Пораненого вранці воїна евакуйовано, його стан задовільний, - українська делегація в ТКГ
Сьогодні, 28 грудня, приблизно о 10:00 внаслідок обстрілу з боку противника зазнав кульового поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української делегації в Тристоронній контактній групі.
"Стан його здоров'я задовільний, його евакуйовано до медичного закладу. Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: запроваджено "режим тиші", висунуто вимогу про припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - додали в українській делегації в ТКГ.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні вранці внаслідок ворожого вогню поблизу населеного пункту Чермалик (Донецька область) один український військовослужбовець зазнав поранення.
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