Понад 80% жителів України планують зустрічати 2021 рік у колі сім'ї, 8,8% - у гостях, - опитування

Понад 80% українців планують зустрічати новий, 2021 рік у сімейному колі, ще приблизно 8,8% - збираються відзначати свято в гостях, а 2,1% - взагалі не планують святкувати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології.

3% опитаних заявили, що проведуть новорічну ніч на самоті перед телевізором, 1,6% громадян у новорічну ніч планують працювати, а 1,5% ще не мають жодних планів на Новий рік.

Водночас приблизно 0,5% опитаних відзначатимуть свято, "сидячи в інтернеті", і лише 0,1% - зустрічатимуть Новий рік у громадському закладі.

Як розповів аналітик Фонду "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський під час презентації результатів опитування в понеділок, пандемія коронавірусу дуже вплинула на святкування Нового року.

"Порівняно з минулими роками значно скоротилася частка громадян, які думають провести (Новий рік. - Ред.) у гостях, і значно збільшилася (частка. - Ред.) громадян, які планують провести Новий рік удома", - зазначив Бурковський.

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Крім того, результати того ж дослідження свідчать, що 53,8% опитаних хотіли б почути новорічне привітання від Володимира Зеленського, 9,6% - не проти почути привітання від політичного лідера, якому довіряють, 9,7% - послухали б улюбленого артиста, а 16,2% - взагалі не хочуть слухати новорічні привітання.

Під час соціологічного дослідження, проведеного 5-13 грудня, методом особистого інтерв'ю, було опитано 2004 респонденти віком від 18 років в усіх регіонах, окрім тимчасово непідконтрольних територій Криму і Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.