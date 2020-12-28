У НАН України заявили про необхідність прийому вітамінів при COVID-19: особливо важливий вітамін D

У Національній академії наук України заявили про необхідність прийому вітамінів при COVID-19. Зокрема, людині необхідні вітаміни D, E і С.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.

За його словами, важливу роль відіграє саме вітамін D. Його застосовують як профілактику багатьох інфекційних захворювань, при лікуванні злоякісних пухлин, а також при туберкульозі.

"Уже доведено численними дослідженнями, що люди з важким перебігом COVID-19, а також ті, хто загинув, належали до групи хворих з дефіцитом вітаміну D", - зазначив він.

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Вчений розповів, що в разі зараження коронавірусом потрібно приймати великі дози вітаміну D: 10-20 тисяч МО (концентрація вітаміну визначається в міжнародних одиницях. - Ред.) на добу, перші 2-3 доби, потім можливі багатоденні перерви.

"Тобто великі дози вітаміну D, як вважається, підтримують імунітет людини, але, напевно, не тільки", - зазначив Комісаренко.

Нагадаємо, на сьогодні в світі не існує специфічних ліків проти коронавірусу.

Зазначимо, що на COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система.