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Новини Коронавірус і карантин
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Академік НАН Комісаренко про наслідки COVID-19 для організму: Може позначатися на пам'яті, бити по серцю і призводити до суїцидів

Академік НАН Комісаренко про наслідки COVID-19 для організму: Може позначатися на пам'яті, бити по серцю і призводити до суїцидів

Коронавірус може впливати на різні органи людини. Він може призводити до ускладнень абсолютно різного ступеня - від легких до більш складних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН Сергій Комісаренко.

Зокрема, коронавірус може уражати центральну нервову систему людини, повідомив учений.

"Тобто позначатися на пам'яті, на поведінці, спричиняти симптоми, схожі на інсульт, бити по серцю, спричиняти захворювання, схоже на інфаркт міокарда, і призводити до смерті", - зазначив він.

За словами вченого, через вплив на центральну нервову систему вірус може призводити й до суїцидів. Це може бути депресія, це може бути втрата свідомості.

Комісаренко зазначив, що в різних людей можуть бути різні ускладнення, вони можуть бути короткими, можуть бути довготривалими.

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"Приблизно третина людей має ускладнення з нервовою системою - чи то центральною, чи периферичною. Приблизно в третини відбувається активація системи гемостазу, тому можуть виникати численні тромбози, зокрема легень. Може бути доволі складне запалення легень, може бити по нирках", - зазначив він.

Нагадаємо, у Національній академії наук України заявили про необхідність вживання вітамінів під час COVID.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Комісаренко Сергій (11)


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Топ коментарі
+7
Таки эпидемия имела пик весной 19-го года. 73% заболевших...
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28.12.2020 13:00
+2
І лише 8% із "заболєвших" стали соєвими ідіотами, що досить непоганий результат.
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28.12.2020 13:01
+1
нужно начать с тебя...
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28.12.2020 12:59
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7,8 млрд. людей планета не витримує, потрібне самоочищення. Тому цей процес виникнення епідемій абсолютно нормальний. Старі будуть вмирати частіше, молоді будуть мати більші шанси, в першу чергу загинуть країни з нерозвинутою медициною та слабкою адміністративною владою, неспроможною проводити ефективну протиепідемічну політику та покращувати рівень медицини!
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28.12.2020 12:57 Відповісти
нужно начать с тебя...
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28.12.2020 12:59 Відповісти
Це вже не вам вирішувати, пильнуйте себе від коронавірусу. Хоча мені вас не шкода.
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28.12.2020 13:01 Відповісти
смотрю ты тролль за себя испугался сразу...
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28.12.2020 13:02 Відповісти
Таки эпидемия имела пик весной 19-го года. 73% заболевших...
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28.12.2020 13:00 Відповісти
и не выличившихся...
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28.12.2020 13:01 Відповісти
І лише 8% із "заболєвших" стали соєвими ідіотами, що досить непоганий результат.
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28.12.2020 13:01 Відповісти
Таки да.
Академік НАН Комісаренко про наслідки COVID-19 для організму: Може позначатися на пам'яті, бити по серцю і призводити до суїцидів - Цензор.НЕТ 231
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28.12.2020 13:23 Відповісти
Пустоголовий Буратіна теж переболів(якщо не бреше). Чекаємо.
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28.12.2020 13:16 Відповісти
"То есть сказываться на памяти, на поведении, вызывать симптомы, похожие на инсульт, бить по сердцу, вызвать заболевание, похожее на инфаркт миокарда и приводить к смерти", от создания человечество с ним ходят болезни ,которые вызывали ,вызывают и будут вызывать не только эти заболевания,но и Альцгеймеров,Паркинсонов,онкологические ,гепатиты,туберкулезы
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28.12.2020 13:19 Відповісти
Яка освіта в цього академіка?
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28.12.2020 13:42 Відповісти
Нормальна в нього освіта, тіки совісті бракує.
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28.12.2020 15:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/126283 З вірусами пов'язана?
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28.12.2020 15:38 Відповісти
он реально грамотный, из бывших...не новоиспеченный.
Он был у истоков моллекулярной иммунологии.В Украине он является основателем этой исключительно актуальной области, которая появилась на стыке биохимии, молекулярной биологии, иммунологии и медицины.
Его в мировой науке знают. Он является представителем Украины в Совете Международного союза биохимиков и молекулярных биологов (IUBMB), Федерации европейских биохимических обществ (FEBS), международного общества иммунофармакологов (США)
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28.12.2020 15:42 Відповісти
Знаете сколько людей с отрицательным пцр лежат в больнице? И у них проблемы
Не знаю ё.. Вам это зачем? Вас это не коснулось..

Я вообще до сих пор пор в шоке как я ч кт4(на 5день приема своего лечения)
После всего.. Выкарабкалась..дома..а люди в больнице умирают с кислородом и прочее...
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28.12.2020 13:54 Відповісти
У меня правое ухо после ковида плохо слышит, и нога болит правая.
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29.12.2020 11:53 Відповісти
 
 