что то там повысит, что бы успокоились учителя.... Через месяц-два, когда все успокоится и он закрепится в министерском кресле, выбирая очередной внедорожник премиум класса, он заявит что в это нелегкое время нет возможности что то повышать.... Терпите и хорошего всем настроения!
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28.12.2020 10:21 Відповісти
мин образования говорит об увеличении з\п медикам. Прикольно.
и сравнивает бюджет с 2012 г. Красавчик, еще бы с 1913 сравнил как его учителя
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28.12.2020 10:39 Відповісти
Этот красавчик как обычно умалчивает о том что бюджет в гривнах...а курс доллара в 2012-м...и в 2021-м как бы немного разный....ну примерно в четыре раза разный...и я очень сомневаюсь что бюджет 2021-го года больше в четыре раза чем бюджет 2012-го...
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28.12.2020 11:03 Відповісти
Біля 60-70% педагогів вже перехворіли, а ці ідіоти тількі щось розробляють. Тормоза брехливі!
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28.12.2020 11:01 Відповісти
Похоже ребята к весне собрались на выжод!
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28.12.2020 11:08 Відповісти
ржу не могу.
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28.12.2020 12:33 Відповісти
Учителя с 1 января:

Із 1 січня оклади вчителів збільшаться на 20%. Підготовлено законопроєкт про соцгарантії для педагогів в разі захворювання на коронавірус, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2212
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28.12.2020 12:57 Відповісти
4000$ +20%= 4800$
Не ту специальность я выбрал...
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28.12.2020 13:07 Відповісти
Ось який рівень освіти нам нав'язується доброхотами - від збирання лего до дипломованих ідіотів. Наприклад віршики з книжки "Абетка натураліста" для дошкільнят
Їжачок не винуватий
Сам Іванко вийшов з хати
В кайфі після косячка
Голий сів на їжачка,

Гомілку собі перебила
Гніда сивочола кобила.
Гаврило погнав на бар'єр -
Болить в неї ніжка тепер.

Дві миші, голодні і люті,
Прогризли дірки в парашуті.
Даремно десантник Денис
Сьогодні стрибатиме вниз.
Екзотичний страус ему
Ущипнув за тім'я Емму.
Емма страусу за це
Вщент розгепала яйце.
Є! - Єгор усім гука.
Він спіймав таки шпака.
В школі чучел цілий ряд -
Буде новий експонат.
Жерла гусінь деревце,
Наче ненажера.
Та голівку їй за це
Відкрутив Валера.
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28.12.2020 13:58 Відповісти
 
 