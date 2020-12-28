"Британська" мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його у домашньому оточенні, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що "британська" мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його серед домашнього оточення.

Про це він повідомив в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"2020 рік однозначно був непростим, напруженим, але саме він згуртував нас в протистоянні пандемії коронавірусної хвороби. На жаль, пандемія не відступає", - заявив він.

"Рівні захворювання на COVID-19 ще досить високі, а нові властивості вірусу після "британської" мутації збільшують ймовірність передачі його саме у домашньому оточенні", - додав Ляшко.

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