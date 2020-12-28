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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у МВС виявили 255 випадків COVID-19, більшість у Запорізькій і Миколаївській областях

За добу у МВС виявили 255 випадків COVID-19, більшість у Запорізькій і Миколаївській областях

За вихідні на коронавірус захворіли 383 правоохоронці. За добу виявлено 255 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Наразі найбільша кількість інфікованих правоохоронців за добу виявили в Запорізькій і Миколаївській областях.

З початку пандемії на COVID-19 захворіли 28 973 співробітників МВС 28 045 осіб одужали, 95 правоохоронців померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про зменшення обсягів ПЛР-тестування: Почали застосовувати тести на антиген

Автор: 

карантин (18172) МВС (3505) Правоохоронні органи (2708) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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в МВД ясно.....а почему скрывают сколько болеет библиотекарей , пожарных,киномехаников,визажистов и т.д.
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28.12.2020 10:55 Відповісти
В тих мєнтовках оргії-корпоративи відбуваються ?
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28.12.2020 11:03 Відповісти
 
 