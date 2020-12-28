Для подолання епідемії COVID в Україні необхідно вакцинувати 30 млн громадян, - Нацакадемія наук
Щоб подолати епідемію коронавірусу в Україні, потрібно провести вакцинацію приблизно 30 мільйонів осіб. При цьому вакцинацію населення потрібно провести до кінця 2021 року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що вакцинації 20 млн українців протягом наступних двох років буде недостатньо, щоб подолати епідемію.
"Я вважаю, що треба було би провакцинувати приблизно 30 мільйонів осіб. Також я переконаний, що два чи півтора роки - занадто довго. Треба докласти максимум зусиль для більш повної - 30-35 мільйонів громадян України - і вчасної вакцинації, завершити її до кінця 2021 року", - зазначив Комісаренко.
Науковець додав, що також важливим є якість вакцини, яка буде використовуватися в країні.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1330139790681951&id=100010578281118 Alex Noinets : "Китайская биологическая лаборатория в Ухане" принадлежит Компартии Китая и находится под управлением Китайской академии наук.
Называется она при этом конечно же не "Китайская биологическая лаборатория в Ухане", а "Уханьский институт вирусологии".
Чтобы это узнать, достаточно трёх минут в википедии.
Также замечу, что Pfizer - первая по величине в мире фармацевтическая компания, а Glaxo - вторая. Поэтому Пфайзер конечно же НЕ принадлежит Глаксо.
А что касается самой Пфайзер, то она управляется советом директоров, а не фондами БлэкРок. БлэкРок - один из акционеров, с пакетом всего лишь 2,66%.
БлэкРок же, конечно же, крупнейшая инвестиционная компания в мире. Но управляет она не третью мирового капитала (что вообще такое "мировой капитал", это из Незнайки на Луне, что ли?), а 4,65 триллионов долларов из 76,7 триллионов долларов общего пакета активов под управлением всех инвестиционных компаний мира. То есть не треть, а 6% и не от всех капиталов в мире, а только тех, что в управлении инвестиционных компаний.
Но мы имеем дело с "экспертом-криминалистом телеканала СТБ". Поэтому так легко не отделаемся.
З.Ы. Бред на скриншоте гуляет по сети уже пару месяцев, и в целом он очень полезен - позволяет быстро вычислять легковерных идиотов.
захватившим власть.