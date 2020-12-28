Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3%
Мінімальна ціна газу для населення в січні становить 6,99 грн/куб. м і зросла на 17,47% порівняно з мінімальною ціною грудня (5,95 грн/куб. м), максимальна піднялася на 19,33% - до 10,8 грн/куб. м проти 9,05 грн/куб.м відповідно.
Згідно з дослідженням пропозицій щодо поставок газу 55 компаній проєкту "ГазПравда" станом на ранок понеділка, найнижчу ціну за кубометр природного газу населенню України в січні запропонувало ТОВ "ГазАП" - 6,99 грн/куб. м, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У грудні мінімальну ціну запропонувала компанія Megawatt - 5,95 грн за кубометр (за уточненими даними проєкту на вечір 26 листопада, спочатку називалася ціна 6,22 грн/куб. м), яка в січні перемістилася на друге місце.
ДК "Нафтогаз України", підвищивши ціну на січень до 7,22 грн/куб.м з 6,33 грн/куб. м у грудні, посідає шосте місце за ціною порівняно з третім поточного місяця.
Максимальну ціну січня в 10,8 грн/куб.м запропонувало ТОВ "Львівенергозбут", що на 19,33% вище за максимальну ціну грудня в 9,05 грн/куб.м, запропоновану цією ж компанією (за уточненими даними проекту на вечір 26 листопада, оскільки спочатку компанією, що запропонувала найвищу ціну, називали "Запоріжгаззбут", - 8,96 грн/куб.м).
Згідно з дослідженням, понад половина компаній, які беруть участь у ньому, - приблизно 30 - працюють у ціновому діапазоні 8-11 грн/куб. м (з 9 грн/куб. м у ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" до 10,8 грн/куб. м у ТОВ "Львівенергозбут").
З огляду на результати дослідження "ГазПравди", із серпня мінімальна ціна газу зросла в 2,6 раза (з 2,67 грн/куб. м), максимальна - в 2,3 раза (з 4,7 грн/куб.м).
Як повідомлялося, з 1 серпня 2020 року з НАК "Нафтогаз України" знято спеціальні зобов'язання з продажу газу для його подальшого постачання побутовим споживачам.
Згідно з моніторингом енергорегулятора, в першому кварталі 2020 року приблизно 69% обсягів постачання газу населенню здійснювали компанії групи "РГК", група "Нафтогаз" - 2%, інші постачальники - 29%.
На початку грудня ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що з початку відкриття в серпні 2020 року ринку природного газу для побутових споживачів збільшила кількість клієнтів до 355 тис. з 250 тис. без урахування постачань як постачальник "останньої надії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
главное не отстаивать "ковбасу по 2.20"
надо и дальше митинговать за "идею"
"Дурак думает, что он умен; умный же знает, что глуп он." (с)
Крім того, 01.01.2021 спливає термін встановлення суб'єктами господарювання лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується тільки для приготування їжі, а тому це підвищення є категорично недопустиме.
В зоні ризику відключення від цієї життєво необхідної послуги знаходиться близько 7 млн. українців, наших співгромадян, адже зараз й досі сотні тисяч домогосподарств залишаються без лічильників газу
И нету других забот.
Неприятность эту мы переживём. Особенно, если субсидия есть.
Львовэнергосбыт с 9,05 грн за один кубометр в декабре до 10,8 грн в январе 2021 года.
Торговая энергетическая компания: с 8,8 грн до 9,8 грн
Энера Винница, Энера Восток, Энера Чернигов, Энера Сумы: с 7,26 грн до 8,82 грн
ГК Нафтогаз Украины: с 6,33 грн до 7,22 грн.
Цены указаны с НДС, но без учета стоимости доставки.!!!! т.е 1000 куб =254,60, сеня говорит, обычно, что цена должнв быть 100 у.е.
(В.А. Зеленский)
Был-был, убивали убивали украинцев тарифным голодомором, а после выборов - х#як! И как корова языком слизала. И сразу никакого геноцида. И тарифное уничтожение растворилось в тумане. И ни слова по телевизору. И ни строчки в газетах. Что это? Где это вообще?
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевела цибуля.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью. " (с)
...
https://biz.liga.net/all/tek/novosti/zelenskiy-poobeschal-snizit-tarify-na-teplo-no-ne-seychas-video Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину., - сказал Зеленский.
Это когда при себестоимости добычи газа в Украине, порядка 30$/1 000 м.куб., населению его продают по 250$/1 000 м.куб. "Прикрываясь" ценой на европейских хабах в 200$/1 000 м.куб. ( ну и +50$ за транспортировку).
Что такое "коррупция"?
Это когда при себестоимости добычи газа в Украине, порядка 30$/1 000 м.куб., частные добывающие компании рисуют себестоимость 180$/1 000 м.куб. И не у кого не возникает вопросов, т.к. те у кого вопросы возникать могут:
1. Или в доле
2. Или с ними "порешали"
3. Или им не дают этого сделать (см. п.1 и п.2)
4. Или не хватает мозгов, т.к. аудит и "на самом деле", это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в галузях електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в четвер переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.
При цьому, тарифи на тепло для населення було підвищено всім 23 компаніям.
Згідно із документом, найбільший тариф на виробництво тепла для населення, встановлено для ТОВ "Євро-реконструкція" (власник Дарницької ТЕЦ), яка забезпечує теплом киян - у порівнянні з минулорічним, він виріс майже на 50%.
Для іншого київського теплопостачальника, - КП "Київтеплоенерго", - тариф зросте на 9,8%.
Повну інформацію про тарифи розміщено на https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2020/gruden/23.12.2020/p16_23-12-20.pdf сайті НКРЕКП .
НКРЕКП обґрунтувала необхідність підвищення тарифів на теплову енергію в 2021 р. суттєвим зниженням обсягів виробництва теплової енергії, підвищенням фонду заробітної плати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.
Дедушка в Кривбассе уже вышел на одиночный протест против тарифов.
http://krivbass.city/news/view/tiho-mirno-so-slezami-na-glazah-krivorozhanin-vyshel-k-gorispolkomu-protestovat-protiv-kommunalnyh-tarifov-foto-video
В 2017 году канал Г+Г https://tsn.ua/groshi/indeks-borschu-prigotuvannya-stravi-zdorozhchalo-na-tretinu-1046625.html сообщает , что борщевой набор подорожал на треть и теперь стоит 81 грн, из которых 60 грн - это мясо, а оставшеся 21 грн - овощи.
В 2020 году тот-же Г+Г https://tsn.ua/********/v-********-za-rik-suttyevo-podeshevshav-borschoviy-nabir-skilki-koshtuyut-ovochi-1677640.html сообщает , что борщевой набор подешевел на 30% (также на треть), и теперь стоит 32 грн. Но это только за овощи, т.к. мясо из борща чудесным образом испарилось. ЕГО НЕ ПОСЧИТАЛИ.
В сухом остатке: 21 грн за овощной набор - это "плохо жили при барыге", а 32 грн за тот-же набор - этот "наконец-то закончилась эпоха бедности".
О чем это нам говорит? О том, что арифметика врать не умеет. ***** же врут постоянно, это их отличительная черта.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3643922602360473&id=100002283061789 Анатолий Дацюк
UPD: А чтобы зрители Г+Г не почувствовали подвох, мы расскажем им, как сварить вкуснейший борщ без мяса!
дебилы-экспериментаторы, вы - чемпионы всего..
А все ж таки Янелох красиво вас сдєлал, як справжніх лохів.
Когда при Порохе-Гройсмане газ закупали по 240 баксов и цена для населения была 8 грв и никакого розподiлу -это называлось грабеж!
А когда при зеленом недоумке с крылышками газ закупали по 80 баксов , а нариду продают по 10 грв+розподiл---это красота и конец эпохи бедности!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.