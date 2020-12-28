У Східній Європі відбувається зсув на Захід, бо Путін стає дедалі токсичнішим, - Доброхотов
Кремль озлоблює свої відносини зі США, а Путін стає дедалі токсичнішим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявив журналіст і головний редактор The Insider Роман Доброхотов.
За словами журналіста, в Східній Європі відбувається зсув у бік Європи, в бік європейської інтеграції та розірвання колишніх зв'язків із Кремлем.
"Тут є багато причин. Одна з них - бо Путін стає дедалі токсичнішим, вибачте за каламбур, зокрема і через ситуацію з Навальним. Але і не тільки, тому що Кремль робить жорсткішими свої відносини і зі Сполученими Штатами. Зараз ми бачимо, що кібератаки поновилися після перемоги Байдена", - зазначив Доброхотов.
"Раніше, коли Путін намагався сидіти на двох стільцях і стискав всередині гайки, але при цьому намагався загравати з європейцями, було простіше таким країнам, як Румунія, Болгарія, Балкани. Вони заявляли одночасно і проросійську, і прозахідну політику. Але зараз ми бачимо, що у всіх цих регіонах, особливо активно ми бачимо і в Болгарії, і в усіх Балканських країнах, включно навіть із Сербією, яка була найбільш лояльною країною до Кремля. Ми бачимо, що там відбувається сильне охолодження. Це пов'язано, звісно, не конкретно з Путіним. Тобто не те що якісь русофоби з'явилися або щось, а саме політика Кремля доволі агресивна і, чесно кажучи, прямолінійна і безглузда. Вона викликає, звичайно, відторгнення"- додав він.
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Коротко и ясно.
Источник: https://censor.net/ru/n3239386
Профан. В компьютеры по всему США проникали в течении многих месяцев.
о какой то роли армии и флота и говорить уже не стоит.если надо-набирают наемничков из тех же кизячков,бывших ментов и сидельцев...
https://ru-compromat.livejournal.com/208005.html
У вас на роісі нормальних не буває.
В Беларуси ещё можно - надо ж как-то уничтожить "БелАЗ", "МАЗ", "МТЗ", "Атлант" и прочих конкурентов...
Только шоб в остальную Европу не совался. Попробовал бы Путин позволить себе подобные вольности (как в Украине), например, в странах Балтии - в один момент оказался бы насаженным на верхний луч звезды Спасской башни Кремля.