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"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Вищим антикорупційним судом триває акція з вимогою справедливого покарання для заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 28 грудня, під будівлею Вищого антикорупційного суду, який повинен був розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову, пройшла акція протесту з вимогою справедливого розгляду справи Татарова.

Мітингувальники озвучили в мікрофон свої вимоги. Також вони тримали плакати з гаслами: "Ніт корупції", "Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!", "Зе зрада" і ін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд переніс обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня: прокурори не з'явилися на засідання

Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 01
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 02
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 03
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 04
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 05
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 06
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 07
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 08
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 09
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 10
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 11
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 12
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 13
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 14
Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!: Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

акція (1456) пікет (322) протест (2399) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+14
Та замалюйте уже "Анти" из названия этого суда. А то только людей путаете.
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28.12.2020 13:07
+13
Рыба гниет с головы. Если бы Зеля хотел бы бороться с коррупцией - он бы не мешал НАБУ, не окружил бы себя коррупционерами и ворьем, ФСБ-шной агентурой, как Ермак, Татаров, Демченко, Портнов. По Бене тюрьма уже давно плачет. А Генпрокурором тогда была бы не холуйка Венедиктова, а такая, как Лаура Ковеши (теперешняя глава Прокуратуры Евросоюза). Она завела сотни уголовных дел против высокопоставленных румынских чиновников, премьер-министров страны и министров, крупных бизнесменов.
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 401
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28.12.2020 14:47
+11
Что прокуроры потребуют посадки на нары Татарова по делу о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии, так это вряд ли. Он для них социально близкий./Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой". Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности/ Зам Венедиктовой Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике за разворовывание сельхозпредприятий.
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28.12.2020 13:22
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Та замалюйте уже "Анти" из названия этого суда. А то только людей путаете.
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28.12.2020 13:07 Відповісти
Этот суд пока себя не скомпроментировал. Порошенко долго не запускал его, опоздал года на два, за что, в том числе, и получил свое на выборах. Надеюсь, незабаром, и зельца там будут судить...
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28.12.2020 13:11 Відповісти
Та шота не видно результатов. Кто уже присел за коррупцию, чтоб громко, а не по мелочи?
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28.12.2020 13:12 Відповісти
Никто, прокуроры дела разваливают или тупо не приходят на заседания, суд НЕ ИМЕЕТ ПРАВА судить без прокурора или адвоката.
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28.12.2020 13:15 Відповісти
Так всем известно, что, чем ближе к суду, тем дороже закрыть дело. Пик цен как раз уже, когда дело в суде. Кризис - люди экономят...
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28.12.2020 13:26 Відповісти
Він не запізнився)), цей мародер не хотів бути засудженим за пограбунок українських громадян разом зі своїм бізнес-партнером ахметовим.
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28.12.2020 15:53 Відповісти
Ага, "опоздал", конечно. Просто опоздал, занят сильно был
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28.12.2020 16:00 Відповісти
Да, я должен был поставить кавычки, признаю. Конечно, понимаю, что НЕ ПРОСТО опоздал.
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28.12.2020 18:57 Відповісти
"Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!": активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова - Цензор.НЕТ 6509
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28.12.2020 13:12 Відповісти
Судді на найдорожче Мило... вони це так розуміють...
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 7033
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28.12.2020 14:24 Відповісти
так, что бы не опозорится, они взяли и не пришли.....
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28.12.2020 13:12 Відповісти
Можна розходитися по домівках люди добрі, бо немає там ніяких суддів, бо не прийшли вони ..курви
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28.12.2020 13:12 Відповісти
вірніше прокурори не прийшли **
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28.12.2020 13:15 Відповісти
прокурВори - так буде вірніше
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28.12.2020 15:21 Відповісти
В первую очередь надо менять главаря гпу, а не рядовых исполнителей.
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28.12.2020 13:21 Відповісти
Что прокуроры потребуют посадки на нары Татарова по делу о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии, так это вряд ли. Он для них социально близкий./Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой". Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности/ Зам Венедиктовой Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике за разворовывание сельхозпредприятий.
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28.12.2020 13:22 Відповісти
"Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!" (с)

"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 6236
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28.12.2020 14:02 Відповісти
такі "пікети"

"прокури не ганьбіться" , " Ні зраді" , "ні корупції" -
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 1050
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28.12.2020 14:21 Відповісти
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 8340Подайте...! (Шапка на земле). А вы наговариваете на честного человека!
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28.12.2020 14:25 Відповісти
Рыба гниет с головы. Если бы Зеля хотел бы бороться с коррупцией - он бы не мешал НАБУ, не окружил бы себя коррупционерами и ворьем, ФСБ-шной агентурой, как Ермак, Татаров, Демченко, Портнов. По Бене тюрьма уже давно плачет. А Генпрокурором тогда была бы не холуйка Венедиктова, а такая, как Лаура Ковеши (теперешняя глава Прокуратуры Евросоюза). Она завела сотни уголовных дел против высокопоставленных румынских чиновников, премьер-министров страны и министров, крупных бизнесменов.
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 401
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28.12.2020 14:47 Відповісти
Україною керує мафія.
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28.12.2020 15:13 Відповісти
скоріш - мафіозний олігархат
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28.12.2020 15:22 Відповісти
Ну це вже зовсім конкретно.☺
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28.12.2020 15:27 Відповісти
ватноголовый рейдер, аферист и коррупционер тупицкий «Пленки Тупицкого»: глава Конституционного суда фигурирует в деле о приватизации завода в Донецкой области,ГБР возбудило дело против главы КС Тупицкого по фактам госизмены и незаконного отчуждения земли в Крыму, не пришел к ватноголовой аферистке, коррупционерке вениКдиктовой, ВЕНЕДИКТОВА НЕ УКАЗАЛА В ДЕКЛАРАЦИИ КИЕВСКУЮ КВАРТИРУ, КОТОРАЯ СТОИТ ОТ $500 ТЫСЯЧ, Венедиктова арендовала госдачу вдвое дешевле расчетных цен ГУД, Муж Венедиктовой уволился с работы, получил 750 тысяч и снова возобновился и т.д ваЗЕлиновский ******** цирк продолжается....
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28.12.2020 15:14 Відповісти
А почему, эти овци пришли к антикор.суду...?Пускай идут в ген.прокуратуру ибо Венедиктова отдала дело в СБУ. по решению обычного суда,а не антикорупционного.Акция проплаченна.Пускай идит в ген.прокуратуру,СБУ или обычный суд.но только не к антикоррупционному.Это не митинг,а провокация и обман.
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28.12.2020 15:20 Відповісти
Да так об спецов ноги не вытирал не кто в мире , как Осел запарафинил СБУ , по тому там больше нет не офицеров знающих свое дело , не простых патриотов , там остались запарафиненные крысы , которые танцуют под музыку Осла.
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28.12.2020 23:33 Відповісти
Там работают все теже"специ" кто работал при мародере.
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31.12.2020 10:41 Відповісти
Ну да Баканов серьезный спец , ну правда только в ваших и ослинных нарко глюках , но то мелочи. Да и на стопроцентов ослинная генпрокурорша , которая не смогла сдать экзамен на судью. , бо знаний не хватило , то же охрененный спец в тех же фантазиях, а так серьезные профи.
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31.12.2020 14:07 Відповісти
Про кума мародера который даже образования профильного не имел и под которого закон переписывали,.чтобы генпгокугогом назначить забыл?
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31.12.2020 17:06 Відповісти
Его Кум десятки лет в политике был , а кем были Бакан и Венедиктова до Осла ?
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31.12.2020 17:59 Відповісти
Политика и генпрокуратура-это противополоржые вещи,а Венедиктова до этого руководила ДБР.
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31.12.2020 19:59 Відповісти
Витя ты идиот. Я говорил до Осла , а не до того как ваше наркоманское недоразумения начало своих друзей на хлебные должности в Украине пристраивать.
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31.12.2020 20:03 Відповісти
Ты,про то как Президент-мародер своего кума генпрокурором сделал ?Формулируй свои слова привильно,меньше оскорблений- больше логики.
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31.12.2020 20:14 Відповісти
Венедиктова в 2000 году с отличием окончила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB Харьковский национальный университет внутренних дел , факультет управления и информатики, специальность «Правоведение и Менеджмент».2000-2004 гг. - преподаватель кафедры правоведения Харьковского гуманитарного института Народной украинской академии.В 2003 году в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого защитила кандидатскую диссертацию на тему «Договор доверительного управления имуществом как форма реализации правового института доверительного управления имуществом на Украине», получила научную степень кандидата юридических наук.2004 г. - доцент кафедры правосудия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-3 [3] .2005-2019 гг. - заведующая кафедры гражданско-правовых дисциплин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-3 [3] .В 2013 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко защитила докторскую диссертацию на тему «Защита охраняемых законом интересов в гражданском праве».В 2014 году получила звание профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-3 [3] .До 2019 года была членом редакционных коллегий научных профильных изданий и специализированных ученых советов: заместитель главы редакционной коллегии профильного издания «Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина». Серии «Право», «Медицинское право», «Частное право». Была председателем специализированных ученых советов в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина. Осуществляла подготовку докторов философии, защищена одна диссертация доктора юридических наук и десять диссертаций кандидатов юридических наук.Совмещала научно-педагогическую работу и практическую юридическую деятельность:2010-2019 гг. - член Фундации медицинского права и биоэтики Украины;2012-2015 гг. - ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института правового обеспечения инновационного развития Национальной академии правовых наук Украины;2016-2019 гг. - арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины;2016-2019 гг. - член научно-консультативного совета при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховном суде Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] .
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31.12.2020 20:17 Відповісти
Это все заканчивал для нее ее папа ментовский генерал , свой уровень знаний она явно показала при сдаче экзаменов на судью , где не смотря на все ее связи , она даже первый этап не в состоянии пройти была.
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31.12.2020 21:36 Відповісти
Мітингами вже вирішувати марно, потрібні більш дієві засоби для цього скотства. Щоб боялися до машини добігти, тваринки...
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28.12.2020 15:38 Відповісти
Перекрывать дороги например
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28.12.2020 16:01 Відповісти
Це для них - як слону припарка. Вони тільки ржатимуть, наче коні, з таких заходів. Виносити ногами - це єдині ліки для таких...
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28.12.2020 16:05 Відповісти
"Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!": активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова." - про прокуроров - только Аваков убил Музычко, сразу - https://news.liga.net/politics/news/na_vzyatke_popalsya_prokuror_kotorogo_za_galstuk_tyagal_sashko_bilyy В Ровно на взятке попался районный прокурор Андрей Таргоний. Сотрудника прокуратуры поймали с поличным, когда он брал 50 тысяч гривен за помощь в закрытии уголовного дела. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Думаете «мамин прокурор» сидит в тюрьме, хрен там - https://strana.ua/news/159656-v-orhanakh-prokuratury-rabotaet-andrej-tarhonij-kotoroho-dushil-sashko-bilyj-a-potom-pojmali-na-vzjatke-snova-rabotaet-v-prokurature.html Известный по эпизоду с Сашком Билым ровенский прокурор Андрей Таргоний, который успел попасться на взятке и даже посидеть в СИЗО, снова трудится в прокуратуре. https://strana.ua/news/159656-v-orhanakh-prokuratury-rabotaet-andrej-tarhonij-kotoroho-dushil-sashko-bilyj-a-potom-pojmali-na-vzjatke-snova-rabotaet-v-prokurature.html Об этом "Стране" стало известно из решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая наказала его за просчеты в работе выговором.
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 7945
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28.12.2020 20:20 Відповісти
"Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!" с**а ржу так, що сльозами заливаюся! "Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!"
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28.12.2020 21:48 Відповісти
Ну реально эти идиоты повеселили сегодня , для того что бы смешнее было можно было написать на транспаранте : Прокурор продай свой лексус или порше , на который тебе с честной зарплаты надо было собирать 100 лет и отдай все баби в бюджет.
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28.12.2020 23:29 Відповісти
прокурорка застосувала ноу хау Портного призначила аж 12 прокурорів по справі Т. один з них не прийде і суд не має права засідати, а вони всі не йдуть, а чого, вже в практиці таке було. Юрась по справі нині покійного Кернеса так само забороняв прокурорам ходити до суду. Мотив Юрася був завжди простий. Спочатку наганяв собі ціну, лементував кругом я посажу всіх, а потім ждав реакції конфідентів. І в день звільнення закрив 30 жирних справ, так і прокурорка збирається відчитатись перед презом, щодо провалених справ в кінці року. вона спеціаліст тільки по розвалу.
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29.12.2020 00:38 Відповісти
 
 