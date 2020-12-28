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Новини Коронавірус і карантин
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"Британська" мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його у домашньому оточенні, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що "британська" мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його серед домашнього оточення.

Про це він повідомив в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"2020 рік однозначно був непростим, напруженим, але саме він згуртував нас в протистоянні пандемії коронавірусної хвороби. На жаль, пандемія не відступає", - заявив він.

"Рівні захворювання на COVID-19 ще досить високі, а нові властивості вірусу після "британської" мутації збільшують ймовірність передачі його саме у домашньому оточенні", - додав Ляшко.

Читайте: Перехворілі на COVID-19 люди мусять носити маски, - ВООЗ

Автор: 

Велика Британія (5622) карантин (18172) МОЗ (5399) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Раньше, конечно, такой вероятности не было...
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28.12.2020 13:45
+3
Діагноз -шизофренія з манією переслідування!
Пора йому на ізоляцію в дурку!
Згорів на роботі.
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28.12.2020 14:14
+2
так шо,80% украинцев опасносте?

Более 80% украинцев планируют встречать новый, 2021 год в семейном кругу, еще около 8,8% - собираются отмечать праздник в гостях, а 2,1% - вообще не планируют праздновать Источник: https://censor.net/ru/n3239404
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28.12.2020 13:48
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Раньше, конечно, такой вероятности не было...
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28.12.2020 13:45 Відповісти
Никогда.
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28.12.2020 13:54 Відповісти
"Британська" мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його у домашньому оточенні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3643
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28.12.2020 14:17 Відповісти
Ляшко, чого так дивишся?
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28.12.2020 15:05 Відповісти
Он какает.
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28.12.2020 16:06 Відповісти
так шо,80% украинцев опасносте?

Более 80% украинцев планируют встречать новый, 2021 год в семейном кругу, еще около 8,8% - собираются отмечать праздник в гостях, а 2,1% - вообще не планируют праздновать Источник: https://censor.net/ru/n3239404
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28.12.2020 13:48 Відповісти
Це той випадок, коли краще промовчати.))
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28.12.2020 13:50 Відповісти
Діагноз -шизофренія з манією переслідування!
Пора йому на ізоляцію в дурку!
Згорів на роботі.
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28.12.2020 14:14 Відповісти
Тому літаки будуть літать в Лондон до Лєри облігації - це такий висновлк з усього озвученого. Рабам звісно зупинять і метрополітен, а бариги будуть приносити нові штами біологічної зброї як подарунок від професора Рой Андерсон, епідеміолога Імперського коледжу і профессора Фергюсона.
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28.12.2020 14:28 Відповісти
За открытие может на Нобеля претендовать. Перевод: люди, настоящие враги, это ваши домашние, а власть - она о вас заботиться, не заражает никакой (ну, кроме психической) заразой.
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28.12.2020 16:21 Відповісти
Главный Инквизитор Украины в канун Нового Года просит Санта-Клауса о президентском кресле)
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28.12.2020 16:48 Відповісти
Скоро будут новые советы от сатанистов: избегайте родных и живите один
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28.12.2020 17:06 Відповісти
 
 