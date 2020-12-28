УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12409 відвідувачів онлайн
Новини
2 895 32

32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним

32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним

Український інститут книги опублікував результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт "Український інститут книги".

Згідно з результатами дослідження вперше за час незалежності України українські читачі почали віддавати перевагу саме україномовним книгам - 32% українською проти 27% - російською.

8% дорослих і 13% дітей щодня читають книги.

У 2020 році 34% українців хоч раз купили друкарську книгу. За час карантину 2020 р. 23% дітей-читачів стали частіше читати під час карантину, а 16% - рідше. Крім того, жінки значно частіше читають, ніж чоловіки: ніколи не читають 38% чоловіків і 28% жінок, при цьому, кожен день читають 7% чоловіків і 9% жінок. Разом з тим, 57% дітей читають з примусу.

Також дивіться: Двоє харків'ян за $200 кожному погодилися незаконно вивезти до Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Зазначається, що найпопулярнішими жанрами для дорослих залишаються класика (20%) і детективи (18%), любовні романи (16%), книги з психології і саморозвитку, а також фантастика та фентезі та сучасні романи (по 15%), наукові та науково-популярні видання (14%), професійна і бізнес-література (12%).

"Можна сміливо стверджувати, що це дослідження читання — наймасштабніше за останній час: воно охопило практично всі вікові групи, включало не лише масові опитування, але й фокус-групи. Окрім того, це дослідження логічно продовжило дослідження The Ukrainian Reading and Publishing Data 2018, а отже, ми нарешті можемо говорити про те, чи змінилися читацькі звички українців за цей період — тобто вперше відстежувати динаміку, будувати плани щодо промоції читання та зростання кількості читачів. Переконана, що ці дані будуть корисними для всіх, хто працює у галузі книговидання і культури загалом", - розповіла координаторка дослідження Ірина Батуревич.

У дослідженні взяло участь 3 900 осіб, а саме - 2100 дорослих та 1800 дітей. Зокрема, було проведено 8 фокус-груп з дорослими респондентами 18-59 років і 16 фокус груп з дітьми 6-17 років. Респонденти надали відповіді на 44 запитання, широко охоплюють книжкову тематику.

З повним текстом звіту можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 

книги (446) опитування (1950) соціологія (260)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
В добрий час!! Українці мают більш наполеглево та завзято нищити в собі москаля ,позбуватись цієї ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
показати весь коментар
28.12.2020 12:17
+12
32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним - Цензор.НЕТ 3374
показати весь коментар
28.12.2020 12:25
+8
То нормально - совок потроху виздихає
показати весь коментар
28.12.2020 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В добрий час!! Українці мают більш наполеглево та завзято нищити в собі москаля ,позбуватись цієї ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
показати весь коментар
28.12.2020 12:17 Відповісти
Пафосно говориш, але у реалі то все нічого не робиться, наприклад, вчителі англ.нім готуючись до уроку, переписують дітям тексти із Kiev,наче вони не в Україні живуть і ніколи не чули, що треба писати Kyiv.
показати весь коментар
28.12.2020 16:03 Відповісти
То нормально - совок потроху виздихає
показати весь коментар
28.12.2020 12:19 Відповісти
Російськомовний - це російський. Україномовний - це український. Економимо біти та байти.
показати весь коментар
28.12.2020 12:19 Відповісти
И ru версию сайта давно пора убрать для экономии бит.
показати весь коментар
28.12.2020 12:26 Відповісти
але для початку не завадило б видавати українську версію по замовченню
показати весь коментар
28.12.2020 15:14 Відповісти
Не просто прибрвати, а за щаконом укр.версія повинна бути стартова. А Бутусов лише на інших жаліється, а сам свій сайт до ладу привести не може.
показати весь коментар
28.12.2020 16:06 Відповісти
32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним - Цензор.НЕТ 3374
показати весь коментар
28.12.2020 12:25 Відповісти
Класично! Таке відчуття, що усім відповідає одна людина. Методички роблять своє діло.
показати весь коментар
28.12.2020 16:07 Відповісти
Когда количество книг, в особенности зарубежных, переведенных на украинский язык сравнится с тем, что было издано на русском языке за все годы существования СССР, только тогда можно будет сравнивать предпочтения. Помню, в 70-е годы был издан сборник Сименона, не переводившийся на русский язык, а в журнале "Всесвіт" опубликовали "Хрещений батько" и моментально огромный интерес к украиноязычной литературе появился и у русскоязычной публики.
показати весь коментар
28.12.2020 12:28 Відповісти
Ты на полном серьезе питаешься выдать за "пруф" ссылку на вашу кацапскую пропагандистскую помойку, свинособачка?)
Мне стоит просто на сайт любого украинского книжного онлайн магазина зайти, тот же yakaboo например, выбрать раздел "популярное" и увидеть, что большая часть самых продаваемых книг на украинском. Детские книги там вообще практически все, что вдвойне хорошо, на перспективу)
показати весь коментар
28.12.2020 13:04 Відповісти
За сепарский сайт - в спам. Ты бы еще на лентусру ссылку дал, набутылочник.
показати весь коментар
28.12.2020 13:09 Відповісти
Щодо книг - це звісно добре. Однак за часів блазнів при владі маємо ось таке...
32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним - Цензор.НЕТ 4264
показати весь коментар
28.12.2020 12:32 Відповісти
Це й міряти не треба,видно неозброєним оком. В парламенті лежить законопроект з вихолощення закону про державну мову, який і так в повному обсязі не виконується.
показати весь коментар
28.12.2020 12:35 Відповісти
Це добре. Думаю, це спрацював інстинкт самозбереження, щоб не прийшли "брати" захищати рускаязичних.
показати весь коментар
28.12.2020 12:33 Відповісти
Мова книжок
Третина українців надають перевагу українській мові книжок, і ця частка суттєво зросла - 32%
проти 24% у 2018 році. Частка тих, хто надає перевагу російській мові, несуттєво змінилась з
2018 року і зараз становить 27%, а зростання частки прихильників україномовних книжок
відбулось за рахунок тих, кому байдуже, якою мовою книжка. Серед Щоденних читачів
частка прихильників української та російської мов є однаковою.
показати весь коментар
28.12.2020 12:40 Відповісти
Самое важное в этой новости - в Украине есть читатели!
показати весь коментар
28.12.2020 12:42 Відповісти
То дуже добра тенденцiя !Та й мова в нас гарна ..)
показати весь коментар
28.12.2020 12:50 Відповісти
Согласно результатам исследования впервые за время независимости Украины украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам - 32% украинской против 27% - на русском. Источник: https://censor.net/ru/n3239384

От і слава Богу
показати весь коментар
28.12.2020 13:11 Відповісти
Рускоязычным провели интернет!
Теперь книги читают в электронном виде.
показати весь коментар
28.12.2020 13:30 Відповісти
Не знаю, многие ли упоротые комментаторы цензора в принципе читают печатанные книги и покупают их в книжных магазинах, но попробуйте еще найти литературу на русском языке, в лучшем случае будет полка возле иностранной литературы. И даже при таком раскладе она уступила только сейчас. Тоже мне достижение.
показати весь коментар
28.12.2020 14:05 Відповісти
С таким же успехом можно гордиться, что украинцы предпочли смотреть кино в кинотеатрах на украинском или слушать радио преимущественно на украинском, а квоты и ограничения тут вовсе не при чем, ага.
показати весь коментар
28.12.2020 14:06 Відповісти
ідеально би було заборонити "язик", як москалі свого часу забороняли мову.... Чесно і справедливо би було, якби і в Україні сьогодні вбивали за "язик" так само, як і кацапня вбиває за мову на Донбасі!

але кому я тут це розписую?...
показати весь коментар
28.12.2020 14:24 Відповісти
Вбий в собі москаля.
показати весь коментар
28.12.2020 15:28 Відповісти
просто русские книги исчезли из продажи.
показати весь коментар
29.12.2020 05:11 Відповісти
Хотел бы я посмотреть статистику посещения по странам, например на флибусте.
показати весь коментар
30.12.2020 06:24 Відповісти
 
 