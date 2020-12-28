Завершено слідство у справі чиновника ДФС, затриманого на одержанні $ 50 тисяч хабаря, - САП
Завершено слідство у справі проти чиновника Державної Фіскальної Служби, викритого в отриманні $ 50 тис. неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей та його спільника, підозрюваних в одержанні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди", - підкреслюється в повідомленні.
Зараз матеріали справи відкриті підозрюваним і їхнім захисникам для ознайомлення.
Також нагадується, що вказаних осіб 7 квітня 2020 року було викрито детективами НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після одержання ними 50 тис. дол. США неправомірної вигоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадовець фіскальної служби вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми. Дії осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, чиновник ДФС вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду в розмірі 50 тис. доларів США від засновника приватного підприємства за прийняття рішення в кримінальному провадженні на користь його фірми.
7 квітня 2020 року податківець і посередник були викриті відразу після передачі їм вищевказаних коштів в рамках спільної операції САП, НАБУ і ГУ внутрішньої безпеки ДФС України.
8 квітня 2020 року за узгодженням прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру викритому у хабарництві керівникові слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.
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