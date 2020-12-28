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Рейтинг партій: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, - опитування "Демініціатив" та КМІС

Рейтинг партій: ОПЗЖ - 20%,

Партія Зеленського "Слуга народу" вже не має одноосібного лідерства серед політичних сил, її рейтинг фактично зрівнявся з підтримкою "Європейської Солідарності" та ОПЗЖ, різниця між ними - в межах похибки.

Такі дані на підсумковій пресконференції "Новорічні сподівання і несподіванки: з якими почуттями та думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік" оприлюднили керівники Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центру Разумкова та КМІС, передає Цензор.НЕТ.

ОПЗЖ має рейтинг 20%. "Європейська Солідарність" після парламентських виборів додала приблизно 10%, і зараз за неї готові проголосувати 17% тих, хто готовий йти на вибори і визначився. "Слуга народу", яка на парламентських виборах 2019 року отримала понад 43%, зараз отримала б 18% підтримки.

За межами 5-процентного бар'єру опинилися партії "Голос", "Українська стратегія Гройсмана", "Свобода", "Удар" та ін.

Про такі тенденції свідчить і опитування Центру Разумкова, проведене з 4 по 9 грудня. За даними Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, партія "Слуга народу" отримала б 26,5% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився. За партію "Європейська Солідарність" готові віддати свій голос 19,5%.

Загальнонаціональне репрезентативне опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології методом особистого інтерв'ю з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, крім окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Дослідження КМІС проведено з 4 по 8 грудня 2020 року методом телефонного опитування. В обох дослідженнях опитано по 2 тис. респондентів. Похибка становить 3,3%.

Также читайте: Манипуляция опросом Деминициатив: Офис Президента исправил новость, противоречий не видит

Автор: 

Демініціативи (82) рейтинг (1657) КМІС (336) Слуга народу (2814) Європейська Солідарність (1086) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+49
Рейтинг партій: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, - опитування "Демініціатив" та КМІС - Цензор.НЕТ 4261
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28.12.2020 13:44
+40
Как и ожидалось электорат Сосен уходит к ОПЗЖ
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28.12.2020 13:29
+32
"Мир спасет не красота, а заперт голосовать идиотам"
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28.12.2020 13:34
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Це їм так хочеться. Нехай чешуться, де не чесалось. Дуляку з маком - першим двом "пархатим" партіям через пару місяців...
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28.12.2020 15:29 Відповісти
"Свинарчуки взрывали склады"-бред больного урода,тоже самое,как и убиенный брат ермака,который теперь должностями торгует
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28.12.2020 15:46 Відповісти
Тандем ОПЗЖ и ЕС идут нозря в ноздрю.Хорошо работают друзья орды.Сиамские близнецы..Лозунги разные ,а цели -общие.
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28.12.2020 15:40 Відповісти
И ты хорошо работаешь!
Следующее задание - упомянуть Порошенко и Медведчука в одном контексте!
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28.12.2020 15:44 Відповісти
"высокоинтеллектуальные" аквариумные рыбки нервно курят в сторонке, наблюдая "броуновское движение" дебилов-экспериментаторов в сторону конченой ОПЗЖ им.Хйла..
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28.12.2020 15:41 Відповісти
А чё про Юлю забыли?
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28.12.2020 15:42 Відповісти
Дожилась вона...
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28.12.2020 15:47 Відповісти
и пан Док шо-та баб Юлю уже не упоминает как раньше, мабуть должности лишился.
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28.12.2020 20:33 Відповісти
Возможно он просто про любовь к Юле прикалывался...
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29.12.2020 10:54 Відповісти
Этот народ неизлечим. ***** оплодирует стоя.
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28.12.2020 15:50 Відповісти
А кто с ним что сделал? Не надо забывать, что в 1991 году народ подавляющим числом проголосовал за независимость Украины.
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28.12.2020 17:16 Відповісти
В 91-м голосовали за колбасу, мол "хватит кормить весь совок, мы вторая Франция, вот отделимся и заживем!!!!", а уж никак не из патриотизма, и первые же выборы(Кравчук президент), показали все истинное нутро мудрого нарИда
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28.12.2020 17:46 Відповісти
.....і обрав до влади *рідних* комуняк.
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28.12.2020 19:59 Відповісти
Вкотре видно- чиї медіа, того і влада. Медведчук знищить Зєлю через свої медіа і здобуде більшість в Верховній Раді
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28.12.2020 15:55 Відповісти
"Кто угодно" гарантировано закончится на Медведчуку
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28.12.2020 16:40 Відповісти
К Медведчуку притензий нет?
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28.12.2020 17:05 Відповісти
Закономерно. Партия рыгионов- восставшие из ада.))
Бойко ещё и президентом станет, если попадёт во второй тур с Порошенко.
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28.12.2020 16:25 Відповісти
А ПОРАШЕНКО ЭТО НЕ ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ВОСТАВШАЯ ИЗ АДА?????? 😆🥰🤣😂😝
А НУ ДА ПЕТЯ СОЗДАВАЛ ХОРОШУЮ ПАРТИЮ РЕГИОНОВ, ПОТОМ ПЕРЕДАВАЛ ЕЁ В ХОРОШИЕ РУКИ ХОРОШЕГО ВИТИ. КУРВА А ДАЛi ШОСЬ ПiШЛО НЕ ТАК. 😆😅🤣😂😝
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28.12.2020 16:32 Відповісти
Ду...рню, методичка помінялась! А ти ще не прочитав!
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28.12.2020 16:37 Відповісти
Ну да, для тебя история только и состоит из методичек. ВИКИ для тебя тоже методичка :"Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-zasnovnyky_PR-11 [11] Відповідно, засновниками партії вважаються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 Микола Азаров , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Рибак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Володимир Семиноженко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадій Самофалов та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA Валентин Ландик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-zasnovnyky_PR-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-13 [13] .
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28.12.2020 17:01 Відповісти
Фамилии то какие!!!
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28.12.2020 17:02 Відповісти
Ісус Христос - злочинець, тому що він є засновником руху, який в середні віки запровадив інквізицію.
Може, до вас, зебілів хоч з цього боку дійде?
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28.12.2020 18:38 Відповісти
До бидло ніколи і нічого не дійде. Бидло буде носитися з партією регіонів зразка 2001 року щоб хоч якось виправдати їхні скотський вибір 2019 року коли вони привели до лади ригівФ, сепарів, совків разом узятих..
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28.12.2020 19:39 Відповісти
Порошенко это Порошенко. Неотъемлемый фрагмент коррупционно-олигархической системы, но в то же время, единственный и неповторимый. ))
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28.12.2020 16:49 Відповісти
То Порох олігарх?, і якою галуззю економіки володіє, і скільки разів ти йому хабарі давав?
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28.12.2020 20:01 Відповісти
Да! Хрестоматийный. И отрасли экономики тут ни при чём. Владелец крупного капитала и действующий бизнесмен, осуществляющий значительное влияние на те или иные органы государственной власти и есть олигарх. Делает он это лично занимая посты или с помощью «карманных партий» и «своих людей», значения не имеет.
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28.12.2020 20:46 Відповісти
Думаю, что вряд ли. Скорее это единственный шанс Порошенко повторно стать президентом. В любом ином случае ему это не светит.
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29.12.2020 01:07 Відповісти
Самому не хотелось бы верить. Тем не менее, рейтинги у них практически одинаковые, а вот антирейтинг у Порошенко существенно выше.
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29.12.2020 08:18 Відповісти
Ну в отношении рейтинговых контор тут как бы срабатывает поговорка: Кто девушку "кушает" тот ее и танцует. Реальные рейтинги могут показать только выборы. Ну или как минимум экзитполы. Ну а на счет своего антирейтинга пусть Порошенко "благодарит" только себя. Сейчас вот и Зеленский идет той же дорогой семимильными шагами. Может он даже и Порошенко в этом деле превзойдет. По крайней мере складывается такое впечатление что Зеленский врубил на полную режим политического камикадзе. Какие бы распрекрасные внешнеполитические достижения не были бы у президента но, ИМХО, внутренняя политика в большей степени определяет его дальнейшую политическую карьеру. У нас покуда не было ни одного социально ориентированного президента. Тридцать лет каждый президент только и призывал народ, что потерпеть и затянуть пояса, поддержать отечественного производителя и т.д. и т.п. Результат всего этого тепличные олигархи, взлелеянные всеми нашими правительствами. И, как оказалось, для страны они не панацея - скорее упыри, которые только и способны что тянуть из нее последние соки. Такое мое видение. Запрос на социальную справедливость внутри страны очень высок. И тот кандидат в президенты, который построит свою политическую программу именно под такую платформу и, главное, будет ей реально следовать в своей деятельности, будет иметь поддержку народа и может не беспокоится ни за второй срок ни за дальнейшее свое политическое будущее. Вот только найдется ли такой президент? Вопрос пока остается риторическим.
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29.12.2020 12:51 Відповісти
Мистецтво ходіння по граблям. Том 3. Запитувати у "мудрого" українського "народу".
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28.12.2020 16:28 Відповісти
На Порошенка мені плювати. мене цікавить вектор розвитку.
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28.12.2020 16:59 Відповісти
Точно, після крапки пишіть з великої літери!
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28.12.2020 17:04 Відповісти
В мене лінукс дивно реагує на українську розкладку, замість коми ставить крапку. Потрбіно на англійську перемикатися щоб кому поставити.
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28.12.2020 17:07 Відповісти
Не дождешься ,чувырло)рейтинг ЕС как раз растет,а ты дохнешь
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28.12.2020 18:24 Відповісти
Хм. а як класно. а Зеленського чому пропустили?
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28.12.2020 16:39 Відповісти
Потому что Порошенко заигрывал с Путиным с 2014 по 2019,это был чистый договорняк.Никого не тронул,дал укрепиться опзж и всяким шариям на политической площадке.А зеленский,это просто Зеленский,он не политик.Можно сказать,случайный человек и в политике,и в управлении государством.
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28.12.2020 17:07 Відповісти
зесрань,ты просрал все что мог-ваши,больных шавок,отмазки слушать себя не уважать
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28.12.2020 18:22 Відповісти
Лера-Лера головнрго мозга.
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28.12.2020 18:41 Відповісти
Не совсем. В первой паре всё верно, во второй как раз Медведчук должен был помочь Порошенко в 2019 остаться на второй срок. Достаточно было протащить Бойко во второй тур выборов. Над этим и велась работа. Поэтому-то Медведчуку с Бойко дали все возможности очухаться после 2014г, переформатироваться, скупить каналы... Карты спутал Коломойский со своим Володей.
А вот на следующих выборах уже действительно Порошенко может помочь Медведчуку-Бойко. Если попадёт с ним во второй тур.
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28.12.2020 17:00 Відповісти
Рейтинг партій: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, - опитування "Демініціатив" та КМІС - Цензор.НЕТ 9542

Рейтинг партій: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, - опитування "Демініціатив" та КМІС - Цензор.НЕТ 4047

Рейтинг партій: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, - опитування "Демініціатив" та КМІС - Цензор.НЕТ 6663
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28.12.2020 16:59 Відповісти
удивительно, что в воюющей стране у жоппоблока стабильно 20% поддержки...
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28.12.2020 17:38 Відповісти
Нічого дивного не бачу . Навіть у не воюючій країні , у ригів завжди було близько 30% і більше . Але , як показує життя , навіть 30% не дає їм влади над країною , і не убезпечує від біганини по ростовах і по -запаребріку взагалі . .

В Україні , патріотична меншість завжди домінує над прокацапським лайном .
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28.12.2020 18:23 Відповісти
В чем-то вы правы, но...
Вот придут после Зе ОПЗЖ и президент из их обоймы. Как всегда, демократическим путем, где важно количество, а не качество. И как это убрать? Новый Майдан? Это уже будет позорище в 21-м веке....
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28.12.2020 19:42 Відповісти
учитывая, какие рейтинги у всех остальных "партий", боязны мне показатели жоппоблока
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28.12.2020 23:51 Відповісти
Многие считают,что боты это нанятые олигархами за гречку бедные студенты. Но это не так. Возможно и таких немного есть. Но в основном совсем другое. Клоака-номенклатура СССР, в полном составе, стала "бизнесменами", политиками, политтехнологами, политологами, блогерами, ботоферма и в независимой Украине.
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28.12.2020 17:39 Відповісти
Притом боты это вряд ли только отдельная специализация бывших номенклатурщиков. Ботами под логинами, могут в свободное время развлекаться - "бизнесмены", политики, политологи и иные мрази. Но среди бывшей номенклатуры есть и "неудачники", основная обязанность которых быть ботами.
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28.12.2020 17:47 Відповісти
ОПЗЖ обычные пропагандоны и Кива.
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28.12.2020 19:04 Відповісти
Это такая тупость, эти опросы. Просто опросили бОльшее количество людей из электората опожопников....Это политический акт , чтобы влиять на умы людей еще не определившихся. "Ах, больше за опожопников, тогда и я буду за них" - рассуждает простой обыватель. Я завтра обзвоню и опрошу бОльшее количество людей, которые поддерживают ЕС и за ЕС будет 20%. Но, тогда бубочку "жаба" задушит. Представляете.....президент, которого "жаба" задушила.
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28.12.2020 19:22 Відповісти
Порохосрань здобула перемогу, витащивши жопівців в лідерство. Ганба! Радіти ні з чого
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28.12.2020 19:25 Відповісти
А чого ж ти зебіл не підтримуєш і далі Членограя? В цьому теж Порох винен?
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28.12.2020 19:34 Відповісти
Ти хоч зрозуміло, про що я сказав? Ти радієш з даного факту на відміну од мене. Бо ти або кацапська сволота, або дитина, яка ніц не бачила в житті... Досвідос
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28.12.2020 19:42 Відповісти
І з почуттям глибокого сум ти, уїпан зелений пішов і проголосував за клована а потім за свиней наріда.. так? Або ж залишився вдома і не проголосував за Порошенка. Але ж ти сумував при цьому а я радів, так виходить? І тебе це мабуть має якось виправдати )))
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28.12.2020 20:23 Відповісти
а я помилково думав що Зе-скотняки вже припинили мігрувати до Мервечини і рейтинг жопи за мир зупиниться на 17-18 %. Виявляється ні. Серед любителів "маладих ліц" і "ломатєлєй сістєми" ватного скота виявилося більше ніж я очікував. В майбутньому рейтинг свиней наріда зійде на нівець і Україна знову предстане перед вибором або Проєвропейський курс і Порох або кремлівський концтабір з мертвечиною. Поляризація в цьому напрямку неминуча. Зе-скоту доведеться обирати.
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28.12.2020 19:33 Відповісти
Хряки КГБшные Мавзолейные выше всей Планеты....
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28.12.2020 20:15 Відповісти
В ЕС хотьите,??ХВС....,в Мавзолей чЛЕНИНА дорога для БЫДЛА))))))))))
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28.12.2020 20:17 Відповісти
Ой! Та кому ви вірите!? У цих зажопів максимум відсотків п'ять плісняви совкової залишилось! Але і ті певно телевізорів не мають. Бо від медведчука в телевізорі вже у людей іжога - де не клацнеш, там воно сидить і фальцетом своїм нудить
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28.12.2020 21:09 Відповісти
Клас. Ще вчора Юля довела, що в неї друге місце на місцевих, а сьогодні її не згадують в соцопитуваннях взагалі. Тобто Нуль рейтингу. Мабуть у Юлі зовсім грошей нема на ці опитування. Що поробиш, зараз все так дорого...
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28.12.2020 21:04 Відповісти
Як що вірити цьому опросу ...то оєна зробити висновок... що Українців розводять ...Вс відбувається так В японії кажуть по цьому поводу Як що довго сидіти на березі річки то ти побачищь пливущі труп твоїх ворогів.... У римлян казали інше...Розділяй і володій. У нас раніше казали так зіштовнути дурнів лбами... Петрусь і Вовочка вас треба каструвати якщо ОПЗЖ прийде до влади....Гівно мутите тільки ви... Петрусь розкидує, а Вова гоне
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28.12.2020 23:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/431332 Гівно мутите тільки ви... Петрусь розкидує, а Вова гоне.

Чего только они, а холуи на местах? Чем больше будет такого маразма https://censor.net/ru/news/3239522/19letniyi_kievlyanin_progulyalsya_po_lvovu_v_sovetskoyi_armeyiskoyi_ushanke_i_mojet_sest_na_5_let_politsiya/sortby/tree/order/asc/page/4#comment_75330095, тем больше будет сторонников у жопаблока. Про return Крыма скромно умолчу
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29.12.2020 06:06 Відповісти
Я вообще то в этом опросе глубоко сомневаюсь. Манипуляция и вранье! Нету у Опзж 20%, максимум 14-15% потолок. Заказуха...Кмис помойка.
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28.12.2020 23:39 Відповісти
38% неизлечимых идиотов в стране --это много!
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29.12.2020 00:11 Відповісти
Рейтинг партій: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, - опитування "Демініціатив" та КМІС - Цензор.НЕТ 1200
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29.12.2020 00:12 Відповісти
Соціологи готують охлос до пришестя кума ***** до влади.
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29.12.2020 03:21 Відповісти
20% у ОПЗЖ? Ганьба клятим малоросам. Виборці-Зажопники, здохнути вам у страшних муках та горіти у пеклі.
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29.12.2020 03:30 Відповісти
Все наши партии это ОПГ (организованные преступные группировки) родом из ОПГ - КПСС и ВЛКСМ.
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29.12.2020 06:06 Відповісти
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