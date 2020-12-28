За добу у МВС виявили 255 випадків COVID-19, більшість у Запорізькій і Миколаївській областях

За вихідні на коронавірус захворіли 383 правоохоронці. За добу виявлено 255 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Наразі найбільша кількість інфікованих правоохоронців за добу виявили в Запорізькій і Миколаївській областях.

З початку пандемії на COVID-19 захворіли 28 973 співробітників МВС 28 045 осіб одужали, 95 правоохоронців померли.

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