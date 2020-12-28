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Новини Тарифи ЖКГ
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Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3%

Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3%

Мінімальна ціна газу для населення в січні становить 6,99 грн/куб. м і зросла на 17,47% порівняно з мінімальною ціною грудня (5,95 грн/куб. м), максимальна піднялася на 19,33% - до 10,8 грн/куб. м проти 9,05 грн/куб.м відповідно.

Згідно з дослідженням пропозицій щодо поставок газу 55 компаній проєкту "ГазПравда" станом на ранок понеділка, найнижчу ціну за кубометр природного газу населенню України в січні запропонувало ТОВ "ГазАП" - 6,99 грн/куб. м, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У грудні мінімальну ціну запропонувала компанія Megawatt - 5,95 грн за кубометр (за уточненими даними проєкту на вечір 26 листопада, спочатку називалася ціна 6,22 грн/куб. м), яка в січні перемістилася на друге місце.

ДК "Нафтогаз України", підвищивши ціну на січень до 7,22 грн/куб.м з 6,33 грн/куб. м у грудні, посідає шосте місце за ціною порівняно з третім поточного місяця.

Максимальну ціну січня в 10,8 грн/куб.м запропонувало ТОВ "Львівенергозбут", що на 19,33% вище за максимальну ціну грудня в 9,05 грн/куб.м, запропоновану цією ж компанією (за уточненими даними проекту на вечір 26 листопада, оскільки спочатку компанією, що запропонувала найвищу ціну, називали "Запоріжгаззбут", - 8,96 грн/куб.м).

Згідно з дослідженням, понад половина компаній, які беруть участь у ньому, - приблизно 30 - працюють у ціновому діапазоні 8-11 грн/куб. м (з 9 грн/куб. м у ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" до 10,8 грн/куб. м у ТОВ "Львівенергозбут").

Також читайте: У січні вартість газу для побутових споживачів підвищиться до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз"

З огляду на результати дослідження "ГазПравди", із серпня мінімальна ціна газу зросла в 2,6 раза (з 2,67 грн/куб. м), максимальна - в 2,3 раза (з 4,7 грн/куб.м).

Як повідомлялося, з 1 серпня 2020 року з НАК "Нафтогаз України" знято спеціальні зобов'язання з продажу газу для його подальшого постачання побутовим споживачам.

Згідно з моніторингом енергорегулятора, в першому кварталі 2020 року приблизно 69% обсягів постачання газу населенню здійснювали компанії групи "РГК", група "Нафтогаз" - 2%, інші постачальники - 29%.

На початку грудня ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що з початку відкриття в серпні 2020 року ринку природного газу для побутових споживачів збільшила кількість клієнтів до 355 тис. з 250 тис. без урахування постачань як постачальник "останньої надії".

Автор: 

тарифи (2042) Тарифи на газ (1058)


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Топ коментарі
+44
Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная - на 19,3% - Цензор.НЕТ 669
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28.12.2020 13:43
+38
Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная - на 19,3% - Цензор.НЕТ 3830
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28.12.2020 13:45
+36
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 958
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28.12.2020 13:54
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Правила форума Рада форумчан
где же торжествующие зелебобы?
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28.12.2020 13:42 Відповісти
Голобрудьке жалобы строчат
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28.12.2020 13:44 Відповісти
Я бы сказал что они теперь могут строчить... но не буду. Кстати как зебилы объясняют подорожание? Имбецилы аууу...
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28.12.2020 13:46 Відповісти
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 958
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28.12.2020 13:54 Відповісти
Хуже не будет.
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28.12.2020 14:15 Відповісти
Типова ЗЕафца. У Зебілок якийсь особливий тупий вигляд та погляд. От зараз по Еспресо показують зепутатку Гриб. Вона ж копія цієї вівці.
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29.12.2020 00:14 Відповісти
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 7880
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28.12.2020 14:19 Відповісти
Пішли голосувати за ЖОПОблок!
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28.12.2020 14:55 Відповісти
гаспада ло хи и ло шицы, всех нас поздравляю с этим чудесным новогодним подарком

главное не отстаивать "ковбасу по 2.20"
надо и дальше митинговать за "идею"
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28.12.2020 15:02 Відповісти
Газ, как грится, фтопку...
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28.12.2020 13:43 Відповісти
Если бы один газ. .Еще и электрика и тепло

Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 6743
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28.12.2020 14:13 Відповісти
Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная - на 19,3% - Цензор.НЕТ 669
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28.12.2020 13:43 Відповісти
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 1891
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28.12.2020 14:10 Відповісти
Дайте список "розумных", пожалуйста.
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28.12.2020 14:38 Відповісти
если до сих пор не определился-зачем он тебе ?
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28.12.2020 14:42 Відповісти
Интересно.
"Дурак думает, что он умен; умный же знает, что глуп он." (с)
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28.12.2020 15:01 Відповісти
а дурак,который выступает с опровержением своей дурости-кто он?
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28.12.2020 15:34 Відповісти
"Когда человек отвечает вопросом на вопрос - то это должно вас насторожить. Как известно такую привычку имеют люди, обиженные недоверием или яркие вруны."
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28.12.2020 16:02 Відповісти
Газ повинен бути десь по 30 гривень за куб.Це буде справедлива ціна.
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28.12.2020 13:43 Відповісти
"Скотт надо поротть" (с)
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28.12.2020 13:47 Відповісти
Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная - на 19,3% - Цензор.НЕТ 3830
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28.12.2020 13:45 Відповісти
А чего? Зеленая математика

Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 1593
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28.12.2020 14:11 Відповісти
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 358
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28.12.2020 14:13 Відповісти
З 01 січня 2021 року, згідно офіційних повідомлень, постанови Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах електроенергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) від 24 грудня 2020 року підвищено тарифи на виробництво теплової енергії для населення, релігійних та бюджетних організацій та інших споживачів на 2021 рік.
Крім того, 01.01.2021 спливає термін встановлення суб'єктами господарювання лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується тільки для приготування їжі, а тому це підвищення є категорично недопустиме.
В зоні ризику відключення від цієї життєво необхідної послуги знаходиться близько 7 млн. українців, наших співгромадян, адже зараз й досі сотні тисяч домогосподарств залишаються без лічильників газу
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28.12.2020 15:08 Відповісти
Жила бы страна родная,
И нету других забот.

Неприятность эту мы переживём. Особенно, если субсидия есть.
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28.12.2020 13:46 Відповісти
Ну все.. сейчас по логике жанра, должен вылезти сеня кролик и рассказывать о газе по 100 долл... Ждемс выхода!! (только когда сам был при власти , что то я не увидел газа по 100)))))
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28.12.2020 13:46 Відповісти
Вообще- то газ сейчас по 6,99 грн будет. Зачем тебе газ по 100?
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28.12.2020 14:40 Відповісти
Цену на газ подняли следующие компании:
Львовэнергосбыт с 9,05 грн за один кубометр в декабре до 10,8 грн в январе 2021 года.
Торговая энергетическая компания: с 8,8 грн до 9,8 грн
Энера Винница, Энера Восток, Энера Чернигов, Энера Сумы: с 7,26 грн до 8,82 грн
ГК Нафтогаз Украины: с 6,33 грн до 7,22 грн.
Цены указаны с НДС, но без учета стоимости доставки.!!!! т.е 1000 куб =254,60, сеня говорит, обычно, что цена должнв быть 100 у.е.
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28.12.2020 15:31 Відповісти
"Надо просто перестать топить!"...
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28.12.2020 13:47 Відповісти
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28.12.2020 14:18 Відповісти
Враньё с января платёжка за газ у кого нет счётчика увеличится в 2 раза, сам только что всё проверил!!!!!
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28.12.2020 13:48 Відповісти
Зебилы должны платить олигархам, для этого они (и олигархи и зебилы) ставили янелоха.
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28.12.2020 13:51 Відповісти
Это не повышение цен на газ, это - обещанное снижение, но пока отрицательное!
(В.А. Зеленский)
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28.12.2020 13:52 Відповісти
нит...пока слабо отрицательное.но будет усиливаться
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28.12.2020 14:13 Відповісти
Виникає риторичне запитання: коли ви вже, морди ж-довські луснете від пережеру?
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28.12.2020 16:44 Відповісти
цена газа для населения на январь выросла/ Цену на электроэнергию для населения придется поднимать почти вдвое,- Фурса 02.12.20/ Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней.-Волобуев, вот вам.......( меч). Полтора года отвечает словами анекдота артист-комик украинцам.
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28.12.2020 13:53 Відповісти
У ЗЕлохів чергова перемога.
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 2744
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28.12.2020 13:56 Відповісти
" А вы заметили, как исчез газовый геноцид? И подешевела цибуля.
Был-был, убивали убивали украинцев тарифным голодомором, а после выборов - х#як! И как корова языком слизала. И сразу никакого геноцида. И тарифное уничтожение растворилось в тумане. И ни слова по телевизору. И ни строчки в газетах. Что это? Где это вообще?
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевела цибуля.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью. " (с)
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 1633
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28.12.2020 14:00 Відповісти
Просто нужно потерпеть... Он научится и обязательно фсе понизит... Как кто то писал в коментах: позитив в том что эти дол....бы теперь сполна похлебают говна, негатив что из этого корыта придется похлебать всем нам.... История из жизни: Черкассы, завод "Богдан", начальница, у которой белая зп около 30 тыс, что для Киева очень даже неплохо, не то что для Черкасс, с пеной у рта топит за зелю и яростно ненавидит вора и барыгу, который ежемесячно переводит зп ей на карточку. После выборов на заводе начинаются обыски и ему всячески начинают перекрывать кислород. Итог: барышня сейчас состоит на бирже труда и получает пособие. Вопрос: чувствует ли она сейчас облегчение и гордость, когда ей перестали платить зп украденными деньгами ?
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28.12.2020 14:03 Відповісти
У кого еще остались собаки ?? Желательно породистые.. нужно дотянуть до конца зимы.
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28.12.2020 14:05 Відповісти
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 5674

...
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28.12.2020 14:07 Відповісти
02.12.2019

https://biz.liga.net/all/tek/novosti/zelenskiy-poobeschal-snizit-tarify-na-teplo-no-ne-seychas-video Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину., - сказал Зеленский.
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28.12.2020 14:07 Відповісти
Что такое "олигархат"?

Это когда при себестоимости добычи газа в Украине, порядка 30$/1 000 м.куб., населению его продают по 250$/1 000 м.куб. "Прикрываясь" ценой на европейских хабах в 200$/1 000 м.куб. ( ну и +50$ за транспортировку).

Что такое "коррупция"?
Это когда при себестоимости добычи газа в Украине, порядка 30$/1 000 м.куб., частные добывающие компании рисуют себестоимость 180$/1 000 м.куб. И не у кого не возникает вопросов, т.к. те у кого вопросы возникать могут:
1. Или в доле
2. Или с ними "порешали"
3. Или им не дают этого сделать (см. п.1 и п.2)
4. Или не хватает мозгов, т.к. аудит и "на самом деле", это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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28.12.2020 14:23 Відповісти
Похоже что обещания Януковича,что киевляне будут жрать каштаны претворит в жизнь Зеленский.
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28.12.2020 14:23 Відповісти
та нет, похоже, шо каштаны на чистом каштановом масле будет есть вся страна.
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28.12.2020 15:16 Відповісти
Не дай бог дождаться что бы еще каштаны стали дефицитом.
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28.12.2020 16:13 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3392258.html Щиро радий за те бидло, що сподівалося на зниження тарифів ЗЕленим ублюдком) Дави їх, ЗЄля!

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в галузях електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в четвер переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.
При цьому, тарифи на тепло для населення було підвищено всім 23 компаніям.

Згідно із документом, найбільший тариф на виробництво тепла для населення, встановлено для ТОВ "Євро-реконструкція" (власник Дарницької ТЕЦ), яка забезпечує теплом киян - у порівнянні з минулорічним, він виріс майже на 50%.
Для іншого київського теплопостачальника, - КП "Київтеплоенерго", - тариф зросте на 9,8%.
Повну інформацію про тарифи розміщено на https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2020/gruden/23.12.2020/p16_23-12-20.pdf сайті НКРЕКП .

НКРЕКП обґрунтувала необхідність підвищення тарифів на теплову енергію в 2021 р. суттєвим зниженням обсягів виробництва теплової енергії, підвищенням фонду заробітної плати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.

Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 4422

Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 1619
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28.12.2020 14:31 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3392063.html "Епоха бідності" - давно в минулому, тому діставайте гаманці, лохи)

Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 2539
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28.12.2020 14:33 Відповісти
ну шо зэбилы, дозэбилились, а казав порох - думайте-
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28.12.2020 14:35 Відповісти
Этот беспредел будет продолжаться бесконечно,пока не будет тарифного Майдана.
Дедушка в Кривбассе уже вышел на одиночный протест против тарифов.
http://krivbass.city/news/view/tiho-mirno-so-slezami-na-glazah-krivorozhanin-vyshel-k-gorispolkomu-protestovat-protiv-kommunalnyh-tarifov-foto-video

Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 6100Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 6578
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28.12.2020 14:36 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26067336.html О бл...ях и арифметике
В 2017 году канал Г+Г https://tsn.ua/groshi/indeks-borschu-prigotuvannya-stravi-zdorozhchalo-na-tretinu-1046625.html сообщает , что борщевой набор подорожал на треть и теперь стоит 81 грн, из которых 60 грн - это мясо, а оставшеся 21 грн - овощи.
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 6638

В 2020 году тот-же Г+Г https://tsn.ua/********/v-********-za-rik-suttyevo-podeshevshav-borschoviy-nabir-skilki-koshtuyut-ovochi-1677640.html сообщает , что борщевой набор подешевел на 30% (также на треть), и теперь стоит 32 грн. Но это только за овощи, т.к. мясо из борща чудесным образом испарилось. ЕГО НЕ ПОСЧИТАЛИ.

Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 4576

В сухом остатке: 21 грн за овощной набор - это "плохо жили при барыге", а 32 грн за тот-же набор - этот "наконец-то закончилась эпоха бедности".

О чем это нам говорит? О том, что арифметика врать не умеет. ***** же врут постоянно, это их отличительная черта.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3643922602360473&id=100002283061789 Анатолий Дацюк
UPD: А чтобы зрители Г+Г не почувствовали подвох, мы расскажем им, как сварить вкуснейший борщ без мяса!

Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 7411
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28.12.2020 14:38 Відповісти
Сцуки!
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29.12.2020 00:08 Відповісти
Облгазы - обычные барыги.Самая низкая цена у нафтогаза.За доставку мы платим отдельно.За качество, давление,перебои облгазы ответственности не несут.А зарабатывают облгазы миллиарды.ВОПРОС: на кой хер они нужны?
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28.12.2020 14:50 Відповісти
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 8832
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28.12.2020 14:52 Відповісти
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 8519
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28.12.2020 14:52 Відповісти
ЗЕбольшое ЗЕспасибо! Эпоха бедности закончилась, началась эпоха нищеты.
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28.12.2020 15:10 Відповісти
РАДУЙТЕСЬ ЗЕБИЛЫ !!!
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28.12.2020 15:11 Відповісти
Газ то фигня....вод электрика в два раза....вот это будет счастье для зебилов...
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28.12.2020 15:31 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2021-01-01/
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28.12.2020 15:46 Відповісти
ВРотердам плиз - во имя отца Бени, сына Зели и зелёного дуста..
дебилы-экспериментаторы, вы - чемпионы всего..
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28.12.2020 15:51 Відповісти
Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3% - Цензор.НЕТ 1753
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28.12.2020 16:23 Відповісти
Зебіли! На дрова переходьте. Ну, а готувати можна на примусі.

А все ж таки Янелох красиво вас сдєлал, як справжніх лохів.
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29.12.2020 00:05 Відповісти
Браво!
Когда при Порохе-Гройсмане газ закупали по 240 баксов и цена для населения была 8 грв и никакого розподiлу -это называлось грабеж!
А когда при зеленом недоумке с крылышками газ закупали по 80 баксов , а нариду продают по 10 грв+розподiл---это красота и конец эпохи бедности!

К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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29.12.2020 00:07 Відповісти
 
 