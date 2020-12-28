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У 2021 році в Україні запустять 60 систем зважування авто в русі, - Азархіна

У 2021 році в Україні запустять 60 систем зважування авто в русі, - Азархіна

На українських дорогах у 2021 році планують встановити 60 систем зважування авто в русі.

Про це повідомила в ефірі "Громадського радіо" керівниця команди підтримки реформ при Укравтодорі Олександра Азархіна, передає Цензор.НЕТ.

"У нас на дорогах працює також система зважування у русі, ще є стаціонарні ваги, на яких зважує Укртрансбезпека. Зараз запущено 6 таких систем, ще приблизно 50 сумарно будуть запущені. Загалом мережа складатиметься із 60 систем зважування в русі. Інформація, яка надходить з ваг, надається Укртрансбезпеці, але поки не налаштовано систему, щоб це були автоматичні штрафи", – каже Азархіна.

Також читайте: "Укравтодор" спростував, що дороги "Великого будівництва" стануть платними: В Україні немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів траси

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авто (6193) дороги (3066) Укравтодор (1200) машина (35)


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улыбнуло!!в цивилизованных странах вопрос перегруза уже давно вышел из обихода как таковой!!что значит ,,стационарные??"КАРЛ!! распил чистой воды!!в мире есть система исключающая этот вопрос как таковой.на крайняк компактные мобильные (стели за несколько минут где угодно и контролируй сколько угодно за теже несколько минут убрал и увёз)всё просто но нет!! надо ,,стационарный" рядом пост!! охрану!! и все прочие атрибуты!!,,наведения серьёзности и ужаса!!"
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28.12.2020 11:11 Відповісти
Автоматично відключається запалення при перегрузі.
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28.12.2020 11:29 Відповісти
если бы эти упыри не имели права останавливать "чтоб порешать" через неделю ни одной перегруженной машины небылоб. а тут на закупку, ярд, на организацию ярд и тд. а в казну .....уй. вот и возят по 40-50 тонн
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28.12.2020 11:53 Відповісти
это двоюродная сестра Арахмии ?
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28.12.2020 11:17 Відповісти
У нас городе полицейские определяют перегруз методом научного взгляда ну и что
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28.12.2020 11:29 Відповісти
а штрафы будут как за превышение скорости? автоматически? или отдадут на рассмотрение какого то упыря?
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28.12.2020 11:48 Відповісти
Потоки машин пойдут другими дорогами.
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28.12.2020 12:00 Відповісти
 
 