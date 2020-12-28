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Новини Агресія Росії проти України
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Пораненого вранці воїна евакуйовано, його стан задовільний, - українська делегація в ТКГ

Пораненого вранці воїна евакуйовано, його стан задовільний, - українська делегація в ТКГ

Сьогодні, 28 грудня, приблизно о 10:00 внаслідок обстрілу з боку противника зазнав кульового поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Стан його здоров'я задовільний, його евакуйовано до медичного закладу. Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: запроваджено "режим тиші", висунуто вимогу про припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - додали в українській делегації в ТКГ.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні вранці внаслідок ворожого вогню поблизу населеного пункту Чермалик (Донецька область) один український військовослужбовець зазнав поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан травмованого внаслідок обстрілу воїна задовільний. Направлено ​​ноту місії ОБСЄ, - українська делегація в ТКГ

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (28732) поранення (2808) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827)


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Одужання нашому воїну !!
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28.12.2020 13:44 Відповісти
Одужуй, герою.
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28.12.2020 13:44 Відповісти
Хотелось бы видеть, как бы оценил своё состояние источник этого сообщения, если бы ранили его, а не военнослужащего.
Я сильно сомневаюсь, что было бы использовано слово "удовлетворительное".
Кого удовлетворило состояние раненного?
По какой шкале сделана эта оценка?
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28.12.2020 13:52 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення ..тримайся козаче !
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28.12.2020 13:53 Відповісти
ранение оказалось несистемным и неприцельным.


Продолжаем эксперимент! (с)

Раненный утром воин эвакуирован, его состояние удовлетворительное, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 641
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28.12.2020 13:53 Відповісти
Які санкції щодо поранення воїна ввела влада проти терористів? Ніяких? Нічого суки будуть і вам і їм санкції по самі помідори, вірю будуть.
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28.12.2020 14:04 Відповісти
Добре, що Бубочка не встиг взяти цю справу під особистий контроль...
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28.12.2020 15:00 Відповісти
 
 