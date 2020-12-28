Переговори в нормандському форматі зайшли в глухий кут, - Разумков

Переговори в нормандському форматі про завершення війни Росії проти України і деокупацію зайшли в глухий кут.

Так вважає голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Спікер вважає, що парламент може допомогти з тим, щоб знайти вихід з патової ситуації.

"Я все-таки сподіваюся, ми зможемо вийти з цього глухого кута, який ми спостерігаємо на рівні нормандського формату", - висловив він сподівання.

За його словами, те, що війна не завершена за минулий рік, - це "проблема не України, а одного, іншого парламентера, позиція якого досить деструктивна як в ТКГ, так і в нормандському форматі: я маю на увазі Росію".

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"У цьому плані також парламент буде готовий приєднатися", - підкреслив він.