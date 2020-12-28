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Новини Коронавірус і карантин
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Для подолання епідемії COVID в Україні необхідно вакцинувати 30 млн громадян, - Нацакадемія наук

Для подолання епідемії COVID в Україні необхідно вакцинувати 30 млн громадян, - Нацакадемія наук

Щоб подолати епідемію коронавірусу в Україні, потрібно провести вакцинацію приблизно 30 мільйонів осіб. При цьому вакцинацію населення потрібно провести до кінця 2021 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вакцинації 20 млн українців протягом наступних двох років буде недостатньо, щоб подолати епідемію.

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"Я вважаю, що треба було би провакцинувати приблизно 30 мільйонів осіб. Також я переконаний, що два чи півтора роки - занадто довго. Треба докласти максимум зусиль для більш повної - 30-35 мільйонів громадян України - і вчасної вакцинації, завершити її до кінця 2021 року", - зазначив Комісаренко.

Науковець додав, що також важливим є якість вакцини, яка буде використовуватися в країні.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
30 миллионов...да на 200 долларов....неплохо так оманский офшор наполнится...
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28.12.2020 11:05
+3
Это и дураку ясно, если в Украине 30 млн проживает.
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28.12.2020 11:04
+3
Надо с нацакадемии и начать вакцинирование - если не вымрут, значит вакцина годная.
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28.12.2020 11:13
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Это и дураку ясно, если в Украине 30 млн проживает.
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28.12.2020 11:04 Відповісти
Академіки не беруть в розрахунок мутації коронавірусу і логістику, що показує вкрай низький рівень прогнозів українських науковців і взагалі низький рівень української науки. Розроблені вакцини, будуть поступати в Україну партіями значно меншими ніж 30 млн. доз і вакцина буде формувати імунитет тільки на певний час - 2-3 місяці, до того ж вакцина не має 100% ефективність. Поки буде вакциновано 30 млн. українців одночасно (в межах до 8 місяців після вакцинації) пройде не один місяць, а може такого взагалі ніколи не станеться, бо немає таких ресурсів у країни - підтримувати 30 млн. людей з терміном вакцинації до 8 місяців. Поки будуть вакцинуватись 30 млн. громадян, раніше вакциновані будуть потребувати нової вакцинації і так по колу. Момент з одночасно вакцинованими 30 млн. громадян може не наступити ніколи і взагалі чи потрібно це для подолання епідемії? На мій погляд не потрібно! Потрібно ввести медичну сертифікацію здоров'я для тих громадян які перебувають в громадському просторі і підтримувати рівень ефективної вакцинації тільки в цих групах ризику - громадян які користуються громадським транспортом та відвідують або працюють в громадських місцях (медики, продавці, правоохоронці, сфера послуг, громадський транспорт, кур'єри, виробництва, офіси). Якщо правильно сформулювати стратегію вакцинації і ввести медичну сертифікацію, то ми отримаємо значні результати вже від перших мільйонів вакцинованих громадян!
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28.12.2020 11:43 Відповісти
Потрібно ввести медичну сертифікацію здоров'я - свІт вакцинує , а дурак сертифікує
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28.12.2020 13:03 Відповісти
Без медичної сертифікації неможливо відсіяти вакцинованих від невакцинованих і зміст вакцинації втрачається. Якщо є медична сертифікація здоров'я, то в сертифікаті здоров'я вказуються результати ПЛР тестів та проведення вакцинації і можна пускати людей в транспорт тільки з діючим сертифікатом, тільки тих хто має свіжий негативний ПЛР тест. А без сертифікації вакцинація втрачає сенс. Ну хто буде вакцинуватись якщо ніхто не перевіряє?
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28.12.2020 13:07 Відповісти
хто вакцинує,той і рахує,
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28.12.2020 13:32 Відповісти
Вакцинація в Україні це буде процес заробляння грошей ніж протиепідемічний захід. Для того щоб вакцинація була протиепідемічним заходом, вона має працювати в парі з ефективним виявленням коронавірусної інфекції - масовим тестуванням населення, щоб знати хто вже має імунітет, бо недавно перехворів, а хто не має і кого потрібно вакцинувати, щоб знати хто більше хворіє на коронавірус, в яких регіонах, які верстви населення, представники яких професій! В Україні через абсолютну бездіяльність МОЗ і непрофесійну політику влади досі не проводились жодні масові тестування, ані по регіонам, ані по верствам населення, ані по певним групам ризику! Навіть тестування медиків в Україні фальсифіковане, бо немає жодних достовірних даних, медики не отримують на руки результати своїх ПЛР тестів, отже говорити що якесь тестування медиків відбувається ми не можемо! Самі медики не знають хто проводить дослідження, за якою методикою, де саме і які результати! Тобто ми маємо повний паралич медицини та влади як такої і поки ми не виведемо владу та медицину з коматозу ніякі вакцинації не дадуть жодних результатів!
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28.12.2020 13:43 Відповісти
Вченый жэж.
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28.12.2020 14:48 Відповісти
30 миллионов...да на 200 долларов....неплохо так оманский офшор наполнится...
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28.12.2020 11:05 Відповісти
и чем вакцинировать то? Самой дешманской астро зенекой смешанной с кацапским спутником? Сомнительное мероприятие...
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28.12.2020 11:09 Відповісти
Дайош к 2050!
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28.12.2020 11:12 Відповісти
Надо с нацакадемии и начать вакцинирование - если не вымрут, значит вакцина годная.
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28.12.2020 11:13 Відповісти
Бажано десятикратною дозою "Спутніка" - адже таких "феєричних науковців" необходно берегти !
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28.12.2020 12:44 Відповісти
"Для подолання епідемії COVID в Україні необхідно вакцинувати 30 млн громадян, - Нацакадемія наук"- вистачить кілька тисяч ,з центра Києва решту кретинів спішно переобуються в польоті.
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28.12.2020 11:16 Відповісти
Вряд ли 30 млн есть человек..
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28.12.2020 11:17 Відповісти
Даже если есть. Все ли предоставят свою тушку? Но закупить надо и побольше...
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28.12.2020 11:40 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26066320.html Конспирология - классная штука. При условии, что вы не будете её проверять.

Для подолання епідемії COVID в Україні необхідно вакцинувати 30 млн громадян, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 2760

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1330139790681951&id=100010578281118 Alex Noinets : "Китайская биологическая лаборатория в Ухане" принадлежит Компартии Китая и находится под управлением Китайской академии наук.
Называется она при этом конечно же не "Китайская биологическая лаборатория в Ухане", а "Уханьский институт вирусологии".
Чтобы это узнать, достаточно трёх минут в википедии.

Также замечу, что Pfizer - первая по величине в мире фармацевтическая компания, а Glaxo - вторая. Поэтому Пфайзер конечно же НЕ принадлежит Глаксо.
А что касается самой Пфайзер, то она управляется советом директоров, а не фондами БлэкРок. БлэкРок - один из акционеров, с пакетом всего лишь 2,66%.

БлэкРок же, конечно же, крупнейшая инвестиционная компания в мире. Но управляет она не третью мирового капитала (что вообще такое "мировой капитал", это из Незнайки на Луне, что ли?), а 4,65 триллионов долларов из 76,7 триллионов долларов общего пакета активов под управлением всех инвестиционных компаний мира. То есть не треть, а 6% и не от всех капиталов в мире, а только тех, что в управлении инвестиционных компаний.

Но мы имеем дело с "экспертом-криминалистом телеканала СТБ". Поэтому так легко не отделаемся.

Для подолання епідемії COVID в Україні необхідно вакцинувати 30 млн громадян, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 3224

З.Ы. Бред на скриншоте гуляет по сети уже пару месяцев, и в целом он очень полезен - позволяет быстро вычислять легковерных идиотов.
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28.12.2020 11:28 Відповісти
"Для преодоления эпидемии COVID в Украине необходимо вакцинировать 30 млн граждан" - https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/naselenie-ukrainy-37-millionov-chelovek-du-363722/ Население Украины сократилось до 37 миллионов человек , а в 1994-м году было 52 миллиона. Кто 15 миллионов украинцев ликвидировал?
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28.12.2020 11:40 Відповісти
не вижу проблем, н7а рынке столько вакцин выбирай любую да вакцинируй страну.
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28.12.2020 11:41 Відповісти
Нужно и фактически провакцинируют - две большие разницы. Провакцинируются лишь, кто имеет бабки заплатить за это в частной клинике. Государство на шарика вакцинировать не будет. На крайняк - завезут для понтов шмурдяк "Спутник".
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28.12.2020 11:54 Відповісти
Где эпидемиологи,вирусологи, инфекционисты. Три за три против. И диспут. Это мероприятие сбережет уйму денег и консенсу будет пт этому вопросу. А то только ляшко-санитар и эмферное нану . Дурь каждого должна быть видна. Хватит издеваться шарлатанам
захватившим власть.
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28.12.2020 12:38 Відповісти
... необходимо вакцинировать 30 млн граждан - из 26 млн оставшихся после покращення
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28.12.2020 13:10 Відповісти
Будут всех подряд ловить на улице ...?
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28.12.2020 13:35 Відповісти
Будуть ходить як при голодоморі буксирні бригади і колоти плебеїв?
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28.12.2020 13:52 Відповісти
у мене як і у багатьох інших нема бажання вакцінуватися, не знамо чим, кому потрібно, а саме депутатам , працівникам мозу,кабміну, прокурорам ,суддям правоохоронцям і насамперед ОП, а я поспостерігаю за ними
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28.12.2020 17:54 Відповісти
 
 