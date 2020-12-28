Організатор про повернення капелюха на Софійську площу: "Гадаю, що вже буде без претензій"

Засновник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький вважає, що повернення на Софійську площу конструкції у вигляді капелюха, яку раніше зняли з верхівки головної ялинки в Києві, не викликатиме претензій.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що вже буде без претензій. Найголовніше, мені здається, мало хто цікавився самою суттю тематики, концепцією – тому так вийшло. А насправді, нічого настільки поганого не було, щоб таке робити протистояння. Я думаю, просто важкий рік був. Люди, як сірник, загорались від будь-якого питання. Все мине і буде добре", – додав Добруцький.

Він зауважив, що ідея розтягнути святкове містечко на кілька кілометрів, зробивши багато розважальних зон та арт-об'єктів, виправдала себе і з точки зору інтересу, і з міркувань безпеки для здоров'я.

"Сім років я займаюсь ялинкою – ще стільки людей не було, щоби ціленаправлено пройшли всі локації, прогулялись на свіжому повітрі. Тому ця ідея хороша, розвивати надалі потрібно цей маршрут, і більше треба спонсорських капіталовкладень, щоб він був такий казковий і цікавий", – каже організатор.

Загалом у Києві є три ключові святкові локації та, відповідно, три ялинки: біля Арки Дружби народів – "Кришталевий палац", на Подолі – "Петриківський розпис" і на Софійській площі "Казковий ліс".

Як повідомлялося, конструкцію у вигляді капелюха, яку раніше зняли з верхівки головної ялинки в Києві, повернули на Софійську площу.

Нагадаємо, за кілька днів до відкриття головної ялинки в Києві з її верхівки зняли конструкцію у вигляді капелюха. Замінити її на зірку вирішили організатори після критики в мережі і серед духовенства.

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