У Східній Європі відбувається зсув на Захід, бо Путін стає дедалі токсичнішим, - Доброхотов

Кремль озлоблює свої відносини зі США, а Путін стає дедалі токсичнішим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявив журналіст і головний редактор The Insider Роман Доброхотов.

За словами журналіста, в Східній Європі відбувається зсув у бік Європи, в бік європейської інтеграції та розірвання колишніх зв'язків із Кремлем.

"Тут є багато причин. Одна з них - бо Путін стає дедалі токсичнішим, вибачте за каламбур, зокрема і через ситуацію з Навальним. Але і не тільки, тому що Кремль робить жорсткішими свої відносини і зі Сполученими Штатами. Зараз ми бачимо, що кібератаки поновилися після перемоги Байдена", - зазначив Доброхотов.

"Раніше, коли Путін намагався сидіти на двох стільцях і стискав всередині гайки, але при цьому намагався загравати з європейцями, було простіше таким країнам, як Румунія, Болгарія, Балкани. Вони заявляли одночасно і проросійську, і прозахідну політику. Але зараз ми бачимо, що у всіх цих регіонах, особливо активно ми бачимо і в Болгарії, і в усіх Балканських країнах, включно навіть із Сербією, яка була найбільш лояльною країною до Кремля. Ми бачимо, що там відбувається сильне охолодження. Це пов'язано, звісно, не конкретно з Путіним. Тобто не те що якісь русофоби з'явилися або щось, а саме політика Кремля доволі агресивна і, чесно кажучи, прямолінійна і безглузда. Вона викликає, звичайно, відторгнення"- додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У деяких пострадянських країнах Кремль керує місцевими політиками, як маріонетками, - шефредактор The Insider Доброхотов