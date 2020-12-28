Рейтинг партій: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, - опитування "Демініціатив" та КМІС

Партія Зеленського "Слуга народу" вже не має одноосібного лідерства серед політичних сил, її рейтинг фактично зрівнявся з підтримкою "Європейської Солідарності" та ОПЗЖ, різниця між ними - в межах похибки.

Такі дані на підсумковій пресконференції "Новорічні сподівання і несподіванки: з якими почуттями та думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік" оприлюднили керівники Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центру Разумкова та КМІС, передає Цензор.НЕТ.

ОПЗЖ має рейтинг 20%. "Європейська Солідарність" після парламентських виборів додала приблизно 10%, і зараз за неї готові проголосувати 17% тих, хто готовий йти на вибори і визначився. "Слуга народу", яка на парламентських виборах 2019 року отримала понад 43%, зараз отримала б 18% підтримки.

За межами 5-процентного бар'єру опинилися партії "Голос", "Українська стратегія Гройсмана", "Свобода", "Удар" та ін.

Про такі тенденції свідчить і опитування Центру Разумкова, проведене з 4 по 9 грудня. За даними Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, партія "Слуга народу" отримала б 26,5% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився. За партію "Європейська Солідарність" готові віддати свій голос 19,5%.

Загальнонаціональне репрезентативне опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології методом особистого інтерв'ю з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, крім окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Дослідження КМІС проведено з 4 по 8 грудня 2020 року методом телефонного опитування. В обох дослідженнях опитано по 2 тис. респондентів. Похибка становить 3,3%.

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