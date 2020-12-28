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Новини
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За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб. ІНФОГРАФІКА

За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб. ІНФОГРАФІКА

Протягом 2020 року контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб, троє з яких - при спробі здійснення диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Агента ФСБ РФ, який мав підірвати сховище з аміаком на території ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот", засуджено до 10 років ув’язнення. Вирок у вигляді позбавлення волі на 12 років отримали двоє громадян, які за завданням так званого "ЦСО МДБ ДНР" брали участь у вчиненні теракту в Донецькій області. Ще один агент ФСБ був затриманий на Луганщині. Він намагався передати іноземній стороні секретну документацію щодо розробленого оборонною промисловістю України ракетного комплексу "Нептун"", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього зазначається, що агентура спецслужб РФ була виявлена в органах державної влади та серед правоохоронців: колишній генерал-майор СБУ, посадовець одного з міністерств тощо. На території Херсонської та Волинської областей контррозвідка СБУ викрила цілі агентурні мережі. Першою керувала експрацівниця облдержадміністрації, а члени другої збирали інформацію про військові об’єкти регіону.

Дивіться також: У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС. ФОТОрепортаж

Загалом у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної та диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.

За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб 01
За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб 02

Упродовж року також набули чинності 92 вироки, у тому числі 30 за державну зраду і 20 за терористичну діяльність.

Також підкреслюється, що задокументовано порушення норм міжнародного права та достроково припинено акредитації 5 іноземних дипломатів.

Окрім того, контррозвідка СБУ активно працювала у сфері охорони державної таємниці: у 111 випадках скасовано допуск до неї, 125 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Також викрито 289 фактів іноземного громадянства серед представників органів влади.

.За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб 03
За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб 04
За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб 05

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12863) шпигунство (999) диверсія (352)


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Топ коментарі
+10
Шушару вы всякую задержали а основные резиденты типа Медведчуков ,Шуфричей,Бойко ,Рабиновечей сидят себе спокойно совсем не там где должны сидеть и ржут над вами до колик в животах ....
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28.12.2020 10:51
+9
На Банковій і Грушевського,агент на агентові та агентом погоняє !!!)))
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28.12.2020 10:52
+6
ещё 5-тая сеть осталась - в ОП дерьмак и зеля.....
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28.12.2020 10:52
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Шушару вы всякую задержали а основные резиденты типа Медведчуков ,Шуфричей,Бойко ,Рабиновечей сидят себе спокойно совсем не там где должны сидеть и ржут над вами до колик в животах ....
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28.12.2020 10:51 Відповісти
чем ты недовольная мурзилка? выбрала ишака, ну и радуйся))) или ты думала, что шавка, которая развлекала Шуфричей,Бойко ,Рабиновечей в банях, терла им спинку, будет их прессовать? ну ты и лошара....
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28.12.2020 11:07 Відповісти
Точно знаєте, хто за кого голосував ?
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28.12.2020 12:18 Відповісти
Он ещё и не такое может поведать на днях оно сообщило,что у него особняк в Крыму есть подозрения ,что это Ласточкино Гнездо ...
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28.12.2020 12:36 Відповісти
завидуешь *****))) 200м/кв далеко не особняк. твоя ластачкина по сравнению с теми, что рядом, сарай. это для тебя совдеплоха, потное гнездо шедевр. тебя быдло73 к приличному дому не подпустят на километр.
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28.12.2020 14:00 Відповісти
Всего 200 какая-то маленькая психушка от халепа и придурков уплотнили ...
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28.12.2020 16:07 Відповісти
А при Барыге вся эта публика сидела на нарах ну ты *** и дурак ,иди долечивайся ...
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28.12.2020 12:33 Відповісти
ты походу влюбилась в какого то барыгу...голосовало за новые хари, получило Медведчуков ,Шуфричей,Бойко ,Рабиновечей. какого ты #уя дырявый кукарекаешь! чем ты недовольная?
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28.12.2020 14:04 Відповісти
Это лишнее то что ты идиот и так понятно...
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28.12.2020 16:04 Відповісти
Баканов обнімається з Медведчуком, ходить на сімейні свята Суркісів, де збирається вся резидентура РФії - це мабуть щоб приспати пильність ворогів. А ще для більшої переконливості арештовують ветеранів і волонтерів. Хитрий план
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28.12.2020 11:25 Відповісти
Есть еще Ермак и Портнов, функционирует "Россотрудничество", а Киево-Печерская и Почаевскоя лавры являются легализоваными резидентурами. Это только верхушка айсберга.
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28.12.2020 11:59 Відповісти
Да ещё за 💰💰💰 бабы Бени и его 🤢🤡🤥марионетки зомбируются лохторат 73% 🐏🐑на Г+Г , мертвечука - мураева-гниды «наш» , 112 … «Интер «
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28.12.2020 13:32 Відповісти
На Банковій і Грушевського,агент на агентові та агентом погоняє !!!)))
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28.12.2020 10:52 Відповісти
ещё 5-тая сеть осталась - в ОП дерьмак и зеля.....
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28.12.2020 10:52 Відповісти
Кроме того, контрразведка СБУ активно работала в сфере охраны государственной тайны: в 111 случаях отменен допуск к ней, 125 человек привлечены к административной ответственности. Также разоблачены 289 фактов иностранного гражданства среди представителей органов власти Источник: https://censor.net/ru/n3239360\\\\\\\\\\\

Бабланоф - наш следующий президент! Слово Бокланову!!
и так обменяют как всегда. реальных террористов на всяких гадь и Сравчен.Ко
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28.12.2020 10:54 Відповісти
Та ні, просто відпустять на волю, як Гадю і її подєльніка, Єфремова, Штепу і ще сотні невідомих нам персонажів.
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28.12.2020 11:27 Відповісти
Неужели Мертвечука задержали.
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28.12.2020 10:55 Відповісти
Пресекла и задержала бы больше если бы не Баканов, личный охранник Коломойского: СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский. На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело/ СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте" .03.12.20 / Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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28.12.2020 10:56 Відповісти
Штирлицов плешивого хмыря Мавзолея в Мире больше чем все население самой РАБссии... За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб - Цензор.НЕТ 8167
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28.12.2020 11:01 Відповісти
садо-мазо-альтруізм ...
Най Альберт про свою службу розкаже ...
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28.12.2020 12:20 Відповісти
Первое фото- ракета 125-го комплекса. Каким краем к теме?
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28.12.2020 11:04 Відповісти
Пока в Украине беспрепятственно и масштабно действует самый высокооплачиваемый путинский MEGA-VIP-резидент Медведчук со своею разветвлённой сетью агентов влияния "ОПЗЖ", массированной медиапропагандой и т.д., и т.п.; все хвалёные-перехвалёные потуги Бакланов Бакланова "СБУ" - "детский лепет на ЗЕлёной лужайке"®.
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28.12.2020 11:10 Відповісти
Допоки Єрмак на саободі нічого агентурі кремля не загрожує.
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28.12.2020 11:14 Відповісти
Хапайте їх в буфеті ВР там їх дохрена.
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28.12.2020 11:33 Відповісти
Сколько из задержанных получили реальные сроки наказания, или меняем таксистов на маршрутчиков?
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28.12.2020 11:34 Відповісти
Розказують про всякі дрібязкові або склепані справи. Чому мовчите про справу вагнерівців, інші провалені спецоперації, зашквари своїх високопосадовців, які мають статки як у мільярдерів, про роботу на Каломойського, замовні справи із ОПи і т.д. Щось не відчуваю гордості за нашу держбезпеку
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28.12.2020 11:34 Відповісти
какие то сроки не реальные.10 лет за терроризм? кацапня по 25 впаивают ни за *ер собачий.
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28.12.2020 14:53 Відповісти
Это очень мало! Сбу, неприлично мало!
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29.12.2020 00:32 Відповісти
хорошо.
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29.12.2020 05:15 Відповісти
 
 