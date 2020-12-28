32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним
Український інститут книги опублікував результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт "Український інститут книги".
Згідно з результатами дослідження вперше за час незалежності України українські читачі почали віддавати перевагу саме україномовним книгам - 32% українською проти 27% - російською.
8% дорослих і 13% дітей щодня читають книги.
У 2020 році 34% українців хоч раз купили друкарську книгу. За час карантину 2020 р. 23% дітей-читачів стали частіше читати під час карантину, а 16% - рідше. Крім того, жінки значно частіше читають, ніж чоловіки: ніколи не читають 38% чоловіків і 28% жінок, при цьому, кожен день читають 7% чоловіків і 9% жінок. Разом з тим, 57% дітей читають з примусу.
Зазначається, що найпопулярнішими жанрами для дорослих залишаються класика (20%) і детективи (18%), любовні романи (16%), книги з психології і саморозвитку, а також фантастика та фентезі та сучасні романи (по 15%), наукові та науково-популярні видання (14%), професійна і бізнес-література (12%).
"Можна сміливо стверджувати, що це дослідження читання — наймасштабніше за останній час: воно охопило практично всі вікові групи, включало не лише масові опитування, але й фокус-групи. Окрім того, це дослідження логічно продовжило дослідження The Ukrainian Reading and Publishing Data 2018, а отже, ми нарешті можемо говорити про те, чи змінилися читацькі звички українців за цей період — тобто вперше відстежувати динаміку, будувати плани щодо промоції читання та зростання кількості читачів. Переконана, що ці дані будуть корисними для всіх, хто працює у галузі книговидання і культури загалом", - розповіла координаторка дослідження Ірина Батуревич.
У дослідженні взяло участь 3 900 осіб, а саме - 2100 дорослих та 1800 дітей. Зокрема, було проведено 8 фокус-груп з дорослими респондентами 18-59 років і 16 фокус груп з дітьми 6-17 років. Респонденти надали відповіді на 44 запитання, широко охоплюють книжкову тематику.
З повним текстом звіту можна ознайомитися за посиланням.
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Мне стоит просто на сайт любого украинского книжного онлайн магазина зайти, тот же yakaboo например, выбрать раздел "популярное" и увидеть, что большая часть самых продаваемых книг на украинском. Детские книги там вообще практически все, что вдвойне хорошо, на перспективу)
Третина українців надають перевагу українській мові книжок, і ця частка суттєво зросла - 32%
проти 24% у 2018 році. Частка тих, хто надає перевагу російській мові, несуттєво змінилась з
2018 року і зараз становить 27%, а зростання частки прихильників україномовних книжок
відбулось за рахунок тих, кому байдуже, якою мовою книжка. Серед Щоденних читачів
частка прихильників української та російської мов є однаковою.
От і слава Богу
Теперь книги читают в электронном виде.
але кому я тут це розписую?...