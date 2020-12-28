Журналіст Доброхотов про отруєння Навального: Путін обрав найбезглуздішу тактику і підтвердив, що ФСБ вело стеження

Президент РФ Володимир Путін, висловлюючись про отруєння Олексія Навального, підтвердив, що співробітники ФСБ справді стежили за опозиціонером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу "ДОМ" заявив журналіст і головний редактор The Insider Роман Доброхотов.

Відповідаючи на запитання журналістки, як доводитимуть правдивість розслідування отруєння Навального, Доброхотов сказав: "Особисто для мене все було вже доведено на тому етапі, коли через білінги і перельоти ми показали, що фахівці щодо "Новачка" були в Томську в той момент, фахівці з НДІ-2 ФСБ. Далі нам допоміг сам Володимир Путін, який замість того, щоб заявити про те, що всі ті білінги насправді не існують і вигадані, він міг це зробити. Нам було б складно офіційно довести. Зрозуміло, що операторам ніхто не дозволить тепер показати офіційно ці білінги. Але він обрав найбезглуздішу тактику. Він, по суті, валідував наше розслідування. Він підтвердив, що ці ФСБівці були там, але спробував придумати це в якусь іншу інтерпретацію, що ось за Навальним потрібно стежити. Тому що він працює на іноземну розвідку".

За словами журналіста, Путін сказав, що ці білінги може отримати тільки іноземна розвідка, однак такі дані купуються і продаються буквально за 100 євро.

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"Є гігантський ринок і жодного привілейованого доступу спецслужб до цього ринку немає. Це може зробити будь-яка людина з ноутбука", - додав він.

"А далі було найцікавіше - це ось нова частина нашого розслідування, коли ми опублікували визнання-показання одного з учасників групи - Кудрявцева, який думає, що йому зателефонував помічник Патрушева, йому відзвітував про скоєне, про операцію, чому вона провалилася тощо, не знаючи про те, що насправді він розмовляє з Олексієм Навальним. Тобто був 45-хвилинна розмова з дуже докладним звітом. Цю розмову ми опублікували в понеділок, там є аудіо. І немає тепер уже жодного способу відступити. Або влада нам показує, як показала Баширова і Петрова. Покажуть нам цього Кудрявцева, він дасть інтерв'ю, і ми порівняємо голос - схожий або не схожий. Або його приховуватимуть, тоді всі автоматично вважатимуть, що його приховують саме тому, що дійсно це той самий чоловік, про який ми говоримо. Що його голос збігається", - розповів журналіст.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.