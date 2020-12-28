Рада й уряд напрацювали великий законопроєкт про встановлення в Україні "чесного" прожиткового мінімуму, - "слуга народу" Третьякова

Керівниця комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що парламент спільно з урядом напрацювали великий законопроєкт про повернення в домогосподарства сплачених податків у розмірі прожиткового мінімуму на кожну утримувану особу.

Про це вона повідомила під час пресконференції 28 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Центрова реформа і взагалі та, яка абсолютно змінить обличчя соціальної політики в Україні, - це повинно бути повернення в домогосподарства сплачених податків на розмір прожиткового мінімуму на кожну утримувану особу. Це дуже складна реформа і стосується того, що зовсім змінюється фінансова політика щодо держбюджету, фінансування місцевих органів самоврядування. Щоб її провести, необхідно підключення центральних органів виконавчої влади", - пояснила вона.

За словами Третьякової, спільно з Міністерством соцполітики і прем'єр-міністром підготовлений план законодавчих робіт на наступний рік, і зазначена реформа є однією з основних.

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"Власне, розмір прожиткового мінімуму - це те, чим займався комітет протягом року своєї роботи: ми провели комітетські і парламентські слухання, і вони вивелися в великій, на 500 сторінок порівняльній таблиці, законопроєкт №3515, який зараз допрацьовують центральні органи виконавчої влади. І я сподіваюся, що ми встановимо нарешті в Україні чесний прожитковий мінімум", - сказала Третьякова.

Разом з тим політик звернула увагу на те, що "бюджетний" і "чесний" прожиткові мінімуми досі постійно відрізняються в Україні та "в бюджеті використовувалася занижена величина".

"Під час затвердження бюджету на 2021 рік комітет активно працював над тим, щоб зменшити різницю між цими прожитковими мінімумами, і законопроєкт №3515 декларує, що в прожитковому мінімумі є основна фізична суть - це собівартість проживання однієї людини в домогосподарстві або сім'ї. І ось це проживання - це те, на що держава не може накладати податки або ж, якщо вона їх накладає, то вони повинні повернутися в сім'ю. І коли ми говоримо про оподаткування домогосподарства, то йдеться не про додатковий податок, а про те, що держава повинна забезпечити прожитковий мінімум кожному громадянину", - додала Третьякова.