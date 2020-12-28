У НАН України заявили про необхідність прийому вітамінів при COVID-19: особливо важливий вітамін D
У Національній академії наук України заявили про необхідність прийому вітамінів при COVID-19. Зокрема, людині необхідні вітаміни D, E і С.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.
За його словами, важливу роль відіграє саме вітамін D. Його застосовують як профілактику багатьох інфекційних захворювань, при лікуванні злоякісних пухлин, а також при туберкульозі.
"Уже доведено численними дослідженнями, що люди з важким перебігом COVID-19, а також ті, хто загинув, належали до групи хворих з дефіцитом вітаміну D", - зазначив він.
Вчений розповів, що в разі зараження коронавірусом потрібно приймати великі дози вітаміну D: 10-20 тисяч МО (концентрація вітаміну визначається в міжнародних одиницях. - Ред.) на добу, перші 2-3 доби, потім можливі багатоденні перерви.
"Тобто великі дози вітаміну D, як вважається, підтримують імунітет людини, але, напевно, не тільки", - зазначив Комісаренко.
Нагадаємо, на сьогодні в світі не існує специфічних ліків проти коронавірусу.
Зазначимо, що на COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система.
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С,Е,D принимайте витаминьі.
Человечество спасут страдающие деменцией деды из академии наук Украины.
Чтобы прогнать из кишечника паразитов коронавируса нужно есть натощак чайную ложку обычного...
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Во-первых, дозировку в 10-20 тыс МЕ можно принимать только с разрешения врача, который выдает его на основании результатов анализов крови - уровень кальция, фосфатов и собственно витамина Д. Для тех, у кого эти показатели в норме, максимально разрешенной дозой является 4000 МЕ.
Во-вторых, первоначально рекомендовали прием витамина Д при коронавирусе из-за карантинных мероприятий. Люди реже бывали на солнце, в коже не вырабатывался эндогенный витамин Д и требовалась компенсация. С лечением и профилактикой Ковид-19 это было не связано.
В-третьих, исследования, якобы доказывающие эффективность витамина Д против коронавирусной инфекции, в итоге оказались скомпрометированы. Так, оказалось, что в группе, которая принимала плацебо (и в итоге сильнее пострадала от коронавируса), 16% болели сахарным диабетом 2-го типа и 57% - артериальной гипертензией. У группы, которая принимала витамин Д аналогичные показатели были 6 и 24%. Также и еще по некоторым патологиям - проще говоря, в контрольной группе было больше людей с отягощенным анамнезом и хроническими патологиями, что и стало причиной большего количества осложнений.
В-четвертых - длительный прием больших доз витамина Д, особенно с интенсивной инсоляцией (долгом пребывании на солнце) может вызвать повышение уровня кальция в крови и тем самым поразить почки.
Поэтому! Люди, да, витамин Д можно принимать, и даже нужно учитывая время года и локдауны. Но не такими дикими дозами. В аннотации к препарату описаны рекомендованные дозировки, придерживайтесь их.
Вирусы очень боятся тех, кто пьет витамины и ходит с ЗЕленой головой.
ВОЗ уже публиковал, что витамин D не помогает!
Помогает витамин D, полученный естественным путем, вместе с иммунитетом. (море солнце и ...)