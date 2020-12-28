За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб. ІНФОГРАФІКА

Протягом 2020 року контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб, троє з яких - при спробі здійснення диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Агента ФСБ РФ, який мав підірвати сховище з аміаком на території ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот", засуджено до 10 років ув’язнення. Вирок у вигляді позбавлення волі на 12 років отримали двоє громадян, які за завданням так званого "ЦСО МДБ ДНР" брали участь у вчиненні теракту в Донецькій області. Ще один агент ФСБ був затриманий на Луганщині. Він намагався передати іноземній стороні секретну документацію щодо розробленого оборонною промисловістю України ракетного комплексу "Нептун"", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього зазначається, що агентура спецслужб РФ була виявлена в органах державної влади та серед правоохоронців: колишній генерал-майор СБУ, посадовець одного з міністерств тощо. На території Херсонської та Волинської областей контррозвідка СБУ викрила цілі агентурні мережі. Першою керувала експрацівниця облдержадміністрації, а члени другої збирали інформацію про військові об’єкти регіону.

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Загалом у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної та диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.





Упродовж року також набули чинності 92 вироки, у тому числі 30 за державну зраду і 20 за терористичну діяльність.

Також підкреслюється, що задокументовано порушення норм міжнародного права та достроково припинено акредитації 5 іноземних дипломатів.

Окрім того, контррозвідка СБУ активно працювала у сфері охорони державної таємниці: у 111 випадках скасовано допуск до неї, 125 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Також викрито 289 фактів іноземного громадянства серед представників органів влади.

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