Організатор про повернення капелюха на Софійську площу: "Гадаю, що вже буде без претензій"
Засновник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький вважає, що повернення на Софійську площу конструкції у вигляді капелюха, яку раніше зняли з верхівки головної ялинки в Києві, не викликатиме претензій.
Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що вже буде без претензій. Найголовніше, мені здається, мало хто цікавився самою суттю тематики, концепцією – тому так вийшло. А насправді, нічого настільки поганого не було, щоб таке робити протистояння. Я думаю, просто важкий рік був. Люди, як сірник, загорались від будь-якого питання. Все мине і буде добре", – додав Добруцький.
Він зауважив, що ідея розтягнути святкове містечко на кілька кілометрів, зробивши багато розважальних зон та арт-об'єктів, виправдала себе і з точки зору інтересу, і з міркувань безпеки для здоров'я.
"Сім років я займаюсь ялинкою – ще стільки людей не було, щоби ціленаправлено пройшли всі локації, прогулялись на свіжому повітрі. Тому ця ідея хороша, розвивати надалі потрібно цей маршрут, і більше треба спонсорських капіталовкладень, щоб він був такий казковий і цікавий", – каже організатор.
Загалом у Києві є три ключові святкові локації та, відповідно, три ялинки: біля Арки Дружби народів – "Кришталевий палац", на Подолі – "Петриківський розпис" і на Софійській площі "Казковий ліс".
Як повідомлялося, конструкцію у вигляді капелюха, яку раніше зняли з верхівки головної ялинки в Києві, повернули на Софійську площу.
Нагадаємо, за кілька днів до відкриття головної ялинки в Києві з її верхівки зняли конструкцію у вигляді капелюха. Замінити її на зірку вирішили організатори після критики в мережі і серед духовенства.
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На Алтае ели всегда были удивительной красоты. Стройные, как стрелы. Ель издревле у тюрков считалась священным деревом. Ее «пускали» в дом. В ее честь устраивали праздники еще три-четыре тысячи лет назад, тогда, когда люди поклонялись языческим богам.
Праздник сперва посвящался Йер-су, который жил в центре Земли - в месте отдыха божеств и духов.
Рядом с Йер-су был Ульгень, старик с густой белой бородой. Люди всегда видели его в богатом красном кафтане. Ульгень был главой светлых духов. Он восседал на золотом престоле в золотом подземном дворце с золотыми подземными воротами. Солнце и луна подчинялись ему.
Праздник ели наступал в самый разгар зимы - 25 декабря. Тогда день побеждал ночь. И солнце чуть дольше прежнего оставалось над землей. Люди молились Ульгеню, благодарили его за возвращенное солнце. А чтобы молитва была услышана, украшали ель - любимое дерево Ульгеня. Ее приносили в дом, к ветвям привязывали яркие ленточки, рядом складывали подарки.
Всю ночь веселились по случаю победы солнца над тьмой. Всю ночь приговаривали: «Корачун, Корачун». Праздник так и назывался Корачун - на древнетюркском языке это слово означало «пусть убывает»…
Пусть убывает ночь и прибывает день.
Вокруг елки до утра водили хоровод, который называли «индербай»: люди вставали в круг, символизирующий солнце. Так они звали небесное светило вернуться. Все верили, что самое сокровенное желание, загаданное в ту ночь, непременно сбудется.
И верно, Ульгень ни разу не ответил отказом, ни разу в жизни не подвел: после праздника ночь всегда шла на убыль, а красное солнце все дольше и дольше оставалось на небе.
Ель назвали «деревом Ульгеня». Она связывала мир людей с подземным миром божеств и духов. Ель, словно стрела, указывала Ульгеню путь наверх… Отсюда название «ёл», что по-тюркски так и будет «дорога», «путь».
Вот откуда имя у дерева!
Столько веков прошло, а древний праздник не забылся. Сегодня это всем известный праздник новогодней елки! Ульгень, правда, получил новое имя - Дед Мороз, но его роль на празднике и его одежда остались прежними.
По-прежнему водят хоровод вокруг елки. И никто ни о чем не догадывается… А между прочим, кафтан, шапка, кушак, валенки, то есть одежда Деда Мороза, - из гардероба древних тюрков. Точно в такой одежде ходили они. Археологи доказали это с безупречной точностью.
Ульгень, как говорят предания, иногда менял свой облик. Тогда его называли Эрлик. Впрочем, возможно, Эрлик был братом Ульгеня… Сейчас трудно докопаться до истины, столько веков прошло. Наверное, это и не так важно.
Куда важнее другое. У древних тюрков Ульгень и Эрлик являли собой добро и зло, свет и тьму. Поэтому 25 декабря все, даже самые злые, люди были добрыми и щедрыми. В том числе и Эрлик, символ зла. Он в этот день приносил в торбе подарки. И дети искали его. Они ходили с песнями и колядовали. (Слово «коляда» тюркское, дословно оно переводится так - «вымаливай благополучие».)
В українській мові частина слова "- образне" в значенні схоже перекладається як "-подібне".
В якому регіоні українську мову вивчало?
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