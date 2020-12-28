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Законопроєкт щодо впровадження накопичувальних пенсій необхідно ухвалити в 2021 році, - "слуга народу" Третьякова

Законопроєкт щодо впровадження накопичувальних пенсій необхідно ухвалити в 2021 році, -

Законопроєкт №2683 щодо впровадження загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення необхідно ухвалити в 2021 році, щоб відповідну модель можна було впровадити з 2023 року.

Таку думку висловила керівниця комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще однією великою реформою є "друга пенсія". Законопроєкт про накопичувальну систему страхування внесено в грудні 2019 року. Ми перебуваємо в консультаціях із центральними органами влади, насамперед щодо пошуку грошей, якими наповнюватиметься цей фонд, власність якого перейде до українців з моменту переказу грошей за визначеними ними напрямками. На сьогоднішні є тверде запевнення чинного прем'єр-міністра в тому, що такі компенсатори ми маєм знайти в зниженні на 2% Єдиного соціального внеску і в зниженні 2% податку фізичних осіб, і спрямування цих коштів для накопичення наших громадян. Якщо цей компенсатор буде затверджений, то таке накопичення ми зможемо зробити з 2023 року. Власне, законопроєкт 2683 і декларує 23-й рік", - пояснила Третьякова.

При цьому вона наголосила, що триває робота з напрацювання узгодженої моделі накопичення, яку планують впровадити в Україні з 2023 року, але для того, щоб "уся інфраструктура була готова, законопроєкт має бути ухвалений наступного року і узгоджений з усіма стейкхолдерами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накопичувальних пенсій в Україні не буде як мінімум до 2022 року, - міністр соцполітики Лазебна

Автор: 

пенсія (1587) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+9
Купите этой бабёнке тур в Чили. Пусть корабельная сосна посмотрит что сделала накопительная система с пенсионерами этой страны.
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28.12.2020 13:02
+9
Законопроєкт щодо впровадження накопичувальних пенсій необхідно ухвалити в 2021 році, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2520
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28.12.2020 13:19
+7
Щоб все було, як на кацапії.

А ось і мордорський результат.
"ФНП, предложила премьер-министру изменить пенсионную систему, отменив ее накопительную часть. Где искать накопительную часть пенсии, кто виноват в том, что ее приходится искать, и что вообще происходит с нашей пенсионной системой "
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28.12.2020 12:50
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подскажите, какие зарплаты планируются держателям этих фондов?... частично это будет ответом на вопрос, доживет ли что-то из вкладов внешних стейкхолдеров до их выхода не пенсию...
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28.12.2020 12:47 Відповісти
Наверное они не хуже серлеща будут, деток кормить, учить нужно не так, как мудрый нарид это делает в Украине, а желательно в "загнивающей гейропе".
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28.12.2020 16:35 Відповісти
Щоб все було, як на кацапії.

А ось і мордорський результат.
"ФНП, предложила премьер-министру изменить пенсионную систему, отменив ее накопительную часть. Где искать накопительную часть пенсии, кто виноват в том, что ее приходится искать, и что вообще происходит с нашей пенсионной системой "
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28.12.2020 12:50 Відповісти
Это сильно похоже на принудительное введение системы пенсионных накоплений приватбанка - налог ЕСВ вы как и раньше платите (не понятно кому),но себе на пенсию можете в привате открыть у бородатой бабушки накопительный счет.Идея накоплений сама по себе хорошая,но не в Украине,где 99% мошенников,тут это не будет работать на обычных людей.
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28.12.2020 12:54 Відповісти
Третьякова.. Вот она - стальная "Аленушка" соцполитики, бр-р-р..
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28.12.2020 12:58 Відповісти
"слуга народа" Третьякова - от этого существа ждать хорошего не приходится.Она такое несла недавно,что не дай Бог ее допустят к нашим пенсиям.Хотя других там и нету...
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28.12.2020 12:59 Відповісти
Купите этой бабёнке тур в Чили. Пусть корабельная сосна посмотрит что сделала накопительная система с пенсионерами этой страны.
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28.12.2020 13:02 Відповісти
о,хотят как нараиське...шо мудрый пипл отнес свои денежки в фонд,а потом каломойша запустит туда ручонки и выведет куда нить.
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28.12.2020 13:17 Відповісти
Законопроєкт щодо впровадження накопичувальних пенсій необхідно ухвалити в 2021 році, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2520
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28.12.2020 13:19 Відповісти
БЕНЕ НА КРАСКУ СОБИРАТЬ БУДУТ????? НА МОСКОВИИ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ЛОХМАТИЛИ ПИПЛ А ПОТОМ БАБОСЫ КУДА ТО ИСЧЕЗЛИ... ЗЕЛЕНОМОРДЫЕ ДОВЕЛИ СТРАНУ ДО РУЧКИ А ТЕПЕРЬ ХОТЯТ ОБОДРАТЬ 73% ********* ДО НИТКИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ????? НЕ ПЛАТИЛ НЕ ПЛАЧУ И ПЛАТИТЬ НЕ БУДУ...Я ИЗ СТРАНЫ УЕДУ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ...А ЛОШАРЫ ПУСТЬ ПЛАТЯТ ЗЕЛЕ НА РЕЗИДЕНЦИЮ...
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28.12.2020 13:27 Відповісти
Просто нас никто спрашивать не будет Введут закон и будут высчитывать по 6% из зарплаты как в кацапстане.Нужно идти другим путем.Менять зелень.И чем быстрей тем лучше.Чтобы таких как третьякова и близко не подпускать к власти.
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28.12.2020 13:47 Відповісти
Вот реально , сколько помню ,все 30- ть лет мурыжат вопрос о пенсиях ,плять Карл 30-ть лет ,и ни при одном Короле в Феодальном государстве Украина ,этот вопрос окончательно решен не был .Ну кроме судейских ,прокурорских и МВД ,так сказать опора государства и королевской власти ,на президента они как то не тянут . Какалось бы чего проще ,взять уже готовую модель у успешных стран и внедрить. Но видать как любому танцору не професионалу мешают яйца 🤔🙄🤦🤫😠
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28.12.2020 14:16 Відповісти
Гыг с Вами Шо вы такое говорите , вы хотите ,депутатов , АП , и всю остальную шушару без денег оставить , а шож они будут воровать 🙄🤔🙄👀
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28.12.2020 14:21 Відповісти
Ещё хочу ,сказать ,совет людям до 55 хотите спокойную старость ,валите с этого болота , ничего хорошего не будет , ну если вы не в гос. системе . Я ждал 30- ть лет и ничего не поменялось в отношени к людям ,становится только хуже 🤔
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28.12.2020 14:28 Відповісти
НЕУЖЕЛИ ЭТО С ГОЛОВОЙ НЕ ДРУЖИТ ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ СВОЛОЧЬ НЕ ВИДИТ ЧТО ТВОРИТСЯ В МИРЕ С ЭТИМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ!!! ЗА ЗЕЛЕНУЮ БУМАЖКУ ЛЮБОЙ КАПРИЗ!!!
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28.12.2020 15:25 Відповісти
Не при зеленых полудурках, эти все отправят под асфальтоукладчик.
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28.12.2020 16:29 Відповісти
 
 