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Новини
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У Східній Європі відбувається зсув на Захід, бо Путін стає дедалі токсичнішим, - Доброхотов

У Східній Європі відбувається зсув на Захід, бо Путін стає дедалі токсичнішим, - Доброхотов

Кремль озлоблює свої відносини зі США, а Путін стає дедалі токсичнішим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявив журналіст і головний редактор The Insider Роман Доброхотов.

За словами журналіста, в Східній Європі відбувається зсув у бік Європи, в бік європейської інтеграції та розірвання колишніх зв'язків із Кремлем.

"Тут є багато причин. Одна з них - бо Путін стає дедалі токсичнішим, вибачте за каламбур, зокрема і через ситуацію з Навальним. Але і не тільки, тому що Кремль робить жорсткішими свої відносини і зі Сполученими Штатами. Зараз ми бачимо, що кібератаки поновилися після перемоги Байдена", - зазначив Доброхотов.

"Раніше, коли Путін намагався сидіти на двох стільцях і стискав всередині гайки, але при цьому намагався загравати з європейцями, було простіше таким країнам, як Румунія, Болгарія, Балкани. Вони заявляли одночасно і проросійську, і прозахідну політику. Але зараз ми бачимо, що у всіх цих регіонах, особливо активно ми бачимо і в Болгарії, і в усіх Балканських країнах, включно навіть із Сербією, яка була найбільш лояльною країною до  Кремля. Ми бачимо, що там відбувається сильне охолодження. Це пов'язано, звісно, не конкретно з Путіним. Тобто не те що якісь русофоби з'явилися або щось, а саме політика Кремля доволі агресивна і, чесно кажучи, прямолінійна і безглузда. Вона викликає, звичайно, відторгнення"- додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У деяких пострадянських країнах Кремль керує місцевими політиками, як маріонетками, - шефредактор The Insider Доброхотов

Автор: 

Європа (1837) путін володимир (23910) росія (65459) Євросоюз (13492) Доброхотов Роман (7)


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Топ коментарі
+9
Путин -***** !!!
Коротко и ясно.
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28.12.2020 12:20
+7
Квітнуть, в усій красі "Русского мира" ,з непідмитими дупами!!)))
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28.12.2020 12:25
+5
Лайно стає лайновіше, а дерьмо- дерьмовіше !!!)))
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28.12.2020 12:24
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Путин -***** !!!
Коротко и ясно.
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28.12.2020 12:20 Відповісти
В Восточной Европе происходит сдвиг на Запад, потому что Путин становится все более токсичным, - Доброхотов - Цензор.НЕТ 6876
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28.12.2020 12:23 Відповісти
Войско взбунтовалось! Говрят царь не настоящий!
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28.12.2020 15:18 Відповісти
Доброхотов очередной сраный нострадамус а пока седьмой год и Крым и Донбасс процветают под двуглавой курицей
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28.12.2020 12:23 Відповісти
Квітнуть, в усій красі "Русского мира" ,з непідмитими дупами!!)))
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28.12.2020 12:25 Відповісти
А ми радіємо бо воно вже не наше...Ой яка радісна новина!
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28.12.2020 12:44 Відповісти
Лайно стає лайновіше, а дерьмо- дерьмовіше !!!)))
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28.12.2020 12:24 Відповісти
йожыг,куда реверс? шо теперь,италия на парашку газы гонит?
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28.12.2020 12:54 Відповісти
так реверс куды?путь не италия,пусть страны балтии
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28.12.2020 13:14 Відповісти
кибератаки возобновились после победы Байдена"
Источник: https://censor.net/ru/n3239386

Профан. В компьютеры по всему США проникали в течении многих месяцев.
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28.12.2020 12:34 Відповісти
Тільки кремлівське ху@ло могло очікувати, що після розв'язування війни до нього потягнуться з усіх сторін.
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28.12.2020 12:35 Відповісти
Очень хорошая тенденция. Подальше от орды ! Мокшанские имперцы тащат мир назад в средневековье , и это стало очевидным.
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28.12.2020 12:36 Відповісти
Давайте определимся : Восточная Европа - это территория между рекой Дон и Уральским хребтом. К ней относится часть РФ и европейская часть Казахстана, по площади не уступающая Франции. А "Восточноевропейские государства" - это российский имперский миф, который следует забыть.
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28.12.2020 12:37 Відповісти
Гриша,задолго до вашего рождения сложился устойчивый раздел континента в общественном сознании и география здесь ни при чем. "Европой" продолжали считать старую ,классическую Европу ,известную миру со времен "греческих" . По мере продвижения европейской культуры на восток, к ней присоединялись новые земли,их то и стали именовать Восточной Европой. Московию - страну с преобладающим тюрским и угро-финским населением,в их число не вносили. Азиаты они и ничего не поделаешь.
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28.12.2020 13:07 Відповісти
А у нас народ особенный, тупее всех тупых, прокремлевское опзжо в три раза опережает проукраинский "Голос", и не последнюю роль здесь играет шоколад.
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28.12.2020 12:44 Відповісти
Уж не кто такой Доброхотов и почему он стал так часто мелькать, только как политолог он полный ноль - у России никогда и не было союзников, еще Николай второй об этом говорил, что у России два союзника - армия и флот и с тех пор ничего не изменилось.
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28.12.2020 12:45 Відповісти
фиг там...теперь у раиськи союзники менты и провокаторы,типа кизячков .
о какой то роли армии и флота и говорить уже не стоит.если надо-набирают наемничков из тех же кизячков,бывших ментов и сидельцев...
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28.12.2020 12:52 Відповісти
Та че, он додон вообще в Москву переехал, надеюсь навсегда
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28.12.2020 12:45 Відповісти
Когда-то блогер Доброхотов был "анонимным другом милиции".

https://ru-compromat.livejournal.com/208005.html

У Східній Європі відбувається зсув на Захід, бо Путін стає дедалі токсичнішим, - Доброхотов - Цензор.НЕТ 1032
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28.12.2020 12:47 Відповісти
А ніхто тут ним особливо не зачаровується.
У вас на роісі нормальних не буває.
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28.12.2020 13:02 Відповісти
Раньше он был обычным блогером-клоуном, каких сотни. Западные кураторы основательно переделали ему имидж. Теперь у него всегда суровый выпученный взгляд, явно переигрывает.

У Східній Європі відбувається зсув на Захід, бо Путін стає дедалі токсичнішим, - Доброхотов - Цензор.НЕТ 7965
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28.12.2020 13:08 Відповісти
І що? Гризіться там між собою, це ваші справи.
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28.12.2020 13:09 Відповісти
Дело в том что считается что он давно живет в Украине.
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28.12.2020 13:13 Відповісти
У Східній Європі відбувається зсув на Захід, бо Путін стає дедалі токсичнішим, - Доброхотов - Цензор.НЕТ 6426
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28.12.2020 12:49 Відповісти
Украине не светят ни НАТО, ни ЕЭС - там понимают, что между ними и РФ должно быть некое пространство вроде буферной зоны (как кранец между причалом и бортом судна), где они могли бы при желании безопасно для себя "пободаться". Украина за без малого 30 лет воровства и коррупции так и не состоялась, как суверенное независимое государство, не приобрела статус игрока на мировой арене, стала объектом чужих игр, потому её, как беднейшее европейское пока ещё государство, и назначили на эту постыдную роль. Путину позволяют резвиться в Украине: захотел Крым оттяпать - на, захотел в сепаратизм поиграться - на...
В Беларуси ещё можно - надо ж как-то уничтожить "БелАЗ", "МАЗ", "МТЗ", "Атлант" и прочих конкурентов...
Только шоб в остальную Европу не совался. Попробовал бы Путин позволить себе подобные вольности (как в Украине), например, в странах Балтии - в один момент оказался бы насаженным на верхний луч звезды Спасской башни Кремля.
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28.12.2020 12:52 Відповісти
А мені здається що по цілому глобусу народ зрозумів що його дурить бригада клоунів. Приковують увагу до всяких там " надважливих суперечок" ,а тим часом залазять у кишеню,відбирають власність,права і поволі обплутують кайданами!
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28.12.2020 13:02 Відповісти
Везде есть знать и чернь, и знати не чуждо желание нахлобучить чернь. Но в продвинутых странах знать помнит, что чернь во время бунта беспощадна, потому знать умиротворяет чернь, не доводя до бунтов. Наша же знать ещё живет жизнью "непуганых медведей", без кровопускания никак не обойтись.
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28.12.2020 14:49 Відповісти
Lezut raska i strani Baltiji,dumajete na vyborax netu tut ix poderzyvajucije partiji,tolko tut liudi negolosujet za takije i vsegda tak bylo s 1991 goda.Litve vot byli vibori ,tak vse partiji beri liubuju iz nix, vse proevropejskije,pro natovskije i vse protiv raski popali v sejm.Drugix tut nevybyrajet
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28.12.2020 13:24 Відповісти
***** "новичком" сильно пованивает.
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28.12.2020 13:00 Відповісти
благодаря укр. блогерам мы в ордло прозрели (Карпов, Хунта, укр. не расея, Мыкола рушниця)
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28.12.2020 14:30 Відповісти
 
 