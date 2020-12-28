У 2021 році в Україні запустять 60 систем зважування авто в русі, - Азархіна

На українських дорогах у 2021 році планують встановити 60 систем зважування авто в русі.

Про це повідомила в ефірі "Громадського радіо" керівниця команди підтримки реформ при Укравтодорі Олександра Азархіна, передає Цензор.НЕТ.

"У нас на дорогах працює також система зважування у русі, ще є стаціонарні ваги, на яких зважує Укртрансбезпека. Зараз запущено 6 таких систем, ще приблизно 50 сумарно будуть запущені. Загалом мережа складатиметься із 60 систем зважування в русі. Інформація, яка надходить з ваг, надається Укртрансбезпеці, але поки не налаштовано систему, щоб це були автоматичні штрафи", – каже Азархіна.

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