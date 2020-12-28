Розшукуваного Нацполіцією росіянина затримано на кордоні, він пішки прямував з РФ до України, - ДПСУ
Учора, 27 грудня, військовослужбовці Харківського загону затримали іноземця, який перебував у розшуку на території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
"До пункту пропуску "Гоптівка" прибув громадянин РФ, 1978 року народження. Чоловік пішки прямував з Росії в Україну. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що іноземця розшукують правоохоронні органи України за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження"", - наголошується в повідомленні.
Крім цього зазначається, що для ухвалення подальшого правового рішення росіянина передано співробітникам Національної поліції України.
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