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Розшукуваного Нацполіцією росіянина затримано на кордоні, він пішки прямував з РФ до України, - ДПСУ

Розшукуваного Нацполіцією росіянина затримано на кордоні, він пішки прямував з РФ до України, - ДПСУ

Учора, 27 грудня, військовослужбовці Харківського загону затримали іноземця, який перебував у розшуку на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"До пункту пропуску "Гоптівка" прибув громадянин РФ, 1978 року народження. Чоловік пішки прямував з Росії в Україну. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що іноземця розшукують правоохоронні органи України за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження"", - наголошується в повідомленні.

Крім цього зазначається, що для ухвалення подальшого правового рішення росіянина передано співробітникам Національної поліції України.

Також читайте: З РФ в Україну намагалися ввезти кинджал, шаблі та партію ножів. На одному з лез - гравірування ФСБ РФ, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) затримання (4343) Нацполіція (15211)


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Топ коментарі
+7
Видимо лучше отсидеть в украинской тюрьме, чем жить в россии
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28.12.2020 13:18
+4
Во время войны есть одна только статья - растрелять !
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28.12.2020 12:03
+1
Йшов пішки, на прощу до СБУ, із провиною і покаянням за минулі і майбутні гріхи. Але процес зупинили на самому початку.
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28.12.2020 12:11
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На ловца и зверь бежит
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28.12.2020 12:00 Відповісти
Во время войны есть одна только статья - растрелять !
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28.12.2020 12:03 Відповісти
Йшов пішки, на прощу до СБУ, із провиною і покаянням за минулі і майбутні гріхи. Але процес зупинили на самому початку.
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28.12.2020 12:11 Відповісти
он забыл написать чистосердечное заявление и положить себе в карман-для такого случая.
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28.12.2020 15:01 Відповісти
Видимо лучше отсидеть в украинской тюрьме, чем жить в россии
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28.12.2020 13:18 Відповісти
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28.12.2020 13:47 Відповісти
Правильнее НА роССии.
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28.12.2020 14:55 Відповісти
В росії - тра читати як в ср%%ці!!
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28.12.2020 16:46 Відповісти
 
 