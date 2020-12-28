Законопроєкт щодо впровадження накопичувальних пенсій необхідно ухвалити в 2021 році, - "слуга народу" Третьякова

Законопроєкт №2683 щодо впровадження загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення необхідно ухвалити в 2021 році, щоб відповідну модель можна було впровадити з 2023 року.

Таку думку висловила керівниця комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще однією великою реформою є "друга пенсія". Законопроєкт про накопичувальну систему страхування внесено в грудні 2019 року. Ми перебуваємо в консультаціях із центральними органами влади, насамперед щодо пошуку грошей, якими наповнюватиметься цей фонд, власність якого перейде до українців з моменту переказу грошей за визначеними ними напрямками. На сьогоднішні є тверде запевнення чинного прем'єр-міністра в тому, що такі компенсатори ми маєм знайти в зниженні на 2% Єдиного соціального внеску і в зниженні 2% податку фізичних осіб, і спрямування цих коштів для накопичення наших громадян. Якщо цей компенсатор буде затверджений, то таке накопичення ми зможемо зробити з 2023 року. Власне, законопроєкт 2683 і декларує 23-й рік", - пояснила Третьякова.

При цьому вона наголосила, що триває робота з напрацювання узгодженої моделі накопичення, яку планують впровадити в Україні з 2023 року, але для того, щоб "уся інфраструктура була готова, законопроєкт має бути ухвалений наступного року і узгоджений з усіма стейкхолдерами".

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