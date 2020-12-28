У передноворічні дні почастішали порушення протиепідемічних заходів, - Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантину

У передноворічні дні в Україні фіксується збільшення кількості порушень протиепідемічних правил.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як підкреслюється, глава МОЗ закликав організаторів святкових заходів забезпечити всі умови для їх дотримання, а уповноважені органи - посилити відповідний контроль.

За інформацією Степанова, минулого тижня в медичні установи було госпіталізовано 15 907 осіб. У лікарнях перебуває понад 25 тисяч пацієнтів як з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою на COVID-19.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Степанов також заявив, що січневий локдаун скасовувати не будуть, оскільки очікується спалах грипу.