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Рада й уряд напрацювали великий законопроєкт про встановлення в Україні "чесного" прожиткового мінімуму, - "слуга народу" Третьякова

Рада й уряд напрацювали великий законопроєкт про встановлення в Україні

Керівниця комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що парламент спільно з урядом напрацювали великий законопроєкт про повернення в домогосподарства сплачених податків у розмірі прожиткового мінімуму на кожну утримувану особу.

Про це вона повідомила під час пресконференції 28 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Центрова реформа і взагалі та, яка абсолютно змінить обличчя соціальної політики в Україні, - це повинно бути повернення в домогосподарства сплачених податків на розмір прожиткового мінімуму на кожну утримувану особу. Це дуже складна реформа і стосується того, що зовсім змінюється фінансова політика щодо держбюджету, фінансування місцевих органів самоврядування. Щоб її провести, необхідно підключення центральних органів виконавчої влади", - пояснила вона.

За словами Третьякової, спільно з Міністерством соцполітики і прем'єр-міністром підготовлений план законодавчих робіт на наступний рік, і зазначена реформа є однією з основних.

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"Власне, розмір прожиткового мінімуму - це те, чим займався комітет протягом року своєї роботи: ми провели комітетські і парламентські слухання, і вони вивелися в великій, на 500 сторінок порівняльній таблиці, законопроєкт №3515, який зараз допрацьовують центральні органи виконавчої влади. І я сподіваюся, що ми встановимо нарешті в Україні чесний прожитковий мінімум", - сказала Третьякова.

Разом з тим політик звернула увагу на те, що "бюджетний" і "чесний" прожиткові мінімуми досі постійно відрізняються в Україні та "в бюджеті використовувалася занижена величина".

"Під час затвердження бюджету на 2021 рік комітет активно працював над тим, щоб зменшити різницю між цими прожитковими мінімумами, і законопроєкт №3515 декларує, що в прожитковому мінімумі є основна фізична суть - це собівартість проживання однієї людини в домогосподарстві або сім'ї. І ось це проживання - це те, на що держава не може накладати податки або ж, якщо вона їх накладає, то вони повинні повернутися в сім'ю. І коли ми говоримо про оподаткування домогосподарства, то йдеться не про додатковий податок, а про те, що держава повинна забезпечити прожитковий мінімум кожному громадянину", - додала Третьякова.

Автор: 

ВР (15004) Кабмін (14110) прожитковий мінімум (119) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+5
ну эта точно все зачестнит...начнет с низкосортных детей .
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28.12.2020 12:37
+3
Це щось нове-"чесний прожитковий мінімум"!! Це часом не реальний прожитковий мінімум ???)))
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28.12.2020 12:39
+3
А , это та, которая переживает и заботится: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова./ Зарплата в 32-25 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова
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28.12.2020 12:41
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ну эта точно все зачестнит...начнет с низкосортных детей .
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28.12.2020 12:37 Відповісти
Це щось нове-"чесний прожитковий мінімум"!! Це часом не реальний прожитковий мінімум ???)))
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28.12.2020 12:39 Відповісти
Це наверно такий минимум,шоб концы не отдать.
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28.12.2020 12:54 Відповісти
"Це часом не реальний прожитковий мінімум ???" - Нет.
Вам же написали "чесний прожитковий мінімум". Наверное что-то среднее между "прожитковий мінімум" и "реальний прожитковий мінімум". Но это не точно....
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28.12.2020 14:57 Відповісти
"честного" - кавычки более, чем уместны...
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28.12.2020 12:40 Відповісти
эта неполноценная, уверен, считает его завышенным
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28.12.2020 15:46 Відповісти
Я думаю, це щось біля 4000 тис. баксів. Економічний прорив, закінчення війни, дороги, все це закономірно призвело до збільшення прожиткового мінімуму. У 2019 році мені виборці зелі казали, що так і буде, а я не повірив
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28.12.2020 12:40 Відповісти
Дарма, 73%-овий лохторат, це дуже "мудрий нарід" !!!)))
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28.12.2020 12:42 Відповісти
Реальним критерієм оцінки дій уряда є рівень життя народа,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!))
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28.12.2020 12:40 Відповісти
А , это та, которая переживает и заботится: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова./ Зарплата в 32-25 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова
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28.12.2020 12:41 Відповісти
Баба с лицом и мыслями "штандартенфюрера СС" - и "честный"(!) прожиточный минимум
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28.12.2020 12:43 Відповісти
Не может быть! В лучшем для нее случае унтершарфюрер из корпуса SS Totenkopf (мертвая голова), из которого комплектовался состав концентрационных лагерей.
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28.12.2020 13:05 Відповісти
У нас к прожиточному минимуму привязаны в тч штрафы, налоги и многое другое, помимо ЗП. готовьте пояса...
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28.12.2020 12:46 Відповісти
НЕПРАВДА. ОНИ ПРИВЯЗАНЫ К НЕОПОДАТКОВОМУ МИНИМУМУ = 17.5 Гр
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28.12.2020 19:47 Відповісти
Может в Германиях к 17,5, а у нас не так. Пример- ставка единого налога 1 группы и тд.
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29.12.2020 09:16 Відповісти
Ну ну слыша Вашу дурь можно ожидать только дурь
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28.12.2020 12:47 Відповісти
Сомневаюсь, что хоть что-то от этой жабоподобной упырихи может быть честным.
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28.12.2020 12:48 Відповісти
Кто-то помнит фильм "Матильда" об одной девочке с особыми способностями, который снял Дэннни Де Вито? Так вот, там была диретрисса школы, с которой скопирована эта кацапская и ЗЕлупленная сволочь третьякова.
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28.12.2020 12:53 Відповісти
Рада й уряд напрацювали великий законопроєкт про встановлення в Україні "чесного" прожиткового мінімуму, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2746
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28.12.2020 13:00 Відповісти
Ты такая умная?
Так для начала дай определение "домохозяйству"!
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28.12.2020 12:57 Відповісти
Надеюсь в этот раз никто не успеет убежать
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28.12.2020 12:57 Відповісти
А чи не можна замість того,щоб видумувати всяку фігню на 500 сторінок,просто прийняти закон,за яким мінімальна зарплата буде 100 гривень за годину?Чому б не визначити мінімальний бар'єр оплати,заходити за який,буде заборонено законом?
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28.12.2020 13:19 Відповісти
А прожиточный минимум установить, как средний уровень расходов Депутата ВР.
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28.12.2020 13:29 Відповісти
"Слуга народа" Третьякова, и слово Честный - понятия абсолютно несовместимые.....
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28.12.2020 14:14 Відповісти
"Честного" в ковычках?
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28.12.2020 15:04 Відповісти
 
 