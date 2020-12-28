Зеленський має право відсторонити Тупицького від посади судді КС, - "слуга народу" Веніславський
Офіс Генпрокурора повідомив поштою про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому. Крім того, прокуратура просить президента Володимира Зеленського відсторонити його від виконання обов'язків голови КС. Представник президента в КС Федір Веніславський стверджує, що у глави держави є таке право, і він може ним скористатися на законних підставах.
Про це Веніславський розповів у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Є стаття Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення особи, призначеної президентом, від займаної посади на час досудового розслідування. Голова держави видає укази на підставі Конституції та законів України. В цьому випадку Кримінальний процесуальний кодекс є законом, і президент в повній відповідності до цього закону має право відсторонити пана Тупицького від посади судді КСУ", - пояснив він.
Веніславський зазначає, що особливі гарантії суддів КСУ від кримінального переслідування стосуються тільки можливості їхнього затримання та арешту. Ці дії можливі лише за згодою більшості суддів Конституційного Суду.
"Що стосується процедури відсторонення, то вона регламентується тільки КПК, так що тут немає протиріч", - наголосив представник Зеленського.
Як повідомлялося, 28 грудня Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора. Йому повідомили поштою про підозру в підкупі свідка і в завідомо неправдивих показаннях свідка. Крім того, Офіс Генпрокурора направив президенту України клопотання "про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду терміном на два місяці". У КС заявили, що Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися.
24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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И Татарова он уже ТОЖЕ отстранил..., т.к. имеет право
И бежать вам некуда. Повесит вас сержант Пиночетенко на ближайших каштанах.
Главу КС выбирали сами судьи КС.
Или эти выборы были фикцией и Тупицкого приказал, в нарушение закона, назначить Зеля?
Сентябрь 2019 года.
"Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании во вторник уволил председателя КС Наталью Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии с п.6 ст.33 закона "О Конституционном суде Украины" председатель КС избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием."
https://interfax.com.ua/news/general/613783.html
А значит закон Украины, который гласит о том, что президент Украины имеет право отстранять тех, кого назначил на время проведения расследования - распространяется и на Тупицкого.
В данном случае Зеля поднимает на уши всю свою рать, роют вдоль и поперек законодательство, чтобы убрать Тупицкого, но упорно не увольняет рыга-антимайдановца Татарова, хотя с Татаровым процедура увольнения элементарна по сравнению с Тупицким.
Но зачем вы в статье про Тупицкого переключаете фокус на Татарова? Тут полно статей, темой которых есть именно Татаров.
Зеля ведет себя по отношению к своим назначенцам не по принципам справедливости, о которых он кривлялся в сериальчике, хрипел со сцены на стадионе, а по шкурным интересам, своим личным и своих кураторов.
Так что это далеко не одно и тоже.
Я уже написал, что согласен про Татарова, но тут статья про Тупицкого, о чем мы спорим и зачем вы продолжаете пихать этого Татарова?
Смарт так и норовит исправить на украинский язьік. Молодец.
Кто бы говорил.
Аргументов-то больше нет...
А вы только что меня оболгали, в связи с чем я вас и поздравляю.
На этом можно прекращать прения.
Единственный кто привел правильную статью 155-1 - https://censor.net/ru/user/422931. И после того, как я прочитал его пост - сразу признал свою неправоту.
Так что да, комменты на месте - можете проверить. Не путайте только реальный пруф с чушью.
"Тем более, что Венцеславский прав - Тупицкий назначен в КС президентом Украины, а значит может быть отстранен президентом Украины на время расследования от обязанностей судьи КС. Согласно законов Украины."
https://censor.net/ru/comments/locate/3239411/0192148f-2***-72f9-acfa-1579d39f0465
Я так и написал
А сам почему не искал инфу по теме?
Різниця у відношенні Зеленського до Татарова і до Тупицького проста. Татаров потрібен зашкварному на посаді, а Тупицький - відстороненим. Ба більше, Тупицький потрібен відстороненим або, принаймні, заляканим самому Татарову, який діє як проксі Портнова. І саме у планах Портнова варто шукати джерело політичної, а не конституційної, як ви помилково вважаєте, кризи. Оскільки справа обертається саме навколо спроби Портнова отримати політичні важелі через створення залежного конституційного суду. Зеленський є маріонеткою, що переходить з рук у руки ділків, які просувають власні далекосяжні плани. І, безумовно, обидва кейси прямо впливають на те, чи можливо очікувати у майбутньому подолання постпортновського правового свавілля.
Зважаючи на це, справа стосується не того, яку особисту думку ви маєте стосовно двох, начебто, різних відсторонень, а того, що Зеленський виявляє набагато гірші вади, порівняно із тими, що він дорікав попереднику. Бажаєте і досі закривати на це очі? - Ваше право. На слизькій каменистій дорозі, якою рухається країна, не обов'язково дивитись під ноги. Гірше не буде.
Шайка никаво и никем не уполномоченая испрала сипе пахана.
Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.
Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім'ї.
На безпеку цих покидьків і їх лічинок поки що ніхто не посягає, але до цього може дійти, якщо не вирішити цю кризу зараз.
Интереснейшая книжица.
Тем более, что Венцеславский прав - Тупицкий назначен в КС президентом Украины, а значит может быть отстранен президентом Украины на время расследования от обязанностей судьи КС. Согласно законов Украины.
Не надо путать временное отстранение с прекращением полномочий - это абсолютно разные понятия.
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
6) смерті судді Конституційного Суду України.
Президент не має права звільнняти суддів КС суду він може тільки ініціювати розслідування, за результатьами якого п.5 буде виненсено Судом вирок за вчинений злочин. Так записано в КС українського розливу, Тож будьте ласкаві пани виконойте те, що по написували.
КС пішов проти України, інтереси якої КС повинен захищати, з якого ж ляда Україна має його захищати?
Судья КС, назначенный по президентской квоте, является лицом, назначенным президентом.
То, что нет отдельного термина "отстранение судьи" ничего не значит.
Если закон не противоречит Конституции - значит закон действует. А в данном случае закон Конституции не противоречит.
"а они не его крепостные тем боле что это совсем другая ветвь власти."
У нас тут прямо противоположная проблема вообще-то - подонки в судейских мантиях потеряли берега и творят антигосударственный беспредел. И необходимо найти управу именно на неуважаемых мерзавцев в судейских мантиях.
Смотри "ПРЯМОЙ".
Где ты нашел, что к судьям КС нельзя применять другие законы, кроме Конституции?
Тупицкий является таковой персоной.
И не надо путать - Коснтитуция указывает, в каких случаях можно прекратить полномочия судьи КС - она никак не регламентирует временное отстранение судьи КС - то есть - не запрещает этого. А раз Конституция этого не запрещает - значит смотрим УПК и действуем по УПК.
Президент - це всенародно обраний ГОЛОВА ДЕРЖАВИ. Йому народ напряму делегував владу, як і Верховній Раді.
А хто такий голова КС? Просто клерк.
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1343536580963786754 7 мин
Есть изящнейший юридический ход в этом вопросе. Он у всех перед глазами. Но люди привыкшие "решать и башлять" думать не умеют.Вся юридическая рать Зеленского - Вениславский\Татаров\Портнов не придумала ничего лучше в вопросе отстранения главы КСУ Тупицкого, как использовать ст. 154. п. 3 УПК Украины "Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується
Президентом України на підставі (..)". Но Тупицкий не просто судья КСУ, он глава КСУ. И в этом статусе может пребывать сколько угодно до решения самого судейского корпуса КСУ. И никакие президентские указы его деятельность как главы КСУ не ограничивают.
Он - судья, на должность судьи его выдвинул президент, а значит по УПК президент может его отстранить на время провеения следственных действий, а желательно - навсегда. Конституция этого не запрещает.
" в этом статусе может пребывать сколько угодно до решения самого судейского корпуса КСУ"
Чушь. Не должно быть такого, чтобы на открытых врагов Украины, захвативших КСУ, не было никакой законной управы. КСУ при принятии незаконных решений нарушил целый ряд законов и должен за это отвечать.
В Конституции прописан порядок снятия судей с должности - ну так с должности этого мерзавца Тупицкого никто не снимает....пока что.
- беспредел зелёной плесени не прекращается уже второй год..
через пару лет вся эта зелёная трясина во главе с чмом болотным будет выть о "политических преследованиях", когда за эксперименты над людьми их возьмут за жопу..
и еще - ни одна статья УПК не предусматривает "отстранения от занимаемой должности" потому что кодекс не может регулировать отношения "работник-работодатель". УПК касается только уголовного процессуального процесса.
власть дурачков и нигилистов
А коррумпированность Сытника еще нужно доказать. Если вся его коррумпированность состоит в том, что его угостили в ресторане - это смешно.
И для судей КС в таком случае тоже? Или эти мерзавцы возомнили себя превыше любого закона?
Не нравится - отменим? Независимость судебной ветви власти не подразумевает безнаказанности судей.
"Сытника внесли в реестр коррупционеров"
Это ниачем. У нас по закону нет никаких реестров коррупционеров - это не более чем чье-то частное развлечение.
Так что если есть хоть какая-то возможность этот КС отстранить, сместить, посадить нахрен, развесить на фонарных столбах - любой этой возможностью нужно пользоваться, ибо КС в его нынешнем составе - это враги Украины.
Тож, давайте, й цей приберемо.