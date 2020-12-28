Академік НАН Комісаренко про наслідки COVID-19 для організму: Може позначатися на пам'яті, бити по серцю і призводити до суїцидів
Коронавірус може впливати на різні органи людини. Він може призводити до ускладнень абсолютно різного ступеня - від легких до більш складних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН Сергій Комісаренко.
Зокрема, коронавірус може уражати центральну нервову систему людини, повідомив учений.
"Тобто позначатися на пам'яті, на поведінці, спричиняти симптоми, схожі на інсульт, бити по серцю, спричиняти захворювання, схоже на інфаркт міокарда, і призводити до смерті", - зазначив він.
За словами вченого, через вплив на центральну нервову систему вірус може призводити й до суїцидів. Це може бути депресія, це може бути втрата свідомості.
Комісаренко зазначив, що в різних людей можуть бути різні ускладнення, вони можуть бути короткими, можуть бути довготривалими.
"Приблизно третина людей має ускладнення з нервовою системою - чи то центральною, чи периферичною. Приблизно в третини відбувається активація системи гемостазу, тому можуть виникати численні тромбози, зокрема легень. Може бути доволі складне запалення легень, може бити по нирках", - зазначив він.
Нагадаємо, у Національній академії наук України заявили про необхідність вживання вітамінів під час COVID.
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Он был у истоков моллекулярной иммунологии.В Украине он является основателем этой исключительно актуальной области, которая появилась на стыке биохимии, молекулярной биологии, иммунологии и медицины.
Его в мировой науке знают. Он является представителем Украины в Совете Международного союза биохимиков и молекулярных биологов (IUBMB), Федерации европейских биохимических обществ (FEBS), международного общества иммунофармакологов (США)
Не знаю ё.. Вам это зачем? Вас это не коснулось..
Я вообще до сих пор пор в шоке как я ч кт4(на 5день приема своего лечения)
После всего.. Выкарабкалась..дома..а люди в больнице умирают с кислородом и прочее...