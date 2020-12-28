32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним

Український інститут книги опублікував результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт "Український інститут книги".

Згідно з результатами дослідження вперше за час незалежності України українські читачі почали віддавати перевагу саме україномовним книгам - 32% українською проти 27% - російською.

8% дорослих і 13% дітей щодня читають книги.

У 2020 році 34% українців хоч раз купили друкарську книгу. За час карантину 2020 р. 23% дітей-читачів стали частіше читати під час карантину, а 16% - рідше. Крім того, жінки значно частіше читають, ніж чоловіки: ніколи не читають 38% чоловіків і 28% жінок, при цьому, кожен день читають 7% чоловіків і 9% жінок. Разом з тим, 57% дітей читають з примусу.

Також дивіться: Двоє харків'ян за $200 кожному погодилися незаконно вивезти до Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Зазначається, що найпопулярнішими жанрами для дорослих залишаються класика (20%) і детективи (18%), любовні романи (16%), книги з психології і саморозвитку, а також фантастика та фентезі та сучасні романи (по 15%), наукові та науково-популярні видання (14%), професійна і бізнес-література (12%).

"Можна сміливо стверджувати, що це дослідження читання — наймасштабніше за останній час: воно охопило практично всі вікові групи, включало не лише масові опитування, але й фокус-групи. Окрім того, це дослідження логічно продовжило дослідження The Ukrainian Reading and Publishing Data 2018, а отже, ми нарешті можемо говорити про те, чи змінилися читацькі звички українців за цей період — тобто вперше відстежувати динаміку, будувати плани щодо промоції читання та зростання кількості читачів. Переконана, що ці дані будуть корисними для всіх, хто працює у галузі книговидання і культури загалом", - розповіла координаторка дослідження Ірина Батуревич.

У дослідженні взяло участь 3 900 осіб, а саме - 2100 дорослих та 1800 дітей. Зокрема, було проведено 8 фокус-груп з дорослими респондентами 18-59 років і 16 фокус груп з дітьми 6-17 років. Респонденти надали відповіді на 44 запитання, широко охоплюють книжкову тематику.

З повним текстом звіту можна ознайомитися за посиланням.