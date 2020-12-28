Для подолання епідемії COVID в Україні необхідно вакцинувати 30 млн громадян, - Нацакадемія наук

Щоб подолати епідемію коронавірусу в Україні, потрібно провести вакцинацію приблизно 30 мільйонів осіб. При цьому вакцинацію населення потрібно провести до кінця 2021 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вакцинації 20 млн українців протягом наступних двох років буде недостатньо, щоб подолати епідемію.

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"Я вважаю, що треба було би провакцинувати приблизно 30 мільйонів осіб. Також я переконаний, що два чи півтора роки - занадто довго. Треба докласти максимум зусиль для більш повної - 30-35 мільйонів громадян України - і вчасної вакцинації, завершити її до кінця 2021 року", - зазначив Комісаренко.

Науковець додав, що також важливим є якість вакцини, яка буде використовуватися в країні.