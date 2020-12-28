УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13312 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
8 335 27

У НАН України заявили про необхідність прийому вітамінів при COVID-19: особливо важливий вітамін D

У НАН України заявили про необхідність прийому вітамінів при COVID-19: особливо важливий вітамін D

У Національній академії наук України заявили про необхідність прийому вітамінів при COVID-19. Зокрема, людині необхідні вітаміни D, E і С.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.

За його словами, важливу роль відіграє саме вітамін D. Його застосовують як профілактику багатьох інфекційних захворювань, при лікуванні злоякісних пухлин, а також при туберкульозі.

"Уже доведено численними дослідженнями, що люди з важким перебігом COVID-19, а також ті, хто загинув, належали до групи хворих з дефіцитом вітаміну D", - зазначив він.

Читайте: Найгірші часи пандемії COVID-19 ще попереду, - головний інфекціоніст США Фаучі

Вчений розповів, що в разі зараження коронавірусом потрібно приймати великі дози вітаміну D: 10-20 тисяч МО (концентрація вітаміну визначається в міжнародних одиницях. - Ред.) на добу, перші 2-3 доби, потім можливі багатоденні перерви.

"Тобто великі дози вітаміну D, як вважається, підтримують імунітет людини, але, напевно, не тільки", - зазначив Комісаренко.

Нагадаємо, на сьогодні в світі не існує специфічних ліків проти коронавірусу.

Зазначимо, що на COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система.

Автор: 

COVID-19 (19765) Комісаренко Сергій (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
В НАН сидят идиоты?! Так просто и буднично расписывать про "большие дозы" жирорастворимого витамина? Без конкретных указателей цифр и схемы приема?
Во-первых, дозировку в 10-20 тыс МЕ можно принимать только с разрешения врача, который выдает его на основании результатов анализов крови - уровень кальция, фосфатов и собственно витамина Д. Для тех, у кого эти показатели в норме, максимально разрешенной дозой является 4000 МЕ.
Во-вторых, первоначально рекомендовали прием витамина Д при коронавирусе из-за карантинных мероприятий. Люди реже бывали на солнце, в коже не вырабатывался эндогенный витамин Д и требовалась компенсация. С лечением и профилактикой Ковид-19 это было не связано.
В-третьих, исследования, якобы доказывающие эффективность витамина Д против коронавирусной инфекции, в итоге оказались скомпрометированы. Так, оказалось, что в группе, которая принимала плацебо (и в итоге сильнее пострадала от коронавируса), 16% болели сахарным диабетом 2-го типа и 57% - артериальной гипертензией. У группы, которая принимала витамин Д аналогичные показатели были 6 и 24%. Также и еще по некоторым патологиям - проще говоря, в контрольной группе было больше людей с отягощенным анамнезом и хроническими патологиями, что и стало причиной большего количества осложнений.
В-четвертых - длительный прием больших доз витамина Д, особенно с интенсивной инсоляцией (долгом пребывании на солнце) может вызвать повышение уровня кальция в крови и тем самым поразить почки.
Поэтому! Люди, да, витамин Д можно принимать, и даже нужно учитывая время года и локдауны. Но не такими дикими дозами. В аннотации к препарату описаны рекомендованные дозировки, придерживайтесь их.
показати весь коментар
28.12.2020 12:02
+7
Кто то из зеленого стада завез большую партию витамина Д.... срочно понадобилась реклама....
показати весь коментар
28.12.2020 11:34
+4
Українські науковці-медики можуть лікувати всі хвороби тільки риб'ячим жиром - це показує рівень української медичної науки.
показати весь коментар
28.12.2020 11:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От нахрена ажиотаж создавать. Очередь в аптеках будет на улице и цена подскочит.
показати весь коментар
28.12.2020 11:29 Відповісти
Так на ажіотаж та черги в аптеках все і розраховано.
показати весь коментар
28.12.2020 11:32 Відповісти
Українські науковці-медики можуть лікувати всі хвороби тільки риб'ячим жиром - це показує рівень української медичної науки.
показати весь коментар
28.12.2020 11:34 Відповісти
Ех, тебе б міністром МОЗу...
показати весь коментар
28.12.2020 12:08 Відповісти
З такими академіками я і НАНУ можу очолити, буду не гірше поради давати!
показати весь коментар
28.12.2020 12:11 Відповісти
І не кажіть! Є навіть багато таких, які не бачать різниці між лікуванням та профілактикою...
показати весь коментар
28.12.2020 12:32 Відповісти
Пусть не врут.Принимать витамины без анализов категорически запрещено.И если у человека не усваивается витамин С, то витамин Д способствует накоплению неусвояемого витамина С, что приведет к срочному кальцинированию сосудов .А это уже болезни сердца,так что брешут, брешут и еще раз брешут.
показати весь коментар
28.12.2020 11:52 Відповісти
Кто то из зеленого стада завез большую партию витамина Д.... срочно понадобилась реклама....
показати весь коментар
28.12.2020 11:34 Відповісти
Не удивлюсь если это вор радуцкий...
показати весь коментар
28.12.2020 11:35 Відповісти
Срок годности заканчивается.
показати весь коментар
28.12.2020 11:41 Відповісти
В НАН постигают науки глубиньі;
С,Е,D принимайте витаминьі.
показати весь коментар
28.12.2020 11:40 Відповісти
Человечество спасут не молоды хипстеры-учёные из исследовательских лабораторий Европы и США, и не супекомпьютеры.

Человечество спасут страдающие деменцией деды из академии наук Украины.

Чтобы прогнать из кишечника паразитов коронавируса нужно есть натощак чайную ложку обычного...
показати весь коментар
28.12.2020 11:40 Відповісти
Хоть бы сказали, что это за хрень - витамин D???
В каких продуктах он содержится? Без аптечной химии.
показати весь коментар
28.12.2020 11:49 Відповісти
Лосось...сельдь...печень трески..устрицы...яичный желток.....но всего этого нужно сьесть тонны....а можно одну таблетку из аптечной химии..
показати весь коментар
28.12.2020 11:54 Відповісти
Чорна ікра...
показати весь коментар
28.12.2020 12:07 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2020 13:43 Відповісти
Можно поступить еще проще - купить домой ультрафиолетовую лампу (есть специальные в медтехнике) и проводить под ней 20-30 минут ежедневно, чтобы излучение попадало на голую кожу. Загара, как в солярии, не будет, это другой диапазон и онкогенного эффекта на родинки - тоже. Но в коже будет вырабатываться эндогенный витамин Д, причем именно в нужных организму количествах
показати весь коментар
28.12.2020 12:04 Відповісти
В НАН сидят идиоты?! Так просто и буднично расписывать про "большие дозы" жирорастворимого витамина? Без конкретных указателей цифр и схемы приема?
Во-первых, дозировку в 10-20 тыс МЕ можно принимать только с разрешения врача, который выдает его на основании результатов анализов крови - уровень кальция, фосфатов и собственно витамина Д. Для тех, у кого эти показатели в норме, максимально разрешенной дозой является 4000 МЕ.
Во-вторых, первоначально рекомендовали прием витамина Д при коронавирусе из-за карантинных мероприятий. Люди реже бывали на солнце, в коже не вырабатывался эндогенный витамин Д и требовалась компенсация. С лечением и профилактикой Ковид-19 это было не связано.
В-третьих, исследования, якобы доказывающие эффективность витамина Д против коронавирусной инфекции, в итоге оказались скомпрометированы. Так, оказалось, что в группе, которая принимала плацебо (и в итоге сильнее пострадала от коронавируса), 16% болели сахарным диабетом 2-го типа и 57% - артериальной гипертензией. У группы, которая принимала витамин Д аналогичные показатели были 6 и 24%. Также и еще по некоторым патологиям - проще говоря, в контрольной группе было больше людей с отягощенным анамнезом и хроническими патологиями, что и стало причиной большего количества осложнений.
В-четвертых - длительный прием больших доз витамина Д, особенно с интенсивной инсоляцией (долгом пребывании на солнце) может вызвать повышение уровня кальция в крови и тем самым поразить почки.
Поэтому! Люди, да, витамин Д можно принимать, и даже нужно учитывая время года и локдауны. Но не такими дикими дозами. В аннотации к препарату описаны рекомендованные дозировки, придерживайтесь их.
показати весь коментар
28.12.2020 12:02 Відповісти
И непременно мазать голову зеленкой.
Вирусы очень боятся тех, кто пьет витамины и ходит с ЗЕленой головой.
показати весь коментар
28.12.2020 12:11 Відповісти
Прикол в том, что лекарства от КОВИДа нет. Все эти кроворазжижающие, витамины и т.п. - просто чтоб пациент не помер от побочных эффектов, пока организм пытается самостоятельно справиться с тем, что с ним произошло...
показати весь коментар
28.12.2020 12:14 Відповісти
Це все, що за бюджетні кошти пукнула академія. Пакистан з жилом що опалюєтьсчя сухими кизяками зумів створити ЯЗ а наша академія видає такі банальні речі які знають навть школярі. Ніби почув примітивні думки від Януковича - вода мокра, а Україна для людей... Їм би почати з того що сказати хто створив саме цей штам вірусу, як проце сказав Нобеліський лауреат 2008 року- COVID19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Але про це тишина з НАН.
показати весь коментар
28.12.2020 12:23 Відповісти
Знамо дело, кислород, водород и углерод, а особенно - неразбавленная гидроксильная группа.
показати весь коментар
28.12.2020 14:44 Відповісти
Зачем дебилов берут на работу в НАНУ ?
ВОЗ уже публиковал, что витамин D не помогает!
Помогает витамин D, полученный естественным путем, вместе с иммунитетом. (море солнце и ...)
показати весь коментар
28.12.2020 13:33 Відповісти
Комиссаренко должно быть стыдно за свои голословные утверждения. Академик всё-таки.
показати весь коментар
28.12.2020 14:40 Відповісти
 
 