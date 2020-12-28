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Новини Коронавірус і карантин
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У передноворічні дні почастішали порушення протиепідемічних заходів, - Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантину

У передноворічні дні почастішали порушення протиепідемічних заходів, - Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантину

У передноворічні дні в Україні фіксується збільшення кількості порушень протиепідемічних правил.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як підкреслюється, глава МОЗ закликав організаторів святкових заходів забезпечити всі умови для їх дотримання, а уповноважені органи - посилити відповідний контроль.

За інформацією Степанова, минулого тижня в медичні установи було госпіталізовано 15 907 осіб. У лікарнях перебуває понад 25 тисяч пацієнтів як з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою на COVID-19.

Також читайте: За добу від COVID-19 померли десять жителів Києва, одужали - 188, виявили 851 новий випадок, - Кличко

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Степанов також заявив, що січневий локдаун скасовувати не будуть, оскільки очікується спалах грипу.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
О ******** дід Панас намалювався , зараз почне казки розказувати !!))
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28.12.2020 12:22
+1
Усилить контроль, запретить и ограничить,взыскать принудительно ... и т.п. Как уже достали эти невежды и корупционеры-деграданты
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28.12.2020 12:22
+1
В предновогодние дни участились нарушения противоэпидемических мер, - Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 7275
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28.12.2020 12:23
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О ******** дід Панас намалювався , зараз почне казки розказувати !!))
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28.12.2020 12:22 Відповісти
Он все знает, наверное они с "ковидом" переписываются..
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28.12.2020 12:29 Відповісти
Степанов провалив боротьбу з коронавірусом і має бути звільнений і відданий під трибунал!
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28.12.2020 12:30 Відповісти
конечно, конечно.., я и говорю - они с ковидом переписываются
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28.12.2020 12:32 Відповісти
Абеткою Морзе!!)))
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28.12.2020 12:36 Відповісти
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28.12.2020 12:39 Відповісти
Степашку ,на нари,за що,таке гарне порося ,так гарно хрокає !!))
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28.12.2020 12:34 Відповісти
Усилить контроль, запретить и ограничить,взыскать принудительно ... и т.п. Как уже достали эти невежды и корупционеры-деграданты
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28.12.2020 12:22 Відповісти
Все за тезами пленума ЦК КПРС !!!)))
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28.12.2020 12:35 Відповісти
В предновогодние дни участились нарушения противоэпидемических мер, - Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 7275
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28.12.2020 12:23 Відповісти
Пора цього зебуїна в клітку і возити по країні банановіруси шугати!
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28.12.2020 12:41 Відповісти
Переболела вся семья .обычный грипп
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28.12.2020 13:14 Відповісти
 
 