Переговори в нормандському форматі зайшли в глухий кут, - Разумков
Переговори в нормандському форматі про завершення війни Росії проти України і деокупацію зайшли в глухий кут.
Так вважає голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Спікер вважає, що парламент може допомогти з тим, щоб знайти вихід з патової ситуації.
"Я все-таки сподіваюся, ми зможемо вийти з цього глухого кута, який ми спостерігаємо на рівні нормандського формату", - висловив він сподівання.
За його словами, те, що війна не завершена за минулий рік, - це "проблема не України, а одного, іншого парламентера, позиція якого досить деструктивна як в ТКГ, так і в нормандському форматі: я маю на увазі Росію".
"У цьому плані також парламент буде готовий приєднатися", - підкреслив він.
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Пёрднуть ты конечно пёрднул, но вот брызг как-то маловато!
Даю подсказку - Порох не просто разрушил патриотичный дух, он по приказу Путина специально уничтожал добровольцев огнём градов!
Я вказав тобі єдине твоє вірне місцезнахоження, щоб я не чув більше твого, бот, паскудного дзявкотіння. Второпав?
ты тут каким боком? ты пастух рады а не министр иностранных дел и не начальник ОПы.
Нарешті хоч хтось із владних зебілів згадав про козлостан , як про сторону конфлікту . .
Все всё понимают, но их положение обязывает говорить благоглупости!
НедоРазумков - VIP-версия тупаря обычного.