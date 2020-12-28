Рейтинг партій: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, - опитування "Демініціатив" та КМІС
Партія Зеленського "Слуга народу" вже не має одноосібного лідерства серед політичних сил, її рейтинг фактично зрівнявся з підтримкою "Європейської Солідарності" та ОПЗЖ, різниця між ними - в межах похибки.
Такі дані на підсумковій пресконференції "Новорічні сподівання і несподіванки: з якими почуттями та думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік" оприлюднили керівники Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центру Разумкова та КМІС, передає Цензор.НЕТ.
ОПЗЖ має рейтинг 20%. "Європейська Солідарність" після парламентських виборів додала приблизно 10%, і зараз за неї готові проголосувати 17% тих, хто готовий йти на вибори і визначився. "Слуга народу", яка на парламентських виборах 2019 року отримала понад 43%, зараз отримала б 18% підтримки.
За межами 5-процентного бар'єру опинилися партії "Голос", "Українська стратегія Гройсмана", "Свобода", "Удар" та ін.
Про такі тенденції свідчить і опитування Центру Разумкова, проведене з 4 по 9 грудня. За даними Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, партія "Слуга народу" отримала б 26,5% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився. За партію "Європейська Солідарність" готові віддати свій голос 19,5%.
Загальнонаціональне репрезентативне опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології методом особистого інтерв'ю з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, крім окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Дослідження КМІС проведено з 4 по 8 грудня 2020 року методом телефонного опитування. В обох дослідженнях опитано по 2 тис. респондентів. Похибка становить 3,3%.
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Следующее задание - упомянуть Порошенко и Медведчука в одном контексте!
Бойко ещё и президентом станет, если попадёт во второй тур с Порошенко.
А НУ ДА ПЕТЯ СОЗДАВАЛ ХОРОШУЮ ПАРТИЮ РЕГИОНОВ, ПОТОМ ПЕРЕДАВАЛ ЕЁ В ХОРОШИЕ РУКИ ХОРОШЕГО ВИТИ. КУРВА А ДАЛi ШОСЬ ПiШЛО НЕ ТАК. 😆😅🤣😂😝
Може, до вас, зебілів хоч з цього боку дійде?
А вот на следующих выборах уже действительно Порошенко может помочь Медведчуку-Бойко. Если попадёт с ним во второй тур.
В Україні , патріотична меншість завжди домінує над прокацапським лайном .
Вот придут после Зе ОПЗЖ и президент из их обоймы. Как всегда, демократическим путем, где важно количество, а не качество. И как это убрать? Новый Майдан? Это уже будет позорище в 21-м веке....
Чего только они, а холуи на местах? Чем больше будет такого маразма https://censor.net/ru/news/3239522/19letniyi_kievlyanin_progulyalsya_po_lvovu_v_sovetskoyi_armeyiskoyi_ushanke_i_mojet_sest_na_5_let_politsiya/sortby/tree/order/asc/page/4#comment_75330095, тем больше будет сторонников у жопаблока. Про return Крыма скромно умолчу