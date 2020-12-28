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Організатор про повернення капелюха на Софійську площу: "Гадаю, що вже буде без претензій"

Організатор про повернення капелюха на Софійську площу:

Засновник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький вважає, що повернення на Софійську площу конструкції у вигляді капелюха, яку раніше зняли з верхівки головної ялинки в Києві, не викликатиме претензій.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що вже буде без претензій. Найголовніше, мені здається, мало хто цікавився самою суттю тематики, концепцією – тому так вийшло. А насправді, нічого настільки поганого не було, щоб таке робити протистояння. Я думаю, просто важкий рік був. Люди, як сірник, загорались від будь-якого питання. Все мине і буде добре", – додав Добруцький.

Він зауважив, що ідея розтягнути святкове містечко на кілька кілометрів, зробивши багато розважальних зон та арт-об'єктів, виправдала себе і з точки зору інтересу, і з міркувань безпеки для здоров'я.

"Сім років я займаюсь ялинкою – ще стільки людей не було, щоби ціленаправлено пройшли всі локації, прогулялись на свіжому повітрі. Тому ця ідея хороша, розвивати надалі потрібно цей маршрут, і більше треба спонсорських капіталовкладень, щоб він був такий казковий і цікавий", – каже організатор.

Загалом у Києві є три ключові святкові локації та, відповідно, три ялинки: біля Арки Дружби народів – "Кришталевий палац", на Подолі – "Петриківський розпис" і на Софійській площі "Казковий ліс".

Як повідомлялося, конструкцію у вигляді капелюха, яку раніше зняли з верхівки головної ялинки в Києві, повернули на Софійську площу.

Нагадаємо, за кілька днів до відкриття головної ялинки в Києві з її верхівки зняли конструкцію у вигляді капелюха. Замінити її на зірку вирішили організатори після критики в мережі і серед духовенства.

Також дивіться: У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Київ (19549) ялинка (115)


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Топ коментарі
+6
С этой шляпой Киев носится как с "торбой писаной". Получается у города других проблем нет. Или у кого-то просто здравого смысла и мозгов
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28.12.2020 12:19
+5
при слові "шапка"десь напрягся вітьок януковічь
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28.12.2020 12:52
+4
зелена шляпа як символ нової влади..
шляпа "по фєнє"))
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28.12.2020 12:17
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зелена шляпа як символ нової влади..
шляпа "по фєнє"))
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28.12.2020 12:17 Відповісти
ви дальтонік?
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28.12.2020 12:31 Відповісти
це не колір, це - приналежність
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28.12.2020 15:26 Відповісти
Шляпа колдуна та сама ялина не є християнськими символами і тому не можуть використовуватись в святкуванні Нового Року в християнський країні. Книга про Гаррі Поттера до якої відсилає нас шляпа колдуна, є книгою шкідливою з точки зору церкви, бо в ній наводяться частини реальних магічних рітуалів чорної магії і ці книги є фактично рекламою різноманітних язичницьких ритуалів та магічних обрядів за які церква в середні віка спалювала на вогнищах Святої інквізиції.

На Алтае ели всегда были удивительной красоты. Стройные, как стрелы. Ель издревле у тюрков считалась священным деревом. Ее «пускали» в дом. В ее честь устраивали праздники еще три-четыре тысячи лет назад, тогда, когда люди поклонялись языческим богам.
Праздник сперва посвящался Йер-су, который жил в центре Земли - в месте отдыха божеств и духов.
Рядом с Йер-су был Ульгень, старик с густой белой бородой. Люди всегда видели его в богатом красном кафтане. Ульгень был главой светлых духов. Он восседал на золотом престоле в золотом подземном дворце с золотыми подземными воротами. Солнце и луна подчинялись ему.
Праздник ели наступал в самый разгар зимы - 25 декабря. Тогда день побеждал ночь. И солнце чуть дольше прежнего оставалось над землей. Люди молились Ульгеню, благодарили его за возвращенное солнце. А чтобы молитва была услышана, украшали ель - любимое дерево Ульгеня. Ее приносили в дом, к ветвям привязывали яркие ленточки, рядом складывали подарки.
Всю ночь веселились по случаю победы солнца над тьмой. Всю ночь приговаривали: «Корачун, Корачун». Праздник так и назывался Корачун - на древнетюркском языке это слово означало «пусть убывает»…
Пусть убывает ночь и прибывает день.
Вокруг елки до утра водили хоровод, который называли «индербай»: люди вставали в круг, символизирующий солнце. Так они звали небесное светило вернуться. Все верили, что самое сокровенное желание, загаданное в ту ночь, непременно сбудется.
И верно, Ульгень ни разу не ответил отказом, ни разу в жизни не подвел: после праздника ночь всегда шла на убыль, а красное солнце все дольше и дольше оставалось на небе.
Ель назвали «деревом Ульгеня». Она связывала мир людей с подземным миром божеств и духов. Ель, словно стрела, указывала Ульгеню путь наверх… Отсюда название «ёл», что по-тюркски так и будет «дорога», «путь».
Вот откуда имя у дерева!
Столько веков прошло, а древний праздник не забылся. Сегодня это всем известный праздник новогодней елки! Ульгень, правда, получил новое имя - Дед Мороз, но его роль на празднике и его одежда остались прежними.
По-прежнему водят хоровод вокруг елки. И никто ни о чем не догадывается… А между прочим, кафтан, шапка, кушак, валенки, то есть одежда Деда Мороза, - из гардероба древних тюрков. Точно в такой одежде ходили они. Археологи доказали это с безупречной точностью.
Ульгень, как говорят предания, иногда менял свой облик. Тогда его называли Эрлик. Впрочем, возможно, Эрлик был братом Ульгеня… Сейчас трудно докопаться до истины, столько веков прошло. Наверное, это и не так важно.
Куда важнее другое. У древних тюрков Ульгень и Эрлик являли собой добро и зло, свет и тьму. Поэтому 25 декабря все, даже самые злые, люди были добрыми и щедрыми. В том числе и Эрлик, символ зла. Он в этот день приносил в торбе подарки. И дети искали его. Они ходили с песнями и колядовали. (Слово «коляда» тюркское, дословно оно переводится так - «вымаливай благополучие».)
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28.12.2020 12:36 Відповісти
Організатор про повернення капелюха на Софійську площу: "Гадаю, що вже буде без претензій" - Цензор.НЕТ 448
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28.12.2020 12:43 Відповісти
Припадочный, а Новый Год - это христианский праздник?
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28.12.2020 16:18 Відповісти
История с этой шляпой-это такая "шляпа".
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28.12.2020 12:19 Відповісти
С этой шляпой Киев носится как с "торбой писаной". Получается у города других проблем нет. Или у кого-то просто здравого смысла и мозгов
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28.12.2020 12:19 Відповісти
Скандал - тоже реклама! А по факультетам она распределяет?
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28.12.2020 12:22 Відповісти
на зе-вавку эту шляпу наденьте клоуны.
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28.12.2020 12:24 Відповісти
На фєнє ;шляпа;- статевий член.
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28.12.2020 12:24 Відповісти
чим мені подобаються порошкообразні, це тим шо вони на фєні розмовляють.
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28.12.2020 12:33 Відповісти
Це тобі слово "порохоботи" внтернет-перекладач переклав як "порошкообразні"?
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28.12.2020 12:46 Відповісти
порохоботи - це ті, шо на зарплатні. А всі інші -порошкообразні створіння, які хочуть припасти до гетьманської дупи, але їх не допускають.
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28.12.2020 13:04 Відповісти
Не суди по себе.
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28.12.2020 14:07 Відповісти
Недолуге, та ще й не грамотне!
В українській мові частина слова "- образне" в значенні схоже перекладається як "-подібне".
В якому регіоні українську мову вивчало?
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28.12.2020 14:48 Відповісти
мені пофіг на твою думку, набутилка
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28.12.2020 15:56 Відповісти
За образи летиш до спаму
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28.12.2020 16:57 Відповісти
ШО таке, обідєлось, кацапське непорозуміння
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28.12.2020 17:04 Відповісти
Якщо духовенство критикувало, хай би і оплачувало все свято. Не найбідніша контора.
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28.12.2020 12:32 Відповісти
тоді тобі до ялинки вави - кусочке счастя
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28.12.2020 12:35 Відповісти
мені є куди сходити і без Києва. То ж бюджет столиці
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28.12.2020 15:57 Відповісти
дыйсно з цим капелюхом наробили багато галасу з нічого. Вчора особисто пішов подивився. Ялинка дуже красива. Такої ще не було. І біля капелюха дотепне стілець у вигляді трону поставили, тепер на ньому всі безперевно фотографуються. Подивився що біля Рошену..теж креативно підійши і красиво зробили...і теж на ковзанці натовп
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28.12.2020 12:35 Відповісти
а шо там з ковзанкою від шостого брауні ?
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28.12.2020 12:36 Відповісти
тас ще не був і не дивився....Але якщо глянути по відео, то офшорнік, звичайно краще зробив. Біля Рошену навіть постійно через певні інтервали машина лід чистить. І відео трансляція на стіни дуже креативно і красиво
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28.12.2020 12:42 Відповісти
Це спецоперація по заманюванню в Україну Януковича. От тільки з цим Бубочкою неясно чи для того щоб посадити Яника в крісло президента чи щоб просто посадити.
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28.12.2020 12:37 Відповісти
Посадить этого долбозвона на очко в отхожее место бабы мокрыны в огороде, надеть сверху данную шляпу и хай кукарекает, мудыло.
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28.12.2020 12:48 Відповісти
самий тупий організатор де вони беруться ялинка жива повинна бути як раніше, а не як януковіча мертва і її не видно запахі від ялинки повинні бути ,а не вонь добруцького
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28.12.2020 12:48 Відповісти
при слові "шапка"десь напрягся вітьок януковічь
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28.12.2020 12:52 Відповісти
Организатор о возвращении шляпы на Софийскую площадь: "Думаю, что уже будет без претензий" - Ага, "хужє нібудєт", намазуйте шляпу на хліб.
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28.12.2020 12:53 Відповісти
Я бы этих массовиков-затейников на баржу-и затопить посреди Днепра.
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28.12.2020 12:54 Відповісти
Якщо цьому Добруцькому натягнути на маківку гандін він погодитьтся з такою концепцією?
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28.12.2020 12:59 Відповісти
Напяльте эту шляпу на "офис дерьмака и презелдента". Это претензия.
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28.12.2020 13:17 Відповісти
Шляпа какая-то гандонисто-эрегированная, дизайнер нехило нюхнул, когда создавал ЭТО.
.
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28.12.2020 13:35 Відповісти
Вот именно "натовп", и все без масок, так зачем тогда локДаун???
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28.12.2020 13:44 Відповісти
а чому так вороги приникують сам смисл ? причіпили б будьоновку і всьо
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28.12.2020 13:48 Відповісти
Возьми шляпу и ди колядуй.. Авось наколядуешь мамке и папке.. Или уде науолядовал?
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28.12.2020 13:59 Відповісти
За такую шляпу можно нехило с ноги отхватить вместо денег и конфет.
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28.12.2020 14:28 Відповісти
Добруцькі правлять бал в Україні, тільки не Українські. Самогубча нація, як була, так і є.
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28.12.2020 19:43 Відповісти
шляпа - это страшная зрада. уууу.
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29.12.2020 05:10 Відповісти
Тобто, клепки таки не вистачило зрозуміти, що йому взагалі НЕ МІСЦЕ біля Софії. Тим більше, що є ІНШІ локації.
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29.12.2020 13:53 Відповісти
 
 