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Новини Коронавірус і карантин
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Суд Китаю засудив до чотирьох років в'язниці журналістку, яка висвітлювала спалах COVID-19 в м. Ухань

Суд Китаю засудив до чотирьох років в'язниці журналістку, яка висвітлювала спалах COVID-19 в м. Ухань

Китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії в місті Ухань в лютому 2020 року. Її засудили до чотирьох років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це повідомив її адвокат Рен Куаннью журналістам поруч з будівлею суду Нового району Пудонг.

Так, 37-річна колишня юристка Жань записувала відео переповнених крематоріїв і лікарень, які широко розходилися соцмережами. Ці кадри показували, як місто намагається протидіяти поширенню COVID-19 на початку спалаху.

Жінку звинуватили у "пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот" за її висвітлення хаотичної першої реакції на перші випадки.

"Жань Жан мала пригнічений вигляд, коли вирок був виголошений", – сказав Рен Куаннью.

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Він додав, що мати Жань плакала під час виголошення вироку. За словами Рена, є підстави турбуватися про здоров’я Жань. Вона оголосила голодування в червні, з того часу її годували силоміць через ніс.

Адвокат журналістки зазначив, що минулого тижня вона пообіцяла відмовлятися від їжі "до самого кінця", якщо отримає важкий вирок.

Жань Жан – перша з групи громадських журналістів, яких затримали раніше цього року через висвітлення ситуації в Ухані.

Китай наражався на критику через першу реакцію на поширення коронавірусу, в тому числі на обвинувачення в приховуванні інформації про збудника та захворювання. Тільки 17 грудня Пекін погодився прийняти слідчу групу Всесвітньої організації охорони здоров’я надіслати групу розслідувачів, яка має виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4630) Ухань (49) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
еще повезло... могли бы и расстрелять, как "агента иностранного влияния"...
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28.12.2020 11:13
+3
Рашке нужно немедленно обьединяться с Китаем! По образу и подобию - братья на веке!
Наконец получат тысячелетнюю историю.
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28.12.2020 11:16
+3
Не стоит обольщаться, что китайские комуняки лучше кремлевских, однозначно, во всем мире комуняки преступники.
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28.12.2020 11:42
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28.12.2020 11:12 Відповісти
еще повезло... могли бы и расстрелять, как "агента иностранного влияния"...
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28.12.2020 11:13 Відповісти
Рашке нужно немедленно обьединяться с Китаем! По образу и подобию - братья на веке!
Наконец получат тысячелетнюю историю.
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28.12.2020 11:16 Відповісти
Ну 4 роки в порівнянні з Рашкою де 13 дають за п'яного ФСБшника. це як кажуть наші запоребрикові 'друзі' - мєлочь.
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28.12.2020 11:27 Відповісти
Московські улусники успадкували всі методи держустрію від Чінгізхана чиї радники були китайські мудреці.
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28.12.2020 11:32 Відповісти
брехливі комуняки...
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28.12.2020 11:33 Відповісти
Тем же занималась армия Навального, ездили по всей рашки, рыскали в поисках провалов как гончие учуявшие кровь. А в Украине, судя по тому что вообще никакой информации не было, всем было пофиг.
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28.12.2020 11:42 Відповісти
Так а нам на росийского неонациста Навального и правда по фиг.
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28.12.2020 12:12 Відповісти
Не стоит обольщаться, что китайские комуняки лучше кремлевских, однозначно, во всем мире комуняки преступники.
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28.12.2020 11:42 Відповісти
Масоняки такі ж злочинці як і комуняки. Не спокушайтесь, при всіх режимах є тварини.
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28.12.2020 13:44 Відповісти
Це новина для тіх хто кричить що яка класна країна Китай.
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28.12.2020 12:56 Відповісти
А где же правозащитные организации? Где тотальное осуждение и 100500 вагонов санкций от ЕС и США? Я так и думал, в *****......
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28.12.2020 13:18 Відповісти
Засудили за провокацию паники?
Вот сволочи.
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28.12.2020 13:36 Відповісти
Вже базар в Ухані адекватними вченими не розглядається як джерело короновірусу-19. Це штучний вірус є робота багатьох міжнародних фармкорпорацій і їх грантоїдів з США, Іспанії, Франції, Японії, КНР, Англії і т.д. Як би Китай був розробником, його б вже задушили санкціями в трибуналі ООН, однак чомусь історія створення КОВИД-19 так і заглохла, хтось дуже добрі кошти вливає в медіа щоб цю тему не ворошити, навіть вбивають вчених. Але, все таємне стає явним, оскількі в цій афері , з метою наживи і створення контрольованого хаосу та вбивств конкурентних економік, буде встановлено роль тих хто створив цю зброю, бо задіяно сотні вчених з десятку країн.
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28.12.2020 13:41 Відповісти
шо ти мелеш?оон імпотентна організація яка навіть проти рашки санкцій не ввела,для розумних людей історія вже давно зрозуміла -ковід винайшли у лабораторії вірусології в Ухані
китайські коммуністи які планували використати цей вірус для боротьби з протестувальниками Гонконга (в тому числі) але щось пішло не так і вони почали замовчувати масштаби загрози.В цьому полягає головна причина поширення вірусу літаки з китайськими туристами та робітниками поширили хворобу по світу.росія та китай зло китайські товари знищують виробництво не лише в Европі та США але й в Україні.
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28.12.2020 17:31 Відповісти
Ви, добра людина мабуть лауреат нобелівської премії і вам буде добре прочитати, що
COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws І де тут базар? Де кажани і панголіни? Я не дивуюсь що в Україні 24 відсотки це повні ідіоти, а для тих хто має розум даю посилання на науковий журна з США https://www.nature.com/articles/nm.3985 жміть і читайте в оригіналі, що там написано.
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28.12.2020 18:02 Відповісти
Так надо со всеми, кто раздувал коронавирусную истерию!
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28.12.2020 16:47 Відповісти
 
 