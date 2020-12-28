Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3%

Мінімальна ціна газу для населення в січні становить 6,99 грн/куб. м і зросла на 17,47% порівняно з мінімальною ціною грудня (5,95 грн/куб. м), максимальна піднялася на 19,33% - до 10,8 грн/куб. м проти 9,05 грн/куб.м відповідно.

Згідно з дослідженням пропозицій щодо поставок газу 55 компаній проєкту "ГазПравда" станом на ранок понеділка, найнижчу ціну за кубометр природного газу населенню України в січні запропонувало ТОВ "ГазАП" - 6,99 грн/куб. м, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У грудні мінімальну ціну запропонувала компанія Megawatt - 5,95 грн за кубометр (за уточненими даними проєкту на вечір 26 листопада, спочатку називалася ціна 6,22 грн/куб. м), яка в січні перемістилася на друге місце.

ДК "Нафтогаз України", підвищивши ціну на січень до 7,22 грн/куб.м з 6,33 грн/куб. м у грудні, посідає шосте місце за ціною порівняно з третім поточного місяця.

Максимальну ціну січня в 10,8 грн/куб.м запропонувало ТОВ "Львівенергозбут", що на 19,33% вище за максимальну ціну грудня в 9,05 грн/куб.м, запропоновану цією ж компанією (за уточненими даними проекту на вечір 26 листопада, оскільки спочатку компанією, що запропонувала найвищу ціну, називали "Запоріжгаззбут", - 8,96 грн/куб.м).

Згідно з дослідженням, понад половина компаній, які беруть участь у ньому, - приблизно 30 - працюють у ціновому діапазоні 8-11 грн/куб. м (з 9 грн/куб. м у ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" до 10,8 грн/куб. м у ТОВ "Львівенергозбут").

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З огляду на результати дослідження "ГазПравди", із серпня мінімальна ціна газу зросла в 2,6 раза (з 2,67 грн/куб. м), максимальна - в 2,3 раза (з 4,7 грн/куб.м).

Як повідомлялося, з 1 серпня 2020 року з НАК "Нафтогаз України" знято спеціальні зобов'язання з продажу газу для його подальшого постачання побутовим споживачам.

Згідно з моніторингом енергорегулятора, в першому кварталі 2020 року приблизно 69% обсягів постачання газу населенню здійснювали компанії групи "РГК", група "Нафтогаз" - 2%, інші постачальники - 29%.

На початку грудня ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що з початку відкриття в серпні 2020 року ринку природного газу для побутових споживачів збільшила кількість клієнтів до 355 тис. з 250 тис. без урахування постачань як постачальник "останньої надії".