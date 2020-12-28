Зеленський має право відсторонити Тупицького від посади судді КС, - "слуга народу" Веніславський

Офіс Генпрокурора повідомив поштою про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому. Крім того, прокуратура просить президента Володимира Зеленського відсторонити його від виконання обов'язків голови КС. Представник президента в КС Федір Веніславський стверджує, що у глави держави є таке право, і він може ним скористатися на законних підставах.

Про це Веніславський розповів у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Є стаття Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення особи, призначеної президентом, від займаної посади на час досудового розслідування. Голова держави видає укази на підставі Конституції та законів України. В цьому випадку Кримінальний процесуальний кодекс є законом, і президент в повній відповідності до цього закону має право відсторонити пана Тупицького від посади судді КСУ", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися, - КС

Веніславський зазначає, що особливі гарантії суддів КСУ від кримінального переслідування стосуються тільки можливості їхнього затримання та арешту. Ці дії можливі лише за згодою більшості суддів Конституційного Суду.

"Що стосується процедури відсторонення, то вона регламентується тільки КПК, так що тут немає протиріч", - наголосив представник Зеленського.

Як повідомлялося, 28 грудня Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора. Йому повідомили поштою про підозру в підкупі свідка і в завідомо неправдивих показаннях свідка. Крім того, Офіс Генпрокурора направив президенту України клопотання "про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду терміном на два місяці". У КС заявили, що Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися.

24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.