Суд Китаю засудив до чотирьох років в'язниці журналістку, яка висвітлювала спалах COVID-19 в м. Ухань
Китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії в місті Ухань в лютому 2020 року. Її засудили до чотирьох років ув'язнення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це повідомив її адвокат Рен Куаннью журналістам поруч з будівлею суду Нового району Пудонг.
Так, 37-річна колишня юристка Жань записувала відео переповнених крематоріїв і лікарень, які широко розходилися соцмережами. Ці кадри показували, як місто намагається протидіяти поширенню COVID-19 на початку спалаху.
Жінку звинуватили у "пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот" за її висвітлення хаотичної першої реакції на перші випадки.
"Жань Жан мала пригнічений вигляд, коли вирок був виголошений", – сказав Рен Куаннью.
Він додав, що мати Жань плакала під час виголошення вироку. За словами Рена, є підстави турбуватися про здоров’я Жань. Вона оголосила голодування в червні, з того часу її годували силоміць через ніс.
Адвокат журналістки зазначив, що минулого тижня вона пообіцяла відмовлятися від їжі "до самого кінця", якщо отримає важкий вирок.
Жань Жан – перша з групи громадських журналістів, яких затримали раніше цього року через висвітлення ситуації в Ухані.
Китай наражався на критику через першу реакцію на поширення коронавірусу, в тому числі на обвинувачення в приховуванні інформації про збудника та захворювання. Тільки 17 грудня Пекін погодився прийняти слідчу групу Всесвітньої організації охорони здоров’я надіслати групу розслідувачів, яка має виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наконец получат тысячелетнюю историю.
Вот сволочи.
китайські коммуністи які планували використати цей вірус для боротьби з протестувальниками Гонконга (в тому числі) але щось пішло не так і вони почали замовчувати масштаби загрози.В цьому полягає головна причина поширення вірусу літаки з китайськими туристами та робітниками поширили хворобу по світу.росія та китай зло китайські товари знищують виробництво не лише в Европі та США але й в Україні.
COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws І де тут базар? Де кажани і панголіни? Я не дивуюсь що в Україні 24 відсотки це повні ідіоти, а для тих хто має розум даю посилання на науковий журна з США https://www.nature.com/articles/nm.3985 жміть і читайте в оригіналі, що там написано.