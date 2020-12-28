За добу від COVID-19 померли десять жителів Києва, одужали - 188, виявили 851 новий випадок, - Кличко

Від початку пандемії коронавірус виявили у 108 055 жителів Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу - 851 хворий на коронавірус. Десять осіб померли. Всього за період пандемії в столиці 1 854 летальні випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 108 055", - зазначив мер столиці.

Серед захворілих: 477 жінок віком від 18 до 91 року і 19 дівчаток від 2 тижнів до 17 років. А також 332 чоловіка від 18 до 90 років і 23 хлопчики від п'яти місяців до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик.

У лікарні столиці госпіталізували 102 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу 188 осіб. Всього коронавірус поборов 37 461 житель столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 305, Дніпровському - 180, Оболонському районі - 107 випадків.

"Знову збільшилась кількість хворих на коронавірус, що вимагають госпіталізації. Як бачимо, за минулу добу в лікарні потрапили понад 100 киян. Всього в стаціонарах медичних закладах столиці сьогодні лікуються 1 875 хворих на коронавірус. З них 12 дітей. 1 220 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ - 30 хворих. Заповнена ліжок в комунальних медустановах – понад 45%", - повідомив Кличко.