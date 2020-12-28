"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під Вищим антикорупційним судом триває акція з вимогою справедливого покарання для заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 28 грудня, під будівлею Вищого антикорупційного суду, який повинен був розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову, пройшла акція протесту з вимогою справедливого розгляду справи Татарова.
Мітингувальники озвучили в мікрофон свої вимоги. Також вони тримали плакати з гаслами: "Ніт корупції", "Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!", "Зе зрада" і ін.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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"прокури не ганьбіться" , " Ні зраді" , "ні корупції" -
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