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"Британська" мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його у домашньому оточенні, - головний санлікар Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що "британська" мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його серед домашнього оточення.
Про це він повідомив в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"2020 рік однозначно був непростим, напруженим, але саме він згуртував нас в протистоянні пандемії коронавірусної хвороби. На жаль, пандемія не відступає", - заявив він.
"Рівні захворювання на COVID-19 ще досить високі, а нові властивості вірусу після "британської" мутації збільшують ймовірність передачі його саме у домашньому оточенні", - додав Ляшко.
Топ коментарі
+5 Valery Greff
показати весь коментар28.12.2020 13:45
+3 Пан Телемон #394890
показати весь коментар28.12.2020 14:14
+2 Гыг с Вами
показати весь коментар28.12.2020 13:48
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Пора йому на ізоляцію в дурку!
Згорів на роботі.