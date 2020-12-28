У деяких пострадянських країнах Кремль керує місцевими політиками, як маріонетками, - шефредактор The Insider Доброхотов

Москва має вплив на кількох політиків у пострадянських країнах, зокрема в Молдові.

Про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявив журналіст і головний редактор The Insider Роман Доброхотов, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст прокоментував розслідування "Центру Досьє", в якому експрезидент Додон погоджував з російськими офіційними особами свої виступи і міжнародну політику.

"Ми довіряємо цьому розслідуванню, оскільки його основний автор Сергій Канєв - це дуже відомий журналіст. Він навіть якийсь час працював в Insider і я знаю джерело інформації. Власне, вони не приховують, що йдеться про зламане листування співробітників російських спецслужб, в якій спливла величезна кількість інформації з пострадянських країн. Тобто там є обмежена кількість кураторів пострадянських країн від ФСБ і Адміністрації Президента", - розповів Доброхотов.

Також читайте: Журналіст Доброхотов про отруєння Навального: Путін обрав найбезглуздішу тактику і підтвердив, що ФСБ вело стеження

За його словами, "в цьому листуванні є величезна кількість документів і про те, як в Грузії і про те, як в Молдові і в деяких інших пострадянських країнах, в тому числі Центральної Азії про те, як Кремль насправді керує місцевими політиками, як маріонетками".

"У Молдові ситуація, про яку писав "Центр Досьє", вона все-таки була до останніх виборів президента. І незадовго до виборів вони опублікували, і, можливо, це навіть вплинуло на вибори. Оскільки стало очевидно, що Додон - це дійсно маріонетка кремлівська. Це не всім у Молдові, звичайно, сподобалося. Правда, зараз Президент вирішує не все, важливо ще якісь сили переможуть у Парламенті. Ми бачимо, що у Кремля дуже сильна хватка тут, в тому числі і в Парламенті. Вони будуть намагатися продовжувати нав'язувати свою лінію. Ось ця боротьба, яка зараз активно триває, особливо після виборів", - підкреслив журналіст.

Нагадаємо, Мая Санду, 24 грудня, склала присягу і вступила на посаду президента Молдови.